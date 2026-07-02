I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Pierwsza Pomoc i Ratownictwo w Policji”

W dniach od 29 czerwca do 1 lipca 2026 r. na terenie Akademii Policji w Szczytnie oraz Ośrodka Wypoczynkowego Wałpusz odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Pierwsza Pomoc i Ratownictwo w Policji” zorganizowana przez Instytut Służby Prewencyjnej Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych. Była ona skierowana do policyjnych ratowników medycznych i poświęcona zagadnieniom pierwszej pomocy oraz ratownictwa w służbach mundurowych, ze szczególnym uwzględnieniem Policji.

Wydarzenie stanowiło ważną platformę wymiany doświadczeń, wiedzy oraz dobrych praktyk, a także doskonalenia kwalifikacji zawodowych. Było również okazją do oficjalnej prezentacji monografii naukowej „Pierwsza pomoc i ratownictwo w Policji” pod redakcją naukową podinsp. dr. Adama Płaczka – dyrektora Instytutu Służby Prewencyjnej WBiNP APwSz.

Wykład inauguracyjny pt. „Jak chronić się przed boreliozą?” wygłosiła prof. dr hab. n. med. Agnieszka Pedrycz-Wieczorska z Akademii Tarnowskiej.

Podczas konferencji omówiono m.in. profilaktykę urazów w szkolnictwie policyjnym, psychologiczne aspekty ratownictwa, zmiany w wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji (ERC) 2025, działania poszukiwawczo-ratownicze na obszarach wodnych, środki ochrony indywidualnej ratowników oraz doświadczenia ukraińskich służb ratowniczych zdobyte podczas działań prowadzonych w warunkach wojennych. Szczególny nacisk położono na praktyczne aspekty udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach wysokiego ryzyka.

Program konferencji obejmował również następujące warsztaty praktyczne:

Albert Ścibor oraz Adam Maciejewski wraz z instruktorami firmy Kadimex – warsztaty z ratownictwa wodnego oraz prezentacja najnowszych rozwiązań sprzętowych wykorzystywanych podczas działań na wodzie;

Grzegorz Kobuszewski (4 Help VR) – warsztaty z wykorzystania technologii wirtualnej rzeczywistości (VR) w nauczaniu pierwszej pomocy i kwalifikowanej pierwszej pomocy;

Krzysztof Dryla (Tac&Med Poland) oraz Tomasz Stępień (Project K9 Med) – warsztaty z tamowania masywnych krwotoków oraz udzielania pierwszej pomocy weterynaryjnej psom służbowym;

Kamil Hać (Laerdal Polska) – prezentacja najnowszych fantomów do nauczania kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz praktyczne warsztaty z ich wykorzystania;

Kamil Giglewicz i Jacek Cyran (Akademia Policji w Szczytnie) wraz z Marcinem Tęczą (SPKP w Rzeszowie) – warsztaty z udzielania pierwszej pomocy w strefie bezpośredniego zagrożenia z wykorzystaniem broni i amunicji FX.

Organizatorzy wyrazili nadzieję, że tegoroczna konferencja zapoczątkuje cykliczne spotkania poświęcone pierwszej pomocy i ratownictwu w Policji, a kolejna edycja wydarzenia odbędzie się już w przyszłym roku.

tekst: podkom. Dawid Żak (Zakład Wychowania Fizycznego ISP WBiNP APwSz)

foto: Jacek Konieczny (Sekcja Komunikacji Społecznej APwSz)