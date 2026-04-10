Indeksy trafiły do najlepszych uczniów. XVII Olimpiada Policyjna zakończona

10 kwietnia 2026 r. zakończyła się XVII edycja „Olimpiady Policyjnej” organizowanej przez Akademię Policji w Szczytnie i objętej honorowym patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Laureat oraz finaliści otrzymali indeksy uczelni i zostaną przyjęci na wybrany kierunek studiów pierwszego stopnia dla osób cywilnych realizowany w Akademii Policji w Szczytnie bez konieczności udziału w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym. W tegorocznej edycji wzięło udział 124 uczestników z 51 szkół z całej Polski.

Finałowy dzień rozpoczął się uroczystą inauguracją. W imieniu Komendant-Rektor nadinsp. dr Agaty Malasińskiej-Nagórny otwarcia dokonała Zastępca Komendanta-Prorektor insp. dr Monika Porwisz, witając przedstawicieli kadry kierowniczej uczelni, członków komisji, opiekunów oraz uczestników, którzy stanęli do ostatniego etapu rywalizacji o indeksy. W swoim wystąpieniu wyraziła nadzieję, że wiedza zdobyta podczas przygotowań do olimpiady stanie się początkiem ich dalszej edukacji w murach uczelni.

Organizowana już po raz siedemnasty „Olimpiada Policyjna” to przede wszystkim szansa dla młodzieży zainteresowanej problematyką bezpieczeństwa oraz rolą i zadaniami Policji, a zarazem możliwość dobrego startu w przyszłość zgodną z ich zainteresowaniami.

Zwieńczeniem wydarzenia było ogłoszenie wyników trzeciego etapu. Dziesięcioro uczestników – laureat oraz dziewięcioro finalistów – zostało zwolnionych z postępowania rekrutacyjnego na wybrany kierunek studiów. Na uczestników czekały również nagrody rzeczowe, będące miłym zwieńczeniem dnia pełnego wysiłku – zarówno umysłowego podczas egzaminów ustnych, jak i fizycznego, związanego z wymagającymi konkurencjami sportowymi.

Zwycięzcą XVII edycji „Olimpiady Policyjnej” został Pan Damian Tyrcha z Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kołaczycach.

Gratulujemy laureatowi i finalistom osiągniętych sukcesów, a wszystkim uczestnikom – odwagi, wytrwałości oraz zaangażowania, które towarzyszyły im na każdym etapie rywalizacji!

tekst: Iza Budny (Dziekanat WBiNP APwSz)/Sekcja Komunikacji Społecznej APwSz

foto: Jacek Konieczny (SKS APwSz)