Egzamin, którego nie było w planie szkolenia. Słuchacze Akademii zdali go wzorowo

Policjantem jest się całą dobę, niezależnie od miejsca i czasu. To swego rodzaju misja, która wymaga odpowiedzialności, dojrzałości i profesjonalnej reakcji również poza godzinami służby. Doskonale zrozumieli to początkujący funkcjonariusze odbywający szkolenie zawodowe podstawowe w Akademii Policji w Szczytnie, którzy w nocy z 19 na 20 sierpnia 2026 r. ujęli kobietę kierującą samochodem po użyciu alkoholu.

W środę, 19 sierpnia 2026 r., po godzinie 23:00 pięcioro słuchaczy zauważyło kierującą pojazdem marki Renault, która najechała na śmietnik przy ul. Solidarności w Szczytnie. W wyniku uderzenia pojemnik został odrzucony na odległość kilku metrów.

Słuchacze natychmiast podeszli do pojazdu, aby udzielić kierującej pomocy. W trakcie rozmowy wyczuli od kobiety woń alkoholu. W celu uniemożliwienia jej opuszczenia miejsca zdarzenia jeden ze słuchaczy otworzył drzwi od strony pasażera i zaciągnął hamulec ręczny, natomiast drugi wyłączył silnik przy użyciu przycisku START-STOP.

O zdarzeniu powiadomili służby, dzwoniąc pod numer alarmowy 112. Do czasu przyjazdu patrolu pozostali przy kierującej, zapobiegając jej oddaleniu się z miejsca zdarzenia i tym samym ograniczając ryzyko powstania kolejnego zagrożenia.

Na miejsce przybyli policjanci Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie, którzy przeprowadzili dalsze czynności. Funkcjonariusze sprawdzili stan trzeźwości kobiety. Badanie wykazało ponad 0,2 promila alkoholu w organizmie. Kierująca podróżowała sama i nie odniosła obrażeń.

W toku czynności policjanci KPP w Szczytnie zatrzymali kobiecie prawo jazdy. W sprawie prowadzone są czynności wyjaśniające w kierunku prowadzenia pojazdu po użyciu alkoholu oraz naruszenia przepisów dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Post. Piotr Cebula z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji, post. Jakub Wysokiński z WRD KSP, post. Piotr Olszewski z WRD KSP, post. Norbert Zając z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII oraz post. Wiktoria Durasiewicz z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu wykazali się ogromną dojrzałością, odpowiedzialnością i profesjonalizmem w obliczu zagrożenia.

Dzięki ich zdecydowanej reakcji udało się zapobiec możliwemu dalszemu zagrożeniu – nie tylko dla mienia, ale przede wszystkim dla bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

Słuchacze mają już za sobą ponad połowę szkolenia zawodowego podstawowego. Przed nimi praktyki w garnizonie warmińsko-mazurskim, do których – jak pokazali – są dobrze przygotowani.

Choć przed nimi jeszcze końcowy egzamin, ten najważniejszy mają już za sobą. W sytuacji wymagającej zdecydowanego działania pokazali, że rozumieją na czym polega policyjna misja – także poza godzinami służby. Ten egzamin zdali wzorowo.

tekst: SKS APwSz

foto: kursanci/Adam Gewartowski (SKS APwSz)