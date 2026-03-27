Eksperci z zakresu cyberbezpieczeństwa ponownie debatowali w Szczytnie. Konferencja naukowa CP.4

W dniach 24-26 marca 2026 r. w Akademii Policji w Szczytnie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa „Cyberprzestępczość.4 – Technologie” (CP.4) poświęcona zagadnieniom związanym z rosnącą skalą przestępczości w cyberprzestrzeni oraz znaczeniem dowodów cyfrowych w działaniach organów ścigania.

Wydarzenie zostało zorganizowane we współpracy z Polską Platformą Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Akademią Marynarki Wojennej oraz Fundacją Przeciwdziałania Cyberprzestępczości. Honorowy patronat nad konferencją objął Komendant Główny Policji, gen. insp. Marek Boroń, reprezentowany przez mł. insp. Roberta Wojtasika, Zastępcę Komendanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Partnerem wydarzenia była również europejska sieć praktyków cyberbezpieczeństwa CYCLOPES.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonała Komendant-Rektor Akademii Policji w Szczytnie, nadinsp. dr Agata Malasińska-Nagórny, która powitała uczestników, gości oraz prelegentów, podkreślając znaczenie tego typu inicjatyw w skutecznym przeciwdziałaniu cyberprzestępczości. Głos zabrali również: Rashel Talukder – Prezes Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego, mł. insp. Robert Wojtasik, dr hab. Jerzy Kosiński – Dyrektor Morskiego Centrum Cyberbezpieczeństwa Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, a także Marek Wierzbicki – Prezes Fundacji Przeciwdziałania Cyberprzestępczości.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele licznych instytucji, w tym m.in.: Komendy Głównej Policji, Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, Centralnego Biura Śledczego Policji, Biura Spraw Wewnętrznych Policji, jednostek szkoleniowych Policji, Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, a także komend wojewódzkich, powiatowych i miejskich.

Obecni byli również reprezentanci innych służb i instytucji państwowych, takich jak Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Służba Ochrony Państwa, Żandarmeria Wojskowa, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Dowództwo Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, Krajowa Administracja Skarbowa, Straż Graniczna, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Prokuratura Krajowa.

W wydarzeniu udział wzięli także przedstawiciele środowiska naukowego i eksperckiego, w tym Akademii Górniczo-Hutniczej, Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie oraz licznych uczelni wyższych.

W realizację wydarzenia zaangażowani byli również partnerzy techniczni, w tym m.in.: Creotech GEO, Elephantastic Software, Searchlight Cyber, Team Cymru, YouControl, Cyberium, Cellebrite, ENIGMA SOI, Microsoft, NUIX, Recorded Future oraz Revel.io by Synacktiv.

Funkcję moderatora konferencji pełnił Marek Wierzbicki – Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Prezes Fundacji Przeciwdziałania Cyberprzestępczości.

Konferencja stanowiła istotną platformę wymiany doświadczeń i poglądów na temat przyszłości nowoczesnych metod zwalczania przestępczości. Eksperci z różnych dziedzin dyskutowali o wyzwaniach i kierunkach rozwoju w obszarze cyberbezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem identyfikowania, zapobiegania oraz ścigania przestępstw popełnianych z wykorzystaniem technologii informatycznych i sieci Internet. Ważnym elementem debat były również kwestie techniczne, organizacyjne i prawne związane z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem dowodów cyfrowych w procesie wykrywczym i śledczym.

Kolejna odsłona wydarzenia pokazuje, że konferencja na stałe wpisała się w kalendarz najważniejszych inicjatyw poświęconych cyberbezpieczeństwu.

tekst: nadkom. dr inż. Monika Hejduk (Zakład Kryminalistyki i Informatyki Śledczej Instytutu Służby Kryminalnej WBiNP APwSz)/SKS APwSz

foto: Jacek Konieczny (Sekcja Komunikacji Społecznej APwSz)