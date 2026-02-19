Narada służbowa kadry kierowniczej Policji

W dniach od 18 do 20 lutego 2026 r. w Akademii Policji w Szczytnie odbyła się coroczna zaplanowana narada służbowa kadry kierowniczej Policji. Wydarzenie to stanowiło przestrzeń do podsumowania najważniejszych aspektów funkcjonowania formacji oraz wyznaczenia dalszych kierunków działalności o charakterze strategicznym.

W przedsięwzięciu uczestniczyli: Pan Marcin Kierwiński – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Pan Czesław Mroczek – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Obecnej na naradzie kadrze kierowniczej Policji, w skład której wchodzili m.in. komendanci wojewódzcy, rejonowi, miejscy i powiatowi, przewodniczył gen. insp. Marek Boroń – Komendant Główny Policji.

Pan Generał otworzył wydarzenie, składając na ręce komendantów podziękowania za wkład funkcjonariuszy włożony w realizację zadań w ubiegłym roku kalendarzowym. Wraz ze swoimi zastępcami – nadinsp. Romanem Kusterem, nadinsp. dr. Rafałem Kochańczykiem i nadinsp. dr. Tomaszem Michułką – dokonał szczegółowego omówienia działalności polskiej Policji oraz wskazał obszary jej dalszego rozwoju i udoskonalania.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Pan Marcin Kierwiński, w swoim wystąpieniu podkreślił, że „ostatnie dwa lata, a w szczególności ostatni rok to był dobry rok dla Policji”. — Polska Policja jest marką samą w sobie. Dziękuję wszystkim funkcjonariuszkom i funkcjonariuszom, którzy codziennie bronią bezpieczeństwa Polek i Polaków — nadmienił Pan Minister.

Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Pan Czesław Mroczek, podkreślił znaczenie wprowadzonej ostatnio ustawy o świadczeniu mieszkaniowym oraz istotnego wsparcia finansowego dla Policji. — Ustawa modernizacyjna niesie za sobą 7 miliardów dla Policji — mówił. — Nie zapominamy o pracownikach cywilnych. Przygotowaliśmy konkretne propozycje w porozumieniu ze związkami zawodowymi — nadmienił.

Swoje wystąpienia, w zakresie właściwości rzeczowej, wygłosili również: insp. Robert Kumor – Dyrektor Biura Prewencji Komendy Głównej Policji, Pan Grzegorz Jach – Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds. Edukacji na Rzecz Bezpieczeństwa, insp. dr Michał Białęcki – Dyrektor Biura Kryminalnego KGP, insp. Piotr Pogorzelski – Zastępca Dyrektora Biura Łączności i Informatyki KGP, insp. Dorota Przypolska – Dyrektor Biura Kontroli KGP, insp. Mariusz Krakowski – Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Policji oraz insp. Katarzyna Nowak – Dyrektor Biura Komunikacji Społecznej KGP. Głos zabrali także przewodniczący związków zawodowych, którzy przedstawili bieżące potrzeby funkcjonariuszy i pracowników Policji.

Nieoczekiwanym elementem narady służbowej kadry kierowniczej Policji było wyróżnienie jednostek odznaczających się najlepszymi wynikami w kraju, które zostały nagrodzone promesami na nowe pojazdy oznakowanie i nieoznakowane. W gronie uhonorowanych znalazły się: komendy miejskie Policji w Chełmie i Przemyślu oraz Komenda Powiatowa Policji w Rawiczu. To wyraz szczególnego uznania za realizację obowiązków przez funkcjonariuszy tych jednostek na najwyższym poziomie.

Naradzie towarzyszyła merytoryczna dyskusja kadry kierowniczej dotycząca organizacji Policji oraz obecnych wyzwań dla bezpieczeństwa, przed którymi stoi nasza formacja.

Komendant Główny Policji, gen. insp. Marek Boroń, złożył podziękowania nadinsp. dr Agacie Malasińskiej-Nagórny za możliwość organizacji wydarzenia na terenie Akademii Policji w Szczytnie.

tekst: SKS APwSz

foto: Jacek Konieczny SKS APwSz