Ruszają zapisy do 8. edycji Biegu o Buzdygan Komendanta-Rektora Akademii Policji w Szczytnie

1 lipca 2026 r. wystartowały zapisy do 8. edycji Biegu o Buzdygan Komendanta-Rektora Akademii Policji w Szczytnie. To wydarzenie, które od lat łączy sportową rywalizację z ideą pomocy potrzebującym. Po raz kolejny opłaty startowe wesprą Fundację Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

1 lipca 2026 r. ruszyły zapisy do 8. edycji Biegu o Buzdygan Komendanta-Rektora Akademii Policji w Szczytnie – biegu charytatywnego na rzecz Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach, który wpisuje się w tegoroczne obchody 100-lecia sportu w Policji.

Uczestnicy Biegu będą mogli wybrać jedną z dwóch form udziału – bieg główny na dystansie około 5 kilometrów lub bieg wirtualny.

Bieg główny odbędzie się 30 sierpnia 2026 r. w Małdańcu, w Leśnictwie Lipnik (woj. warmińsko-mazurskie). Start i meta ulokowane są na terenie obiektu rekreacyjno-sportowego „Lipnik” (Małdaniec 24, 12-100 Szczytno).

Bieg wirtualny – udział w tej formie biegu możliwy jest od 1 lipca do 30 sierpnia 2026 r. Każdy uczestnik zobowiązuje się do pokonania jednorazowo dystansu minimum 3 kilometrów (w wybranej przez siebie formie: bieg, nordic walking, rower, spacer, etc.) w dowolnym miejscu na Ziemi oraz dokonując indywidualnie pomiaru odległości.

Bieg organizowany przez Akademię Policji w Szczytnie od lat promuje aktywny styl życia, integruje środowisko policyjne i lokalną społeczność oraz zachęca do sportowej rywalizacji w duchu fair play. Tegoroczna edycja ma również wyjątkowy wymiar z uwagi na obchodzony jubileusz – 90. rocznicę powstania czasopisma „Przegląd Policyjny”, najstarszego periodyku wydawanego przez Policję, obecnie przez Akademię Policji w Szczytnie. Jednocześnie wydarzenie zachowuje swój charytatywny charakter – wszystkie opłaty startowe zostaną przekazane na rzecz Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach.

W biegu mogą uczestniczyć funkcjonariusze Policji, przedstawiciele innych służb mundurowych, studenci Akademii Policji w Szczytnie oraz osoby cywilne. Limit uczestników biegu głównego wynosi 600 osób, natomiast liczba miejsc w formule wirtualnej jest nieograniczona. O udziale w biegu stacjonarnym decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapisy prowadzone są elektronicznie na stronie: www.dostartu.pl/bieg-o-buzdygan-v16590.

Rejestracja do biegu głównego potrwa do 19 sierpnia 2026 r. lub do wyczerpania limitu miejsc, natomiast do biegu wirtualnego do 26 sierpnia 2026 r. Udział w wydarzeniu wiąże się z wniesieniem darowizny na rzecz Fundacji.

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą połączyć sportową pasję z pomocą rodzinom poległych policjantów. To doskonała okazja, aby wspólnie spędzić czas, sprawdzić swoje możliwości oraz wesprzeć szczytny cel. Poza sportową rywalizacją, na Uczestników, ich rodziny oraz kibiców czekać będą liczne atrakcje towarzyszące, które sprawią, że ten dzień pozostanie na długo w ich pamięci. Bądźcie z nami, niech chęci pomocy innym zamienią się plany, a plany w piękne wspomnienia.

Tegoroczne wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – Pana Marcina Kierwińskiego.

tekst: nadkom. Daniel Bruski (DWiP APwSz)