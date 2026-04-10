Kierunki zmian w programach szkolenia zawodowego Policji – analiza prac zespołu eksperckiego

W ostatnich dniach w Akademii Policji w Szczytnie odbyły się obrady zespołu powołanego decyzją nr 412 Komendanta Głównego Policji z 17 grudnia 2025 roku. Do jego głównych zadań należy analiza oraz przygotowywanie propozycji zmian w wybranych programach doskonalenia zawodowego realizowanych na poziomie centralnym, ze szczególnym uwzględnieniem kursów specjalistycznych, a także ocena aktualnie funkcjonujących programów szkoleniowych Policji.

W spotkaniu uczestniczyła m.in. insp. dr Monika Porwisz – Zastępca Komendanta-Prorektor Akademii Policji w Szczytnie. Ponadto w wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele jednostek organizacyjnych i szkoleniowych Policji, którzy w ramach prowadzonych prac dokonują przeglądu obowiązujących programów szkoleniowych oraz formułują propozycje ich modyfikacji.

Podczas obrad przedstawiono najważniejsze założenia oraz wytyczono kierunki dalszych działań zespołu, które mają na celu podniesienie jakości systemu szkolenia w Policji oraz jego lepsze dostosowanie do aktualnych potrzeb formacji.

Szczególną uwagę poświęcono analizie wybranych programów kursów specjalistycznych i szkoleń zawodowych, z uwzględnieniem ich aktualności merytorycznej oraz efektywności w przygotowaniu funkcjonariuszy do realizacji zadań służbowych.

Rezultatem działalności zespołu mają być rozwiązania wspierające rozwój systemu kształcenia w Policji, podnoszące jego jakość oraz przyczyniające się do dalszego doskonalenia oferty szkoleniowej, w szczególności w zakresie kursów specjalistycznych realizowanych w ramach centralnego systemu szkolenia Policji.

tekst: podinsp. Justyna Aćman-Krysiak (Instytut Nauk Społecznych WBiNP APwSz)

foto: Jacek Konieczny (Sekcja Komunikacji Społecznej APwSz)