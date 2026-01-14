105 litrów daru życia – rok krwiodawstwa na naszym kampusie

Co miesiąc naszą uczelnię odwiedza mobilny punkt poboru krwi, a wraz z nim – serdeczni pracownicy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie, którzy na dobre zadomowili się już na naszym kampusie. Ich obecność niezmiennie przyciąga rzesze ludzi o wielkich sercach, gotowych podzielić się życiodajnym darem, który mają w sobie. Wszystko po to, by inni mogli żyć.

Początek roku to czas podsumowań wydarzeń, które miały miejsce w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. Rok 2025 był dla Akademii szczególny – obchodziliśmy 35-lecie jej istnienia oraz 100-lecie obecności kobiet w strukturach Policji. Wśród tych wyjątkowych jubileuszy nie zapominamy jednak o inicjatywach, które wypełniały mury uczelni ciepłem, dobrem i troską o drugiego człowieka. Mowa tu o akcjach honorowego oddawania krwi, tak istotnych w kontekście policyjnej dewizy „pomagamy i chronimy”.

Z roku na rok dostrzegamy coraz większe zainteresowanie zbiórkami krwi organizowanymi na terenie Akademii Policji w Szczytnie. Wierzymy, że jest to efekt rosnącej świadomości społecznej dotyczącej procesu krwiodawstwa, skutecznego docierania kampanii informacyjnych do szerokiego grona odbiorców oraz propagowania tej idei z perspektywy dawcy wśród rodziny, przyjaciół i bliskich.

W minionym roku kilkuset dawców, którzy wzięli udział w kilkunastu zbiórkach zorganizowanych w Akademii, oddało łącznie 105 198 ml krwi pełnej. To wynik, który napawa nas szczególną dumą. Cieszymy się, że każda kropla, każdy mililitr i każda jednostka krwi zasiliły zasoby RCKiK w Olsztynie, przyczyniając się do ratowania zdrowia i życia wielu potrzebujących. Dla nas to chwila, dla kogoś wieczność.

Dziękujemy wszystkim dawcom za serca przepełnione dobrocią, czas poświęcony w kolejkach oraz gotowość niesienia pomocy innym. Wasza szczodrość, poświęcenie i bezinteresowność są godnym naśladowania wzorem dla tych, którzy dopiero rozważają włączenie się w tę wyjątkową inicjatywę.

Nowy rok to doskonały czas na postanowienia, które mają prawdziwe znaczenie. Jednym z nich może być regularne oddawanie krwi – gest, który nie wymaga wielkiego wysiłku, a może uratować życie. Kilkanaście minut Twojego czasu wystarczy, by realnie pomóc drugiemu człowiekowi. Nowy rok przynosi świeżą energię i nowe wyzwania. Rozpocznij go od postanowienia, które może ocalić czyjeś życie.

