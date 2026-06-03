Sport, integracja i pomoc. „Wiosna na sportowo” w Akademii Policji w Szczytnie

Akademia Policji w Szczytnie ponownie licznie włączyła się w akcję charytatywną „Wiosna na sportowo” organizowaną przez Gabinet Komendanta Głównego Policji oraz Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji ds. Sportu w Policji we współpracy z Fundacją Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach i na jej rzecz.

Całość środków pochodzących z opłat startowych została przekazana podopiecznym Fundacji. Dzięki temu inicjatywa miała podwójny wymiar – promowała zdrowy styl życia oraz niosła wsparcie rodzinom policjantów, którzy oddali życie podczas pełnienia służby.

Studenci, słuchacze, funkcjonariusze oraz pracownicy Akademii, na czele z Komendantem-Rektorem nadinsp. Agatą Malasińską-Nagórny, tłumnie zgromadzili się na stadionie APwSz przy ul. Ostrołęckiej, jednocząc się z uczestnikami z całej Polski we wspólnym dziele pomocy. Na początku wydarzenia Pani Generał podziękowała wszystkim za przybycie i okazany gest solidarności. Podkreśliła znaczenie tej wyjątkowej inicjatywy, wyrażając przekonanie, że przyniesie ona wiele dobra bliskim poległych policjantów.

Każdy uczestnik „Wiosny na sportowo” zobowiązany był do pokonania dowolnego dystansu w czasie co najmniej 30 minut. Forma aktywności mogła być dowolna – bieg, nordic walking, spacer, pływanie, jazda na rowerze, rolkach, hulajnodze, deskorolce lub innym pojeździe napędzanym siłą mięśni. Większość uczestników Akademii zdecydowała się na wspólny bieg lub marsz wokół stadionu przy ul. Ostrołęckiej, w otoczeniu malowniczego leśnego krajobrazu. Część osób wybrała aktywność na hali sportów walki. Różnorodność proponowanych form ruchu sprawiła, że każdy mógł znaleźć coś odpowiadającego swoim zainteresowaniom i możliwościom. W połączeniu z charytatywną naturą wydarzenia, stworzyło to wyjątkową atmosferę.

Warto podkreślić, że podczas akcji towarzyszyli nam reprezentanci polskiej Policji w sportach walki, którzy w tym czasie przebywali na zgrupowaniu w murach Akademii Policji w Szczytnie.

Na wszystkich uczestników wydarzenia czekał obfity poczęstunek przygotowany przez niezawodną Sekcję Żywnościową. Wspólny posiłek był okazją nie tylko do uzupełnienia energii po wysiłku, ale także do spędzenia czasu w atmosferze serdecznych rozmów i integracji.

Dziękujemy wszystkim, blisko 300 uczestnikom, za udział i zaangażowanie. Do zobaczenia podczas kolejnych akcji charytatywnych!

tekst: Sekcja Komunikacji Społecznej APwSz

foto: Jacek Konieczny (SKS APwSz)