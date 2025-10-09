Inauguracja roku akademickiego 2025/2026 w Akademii Policji w Szczytnie

Nowy rok akademicki w Akademii Policji w Szczytnie został oficjalnie zainaugurowany. W uroczystości wzięli udział nadinsp. dr Rafał Kochańczyk – Zastępca Komendanta Głównego Policji oraz Pani Renata Leoniak – Zastępca Dyrektora Departamentu Porządku Publicznego MSWiA.

10 października 2025 r. o godzinie 11:00 w auli. im. Władysława Stasiaka APwSz odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2025/2026, w której udział wzięli przedstawiciele kadry kierowniczej polskiej Policji na czele z nadinsp. dr. Rafałem Kochańczykiem – Zastępcą Komendanta Głównego Policji oraz reprezentująca Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pani Renata Leoniak – Zastępca Dyrektora Porządku Publicznego. Nie zabrakło przedstawicieli władz administracji rządowej i samorządowej regionu warmińsko-mazurskiego oraz powiatu szczycieńskiego.

Byli z nami obecni również szefowie służb oraz jednostek wojskowych, władze rektorskie, przedstawiciele uczelni partnerskich, cywilnych i mundurowych oraz instytucji współpracujących z Akademią. W tej podniosłej chwili towarzyszyli nam także przedstawiciele duchowieństwa, byli komendanci-rektorzy, prezesi i przedstawiciele fundacji i stowarzyszeń oraz przewodniczący związków zawodowych policjantów i pracowników APwSz, policyjni emeryci i renciści oraz kadra, słuchacze i studenci APwSz.









Oficjalna część została rozpoczęta złożeniem meldunku Zastępcy Komendanta Głównego Policji, wprowadzeniem sztandaru i odśpiewaniem hymnu Rzeczypospolitej Polskiej. Następnie głos zabrała nadinsp. dr Agata Malasińska-Nagórny, która podziękowała gościom za przybycie i towarzyszenie naszemu środowisku akademickiemu w tej chwili.

























W swoim wystąpieniu Komendant-Rektor APwSz podsumowała szczegółowo ubiegły rok akademicki. Zwróciła między innymi uwagę na realizację przez Akademię szkoleń i doskonalenia zawodowego. — Dziennie w naszej Uczelni naukę pobiera około 680 słuchaczy, natomiast łącznie w roku akademickim 2024/2025 przeszkoliliśmy ich 8795 (…) Ważnym wydarzeniem było z pewnością uruchomienie szkolenia zawodowego oficerskiego w formule hybrydowej, co miało miejsce 30 kwietnia 2025 r. Już w 4 pierwszych edycjach tej nowej formuły przeszkolonych zostało 696 funkcjonariuszy — podkreśliła Pani Generał.

W ubiegłym roku akademickim Akademia Policji w Szczytnie wystartowała z ofertą szkoleń komercyjnych adresowanych do podmiotów zewnętrznych zainteresowanych rozwojem własnej kadry. Pani Komendant nadmieniła, że Akademia prowadziła także szkolenie z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej dla wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z Warmii i Mazur.

Podsumowała również prowadzone badania naukowe, wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus+, wizyty delegacji, podpisane porozumienia o współpracy, a także organizowane wydarzenia sportowe, kulturalne, konferencje i seminaria. — Przed nami zamykająca jubileuszowy rok konferencja nt. „35 lat kształtowania tożsamości Akademii Policji w Szczytnie: od tradycji ku przyszłości” pod patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Pana Marcina Kierwińskiego — mówiła nadinsp. dr Agata Malasińska-Nagórny.

Komendant-Rektor APwSz oznajmiła, że z dniem 1 października br. utworzony został Instytut Kształcenia i Doskonalenia Kadr Kierowniczych.

Uczelnia planuje rozwój infrastruktury oraz inwestycje, w tym budowę dodatkowego akademika i remont trzech istniejących, modernizację krytej pływalni czy wsparcie w zakresie infrastruktury teletechnicznej.

Na końcu nadinsp. dr Agata Malasińska-Nagórny podziękowała kadrze uczelni za służbę i pracę na rzecz wyższego szkolnictwa policyjnego. Wszystkim życzyła licznych sukcesów w nowym roku akademickim, spełnienia w pracy, a studentom pozytywnych wyników w nauce.





























Po tym głos zabrała mł. insp. dr Agnieszka Sadło-Nowak, która przedstawiła informację o przyjęciu studentów na 1. rok studiów. W roku akademickim 2025/2026 studia na pierwszym i drugim stopniu rozpocznie łącznie 2464 studentów, w tym 976 studentów pierwszego roku studiów. Uczestnikami studiów podyplomowych jest 237 osób, z czego większość stanowią funkcjonariusze i pracownicy służb podległych MSWiA.

Następnie odbył się akt immatrykulacji. Uroczystego włączenia nowych studentów w środowisko studenckie dokonała nadinsp. dr Agata Malasińska-Nagórny – Komendant-Rektor APwSz.











Kolejnym punktem inauguracji było ślubowanie osób, które uzyskały awans naukowy. Słowa roty odczytała mł. insp. dr Agnieszka Choromańska – Prorektor ds. rozwoju APwSz. Wręczenia dyplomów nowym doktorom – podinsp. dr. Robertowi Ostaszewskiemu oraz Pani dr Małgorzacie Budnik-Minierskiej – dokonała Komendant-Rektor Akademii Policji w Szczytnie. Stopień doktora habilitowanego w roku akademickim 2024/2025 uzyskał natomiast Pan dr hab. Jarosław Cymerski za osiągnięcie naukowe pt. „Współczesna formacja ochronna wobec zagrożeń terrorystycznych”.

Medalami Złotymi za Długoletnią Służbę wyróżnieni zostali: podinsp. Jarosław Horoszkiewicz, Pani Bogusława Bałdyga, Pani Anna Ćwiklińska oraz Pani Małgorzata Książek. Nadkomisarz Jolanta Sznarkowska otrzymała brązową odznakę „Zasłużony Policjant”. W gronie wyróżnionych z rąk Zastępcy Komendanta Głównego Policji była także nadinsp. dr Agata Malasińska-Nagórny, która została uhonorowana Medalem Brązowym za Zasługi dla Policji.

Za zasługi dla funkcjonowania Akademii Policji w Szczytnie medalem „Pro Meritis erga Academiam Administrationis Publicae Securitatis in Szczytno” wyróżnieni zostali: nadkom. Daniel Bruski, Pani Magdalena Sylwestrzak, Pan Mariusz Pardo oraz Pani Iza Budny.

W trakcie inauguracji podsumowano konkurs na najlepszą pracę dyplomową ubiegłego roku akademickiego. Wyniki prezentują się w sposób następujący:

3. miejsce: Michał Piotr Poleszczuk, temat: Analiza błędów proceduralnych postępowań przygotowawczych dotyczących cyberprzestępstw: rodzaje, skutki i sposoby ich unikania na terenie garnizonu śląskiego na podstawie analizy aktowej postępowań przygotowawczych umorzonych z powodu niewykrycia sprawcy w pierwszych kwartałach 2022 i 2023 r. (promotor: insp. dr inż. Michał Bukowski);

2. miejsce: Piotr Olber, temat: Determinanty podatności na phishing (promotor: dr Rafał Płocki);

1. miejsce: Karolina Małgorzata, temat: Postawy wobec ochrony danych osobowych (promotor: dr Rafał Płocki).

















W ramach przemówień okolicznościowych list Pana Marcina Kierwińskiego – Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji odczytała Pani Renata Leoniak – Zastępca Dyrektora Departamentu Porządku Publicznego MSWiA. — Przez ponad trzy dekady pełnicie wiodącą rolę w systemie kształcenia Policji. Dzięki wam państwo polskie uzyskuje wysokiej klasy specjalistów — wskazał szef resortu.

W dalszej kolejności do uczestników uroczystości zwrócił się nadinsp. dr Rafał Kochańczyk który przekazał słowa zawarte w liście Komendanta Głównego Policji, nadinsp. Marka Boronia. — To właśnie w tej placówce bije serce policyjnej edukacji. W Akademii Policji w Szczytnie od lat tradycja łączy się z nowoczesnością — mówił Pan Generał. W imieniu Komendanta Głównego Policji podziękował kadrze dydaktycznej za serce wkładane w służbę oraz pasję, z jaką przekazują wiedzę studentom i słuchaczom. Nowym studentom życzył wszelkiej pomyślności w bieżącym roku akademickim.

Stałym punktem inauguracji jest przemówienie reprezentanta wszystkich studentów w APwSz. — Dla studentów pierwszego roku jest to moment wyjątkowy – wkraczacie w środowisko, które łączy naukę, dyscyplinę i etos służby. (…) Dla nas wszystkich nowy rok akademicki to zobowiązanie – by nie ustawać w dążeniu do doskonałości, w pracy nad sobą i w pogłębianiu wiedzy, która stanowi fundament skutecznej służby — mówił post. Norbert Karpiński, przewodniczący Zarządu Samorządu Studenckiego APwSz. Podziękował również władzom uczelni oraz kadrze dydaktycznej za codzienny trud i za przykład do stawania się nie tylko lepszymi studentami, ale i lepszymi ludźmi.











Po odśpiewaniu „Gaudeamus Igitur” przez towarzyszący w trakcie inauguracji Chóru Policji Garnizonu Warmińsko-Mazurskiego, odprowadzeniu sztandaru Akademii Policji w Szczytnie oraz złożeniu meldunku o zakończeniu uroczystości, wykład inauguracyjny nt. „The Future of Law Enforcement Agencies? It’s You and Me” wygłosił Pan prof. Chris Eskridge z University of Nebraska (Lincoln, Stany Zjednoczone). Dzień wcześniej prelekcji Pana Profesora pod tytułem „Justice – past and future” mogli wysłuchać studenci kierunku nauka o Policji.









Dziękujemy za udział w tak ważnym dla naszego środowiska akademickiego wydarzeniu!























Swoje listy okolicznościowe z okazji inauguracji roku akademickiego do Akademii Policji w Szczytnie nadesłali m.in.: Pan Marcin Kulasek – Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz gen. broni w st. spocz. dr Marek Tomaszycki, prof. AWL – Rektor Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki.









tekst: SKS APwSz

foto: Jacek Konieczny SKS APwSz

wideo: Adam Gewartowski SKS APwSz