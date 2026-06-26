Szkolenie z orzecznictwa ETPC i standardów Rady Europy w zakresie praw człowieka

Za nami szkolenie, którego celem było zapoznanie uczestników z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w zakresie jego wykonywania i promocji, a także ze standardami Rady Europy dotyczącymi praw człowieka w Policji. Zajęcia prowadzili eksperci reprezentujący Sekretariat Rady Europy.

W tym tygodniu na terenie Akademii Policji w Szczytnie odbyło się szkolenie pt. „Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Wykonywanie wyroków Trybunału, promocja orzecznictwa Trybunału i standardów Rady Europy w zakresie praw człowieka w Policji” zainicjowane przez Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka. Prowadzącymi byli przedstawiciele Departamentu Wykonywania Wyroków w Dyrekcji Generalnej Praw Człowieka i Praworządności Sekretariatu Rady Europy – pani Joanna Hetnarowicz-Sikora oraz pan Piotr Wymysłowski.

Przedsięwzięcie za sprawą swej wyjątkowej wartości merytorycznej ma praktyczne znaczenie dla procesu kształcenia i doskonalenia zawodowego policjantek i policjantów.

Celem szkolenia było podniesienie wiedzy i kompetencji funkcjonariuszy Policji oraz kadry dydaktycznej jednostek szkoleniowych w zakresie wykonywania czynności służbowych zgodnie ze standardami Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Projekt stanowi element szerszych działań ukierunkowanych na wdrażanie standardów Rady Europy oraz implementację orzecznictwa Trybunału w tzw. sprawach policyjnych.

Problematyka ochrony praw człowieka, standardów Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka pozostaje w ścisłym związku z zadaniami dydaktycznymi realizowanymi przez Akademię Policji w Szczytnie.

W szkoleniu, poza Komendantem-Rektorem nadinsp. dr Agatą Malasińską-Nagórny, udział wzięli przedstawiciele różnych komórek organizacyjnych Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych oraz reprezentanci Działu Dyscyplinarnego i Kontroli. Z ramienia Komendy Głównej Policji uczestniczyła w nim pani Marta Krasuska z Zespołu ds. Ochrony Praw Człowieka Gabinetu Komendanta Głównego Policji.

Wnioski i doświadczenia wynikające ze szkolenia zostaną uwzględnione w dalszych działaniach szkoleniowych i organizacyjnych wspierających rozwój kompetencji funkcjonariuszy w obszarze ochrony praw człowieka.

tekst: podinsp. Agata Wyza (Pełnomocnik Komendanta-Rektora APwSz ds. Ochrony Praw Człowieka, Dział Dyscyplinarny i Kontroli APwSz)/SKS APwSz

foto: Jacek Konieczny (SKS APwSz)