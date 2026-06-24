Pół tysiąca nowych oficerów polskiej Policji

24 czerwca 2026 r. w Akademii Policji w Szczytnie odbyła się uroczystość promowania 501 funkcjonariuszy na pierwszy stopień w korpusie oficerów młodszych Policji. To podniosłe święto nie tylko dla samych promowanych, ale także dla ich rodzin i bliskich oraz całej formacji.

W samo południe na placu apelowym rozpoczęła się główna część promocji oficerskiej, którą poprzedziło złożenie wieńca pod pomnikiem „Pamięci Jeńców Obozu w Ostaszkowie zamordowanych przez NKWD w Kalininie, Światu ku Przestrodze” przez delegację złożoną z przedstawicieli kierownictwa MSWiA, polskiej Policji, Akademii Policji w Szczytnie oraz nowo promowanych funkcjonariuszy.

Po złożeniu meldunku przez dowódcę uroczystości Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Panu Wiesławowi Szczepańskiemu wprowadzono sztandary Komendy Głównej Policji i Akademii Policji w Szczytnie, a następnie odegrano i odśpiewano hymn Rzeczypospolitej Polskiej.

Na samym początku do zgromadzonych zwróciła się Komendant-Rektor nadinsp. Agata Malasińska-Nagórny, która pogratulowała funkcjonariuszom tego szczególnego wyróżnienia, podkreślając przy tym, że wiąże się ono z ogromnym zobowiązaniem wobec państwa i jego obywateli. Nadmieniła, że jest to owoc ich determinacji i wytrwałości w dążeniu do celu, ale także wielkiego wsparcia ze strony najbliższych. Życzyła im wszelkiej pomyślności w życiu prywatnym i zawodowym.

W dalszej kolejności I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Roman Kuster odczytał treść oficerskiej przysięgi i przyjął ją od 501 funkcjonariuszy. Po tym policjanci występowali kolejno z szeregów pododdziałów, maszerując w kierunku podestu, gdzie trzej zastępcy szefa polskiej Policji – nadinsp. Roman Kuster, nadinsp. Rafał Kochańczyk i nadinsp. Tomasz Michułka – dokonywali przypieczętowania aktu promocji symbolicznym uderzeniem pióra generalskiej szabli w ramię.

Na pierwszy stopień w korpusie oficerów młodszych Policji mianowanych 501 policjantów, w tym 367 funkcjonariuszy i 134 funkcjonariuszki.

Ekumenicznego błogosławieństwa na dalszą drogę służby udzielili promowanym przedstawiciele duchowieństwa.

Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Wiesław Szczepański, po sygnale „Słuchajcie wszyscy”, powołał się na słowa listu szefa resortu Pana Marcina Kierwińskiego. — Dziś mierzymy się z cyberprzestępczością, atakami na infrastrukturę krytyczną oraz zagrożeniami hybrydowymi — mówił Pan Wiceminister. — Uczelnia dobrze was przygotowała do stawienia czoła bieżącej rzeczywistości — nadmienił. Życzył nowo promowanym funkcjonariuszom polskiej Policji wszelkiej pomyślności oraz dalszych sukcesów.

Do uczestników uroczystości swoje słowa skierował również I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Roman Kuster, który w imieniu gen. insp. Marka Boronia pogratulował policjantom uzyskania szlifów oficerskich. — Pamiętajcie słowa roty ślubowania, które dzisiaj przysięgą oficerską odnowiliście. Przyjęcie dwóch gwiazdek na pagonach to zobowiązanie i niewątpliwie wszystkie oczy dziś są kierowane właśnie na was — podkreślił Pan Generał.

W imieniu dostępujących zaszczytu promowania na pierwszy stopień oficerski głos zabrał podkom. Daniel Lelko, który podkreślił, że nowi oficerowi są świadomi wyzwania, z którym wiąże się ich sukces, wskazując przy tym, że dołożą wszelkich starań, by swoim dotychczasowym doświadczeniem i zdobytą w toku szkolenia i studiów wiedzą wypełniać swe obowiązki służbowe jak najlepiej. Słowa podziękowania skierował do kadry dydaktyczno-naukowej Akademii za przekazane wartości oraz do bliskich, bez których wsparcia i cierpliwości oficerskie szlify nie byłyby możliwe do osiągnięcia.

Finalnym punktem uroczystości była defilada wszystkich pododdziałów biorących udział w promocji oficerskiej, która jest charakterystycznym jej elementem podkreślającym dumę z noszonego munduru oraz przywiązanie do tradycji. Tuż po niej podinsp. Tomasz Kozon złożył meldunek o zakończeniu uroczystości.

W promocji oficerskiej udział wzięła kadra kierownicza polskiej Policji, Pan Robert Koźlak – pełniący obowiązki Głównego Inspektora Transportu Drogowego, st. bryg. Tomasz Kołodziejczyk – Zastępca Dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa oraz przedstawiciele władz administracji rządowej i samorządowej regionu warmińsko-mazurskiego oraz powiatu szczycieńskiego na czele z Panem Mateuszem Szauerem – Pierwszym Wicewojewodą Warmińsko-Mazurskim.

Towarzyszyły nam również władze rektorskie oraz przedstawiciele uczelni partnerskich, szefowie jednostek wojskowych i innych służb mundurowych współpracujących z Akademią. Byli z nami także przedstawiciele duchowieństwa, związków zawodowych, fundacji i stowarzyszeń, jak również policyjni emeryci i renciści. Poza promowanymi najważniejszymi uczestnikami uroczystości bez wątpienia byli ich bliscy, dla których było to wyjątkowe przeżycie – móc wspólnie świętować tę niezapomnianą chwilę.

Po zakończeniu oficjalnej części wydarzenia przyszedł czas na piknik rodzinny. Była to doskonała okazja do bliższego poznania działalności wielu instytucji i organizacji, które przygotowały dla uczestników swoje stoiska.

Wśród wystawców znalazły się m.in. Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie, Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie, Warmińsko-Mazurska Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej, Nadleśnictwo Korpele i Nadleśnictwo Szczytno.

Swoją działalność prezentowały również Komenda Powiatowa Policji w Szczytnie, Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie oraz Zarząd w Olsztynie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Nie zabrakło także stoiska Miasta Szczytno przygotowanego wspólnie z Miejskim Domem Kultury w Szczytnie.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się również stoiska Akademii Policji w Szczytnie oraz jej organizacji studenckich: Studenckiego Koła Kryminologicznego „Causa Mali” oraz Studenckiego Koła Nauk Kryminalistycznych.

Dodatkową atrakcją pikniku były maskotki poszczególnych służb i garnizonów, które spotkały się z ogromnym zainteresowaniem najmłodszych uczestników wydarzenia. Dzieci chętnie robiły sobie z nimi pamiątkowe zdjęcia, przybijały „piątki” oraz nie szczędziły serdecznych uścisków, co wywoływało wiele radości i uśmiechów.

Na wszystkich uczestników wydarzenia czekała tradycyjna policyjna grochówka przygotowana przez pracowników Sekcji Żywnościowej.

Serdecznie dziękujemy wszystkim gościom, rodzinom, bliskim oraz wystawcom za udział w tym wyjątkowym wydarzeniu. Państwa obecność sprawiła, że dzień promocji nabrał szczególnego charakteru i na długo pozostanie w pamięci nowo promowanych funkcjonariuszy.

tekst: Sekcja Komunikacji Społecznej APwSz

foto: Jacek Konieczny (SKS APwSz)

dron/wideo: Adam Gewartowski (SKS APwSz)