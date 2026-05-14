Pierwsza w historii Policji promocja oficerska na cztery szable generalskie

Momentem szczególnie upragnionym w służbie policjanta jest uzyskanie szlifów oficerskich. To przypieczętowanie wieloletnich starań, oddania służbie oraz wyraz uznania dla poświęcenia na rzecz państwa i jego obywateli. Bycie oficerem to duma, ale także i zobowiązanie do bycia przykładem oraz pogłębienia swoich dotychczasowych wysiłków. 14 maja 2026 r. zaszczytu promowania na stopień podkomisarza dostąpiło 425 policjantek i policjantów. Po raz pierwszy w historii polskiej Policji promocji dokonano na cztery generalskie szable.

Złożeniem meldunku przez dowódcę uroczystości Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji Panu Marcinowi Kierwińskiemu o godzinie 11:00 na placu apelowym Akademii Policji w Szczytnie rozpoczęła się uroczysta promocja funkcjonariuszy na pierwszy stopień w korpusie oficerów młodszych Policji. W dalszej kolejności wprowadzono sztandary Komendy Głównej Policji i Akademii Policji w Szczytnie oraz odegrano i odśpiewano hymn Rzeczypospolitej Polskiej.

Inaugurację wydarzenia poprzedziło złożenie wieńca pod pomnikiem „Pamięci Jeńców Obozu w Ostaszkowie zamordowanych przez NKWD w Kalininie, Światu ku Przestrodze”. Hołd ofiarom oddali: Pan Marcin Kierwiński – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, gen. insp. Marek Boroń – Komendant Główny Policji wraz ze swoimi zastępcami, nadinsp. Agata Malasińska-Nagórny – Komendant-Rektor APwSz, Biskup Polowy Wojska Polskiego i Delegat Konferencji Episkopatu Polski do spraw Duszpasterstwa Policji JE ks. bp dr Wiesław Lechowicz oraz delegacja nowo promowanych funkcjonariuszy.

Jako pierwsza głos zabrała nadinsp. Agata Malasińska-Nagórny, która podczas pierwszej w tym roku promocji powitała gości oraz na ręce bohaterów uroczystości złożyła serdeczne gratulacje w związku z uzyskaniem stopnia podkomisarza Policji. — To początek nowej, jeszcze bardziej odpowiedzialnej drogi zawodowej i wielu trudnych decyzji, które z pewnością będziecie musieli podejmować — wskazała Komendant-Rektor. Życzyła funkcjonariuszom w szczególności satysfakcji z realizowanych obowiązków oraz bezpiecznej służby. Gorąco podziękowała bliskim promowanych za ich wsparcie w całym procesie zdobywania szlifów oficerskich.

Po tym nadeszła upragniona tego dnia chwila. Zgodnie z treścią postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, na pierwszy stopień w korpusie oficerów młodszych Policji mianowanych zostało 97 policjantek i 328 policjantów.

Gen. insp. Marek Boroń odczytał treść oficerskiej przysięgi, a następnie przyjął ją od 425 funkcjonariuszy. W dalszej kolejności występujący kolejno z szeregów pododdziałów policjanci maszerowali w kierunku podestu, gdzie przyklękali na prawe kolano, oczekując uderzenia pióra szabli generalskiej w ich ramię – symbolicznego i upragnionego momentu dla wszystkich funkcjonariuszy. Tego aktu przypieczętowania dokonali po raz pierwszy w historii Policji czterej generałowie: gen. insp. Marek Boroń, nadinsp. Roman Kuster, nadinsp. Tomasz Michułka oraz nadinsp. Rafał Kochańczyk.

Następnie Biskup Polowy Wojska Polskiego, Delegat Konferencji Episkopatu Polski do spraw Duszpasterstwa Policji JE ks. bp dr Wiesław Lechowicz, Zastępca Prawosławnego Ordynariusza Wojskowego ks. prot. płk Łukasz Godun oraz Kapelan Ewangelickiego Duszpasterstwa Policji ks. Adrian Lazar udzielili promowanym ekumenicznego błogosławieństwa na dalszą ścieżkę służby.

Sygnał „Słuchajcie wszyscy” był zwiastunem nadchodzących przemówień okolicznościowych. Komendant Główny Policji gen. insp. Marek Boroń zwrócił się do promowanych funkcjonariuszy. — Przed wami nowe zadania i nowe wyzwania. Otrzymane pagony są widocznym znakiem awansu, ale ich znaczenie sięga znacznie głębiej. Oficerski stopień to zobowiązanie do odpowiedzialności, rozwagi i służby na rzecz innych ludzi. Podziękował bliskim policjantek i policjantów, którym przypisał szczególną rolę w narodzinach sukcesu, którego tego dnia doświadczyli.

Kolejny głos należał do przedstawicielki nowo mianowanych oficerów Policji. Podkom. Aleksandra Freus, w imieniu swoich koleżanek i kolegów, podkreśliła, że jest to dzień, na który ciężko pracowali i do którego z determinacją dążyli. Z pokorą odniosła się do odpowiedzialności związanej z posiadaniem dwóch gwiazdek na pochewkach pagonów. Słowa podziękowania przekazała przełożonym i kadrze dydaktycznej Akademii. Szczególne słowa uznania skierowała do rodzin – rodziców, małżonków, partnerów i dzieci. — Wasza wiara w nas, wasze wsparcie i cierpliwość w chwilach zwątpienia były dla nas źródłem siły — mówiła.

Po wystąpieniach okolicznościowych nowi oficerowie Policji w rytm marszowej „Warszawianki” K. Kurpińskiego zaprezentowali się wszystkim uczestnikom uroczystości podczas defilady. To podniosły element każdej promocji nawiązujący do tradycji, będący wyrazem szczególnej dumy z noszenia munduru oraz szacunku do policyjnego etosu.

Podczas tego uroczystego wydarzenia odznakami okolicznościowymi Medal Stulecia Służby Kobiet w Policji z rąk Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji uhonorowane zostały: insp. Monika Porwisz – Zastępca Komendanta-Prorektor Akademii Policji w Szczytnie oraz podkom. Anna Pepłowska – Kanclerz APwSz.

Promocja oficerska zakończyła się odprowadzeniem sztandarów i złożeniem przez dowódcę podinsp. Tomasza Kozona meldunku o zakończeniu uroczystości.

Wydarzeniu towarzyszył piknik rodzinny adresowany do rodzin nowo promowanych, podczas którego uczestnicy mieli okazję zapoznać się ze stoiskami Akademii Policji w Szczytnie, Działu Wydawnictw i Poligrafii APwSz, Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie, Nadleśnictwa Korpele, Miasta Szczytno, 8. Batalionu Radiotechnicznego w Lipowcu, Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie.

Byli z nami również reprezentanci Studenckiego Koła Nauk Kryminalistycznych, Studenckiego Koła Naukowego Ratownictwa, Studenckiego Koła Kryminologicznego „Causa Mali”, Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Szczytnie, Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Olsztynie, Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej oraz Wydziału Edukacji Historycznej Gabinetu Komendanta Głównego Policji.

Całość dopełniły maskotki garnizonów polskiej Policji, które, po ogromie atrakcji zapewnionych przez zaprzyjaźnione z nami instytucje, utrwaliły uśmiechy na twarzach dzieci!

W uroczystej promocji udział wzięło kierownictwo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, kadra kierownicza polskiej Policji oraz st. bryg. Tomasz Kołodziejczyk – Zastępca Dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Obecni byli także przedstawiciele władz samorządowych regionu warmińsko-mazurskiego oraz powiatu szczycieńskiego.

Nie zabrakło władz rektorskich oraz reprezentanci uczelni partnerskich, którym przewodniczył Pan gen. w st. sp. Mirosław Gocuł – Rektor Akademii Sztuki Wojennej.

Swoją obecnością zaszczycili tę uroczystość również szefowie jednostek wojskowych i innych służb mundurowych oraz podmiotów współpracujących z Akademią Policji w Szczytnie na czele z nadbryg. Michałem Kamienieckim – Warmińsko-Mazurskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej oraz przedstawiciele duchowieństwa, związków zawodowych, fundacji i stowarzyszeń, kadra APwSz, emeryci i renciści, a także rodziny i bliscy promowanych. Wszystkim Państwu za obecność w tym szczególnym dla mianowanych na stopień oficerski funkcjonariuszy serdecznie dziękujemy!

tekst: Sekcja Komunikacji Społecznej Akademii Policji w Szczytnie

foto: Jacek Konieczny (SKS APwSz)

wideo: Adam Gewartowski (SKS APwSz)