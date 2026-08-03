Rekrutacja na studia II stopnia już trwa. Dołącz do Akademii Policji w Szczytnie

3 sierpnia 2026 r. rozpoczęła się rekrutacja na studia magisterskie w Akademii Policji w Szczytnie. To doskonała okazja dla osób, które chcą kontynuować kształcenie, rozwijać swoje kompetencje oraz zdobywać wiedzę przydatną zarówno w dalszej działalności naukowej, jak i w życiu zawodowym.

Akademia Policji w Szczytnie jest jedyną uczelnią policyjną w Polsce. Prowadzi studia I i II stopnia oraz studia podyplomowe. Posiada również uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinach nauki o bezpieczeństwie oraz nauki prawne. Oferta Akademii obejmuje także szkolenia komercyjne dla podmiotów zewnętrznych, m.in. z zakresu ochrony praw człowieka, pozyskiwania informacji z otwartych źródeł (OSINT), a także ochrony ludności i obrony cywilnej.

Obecnie w Akademii studiuje blisko 2300 studentów, którzy cenią połączenie wiedzy teoretycznej z praktycznym przygotowaniem do wykonywania zawodu. Zajęcia prowadzi wykwalifikowana kadra dydaktyczna wykorzystująca nowoczesne metody nauczania, w tym specjalistyczne symulatory, dzięki którym zdobywanie wiedzy jest bardziej efektywne i angażujące. Atutem uczelni jest również nowoczesna baza dydaktyczna oraz rozbudowana infrastruktura sportowa umożliwiająca rozwijanie sprawności fizycznej w trakcie szkoleń i pasji w czasie wolnym.

Jeśli planujesz kontynuację studiów, wybierz Akademię Policji w Szczytnie i rozpocznij naukę na jednym z kierunków studiów II stopnia.

Studia mundurowe

Studia cywilne

bezpieczeństwo wewnętrzne (więcej informacji),

kryminologia (więcej informacji).

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych kierunków znajdują się pod odnośnikami zamieszczonymi przy ich nazwach.

W razie pytań lub wątpliwości kandydaci mogą skontaktować się z pracownikami Dziekanatu Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych:

bezpieczeństwo wewnętrzne – Olga Banat, tel. (47) 733 51 14, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; kryminologia – Marcin Wysocki, tel. (47) 733 53 27, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni – Karolina Ślubowska, tel. (47) 733 57 21, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Rejestracja w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK) oraz wniesienie opłaty rekrutacyjnej będą możliwe do 31 sierpnia 2026 r.

Nie zwlekaj – dołącz do grona studentów Akademii Policji w Szczytnie i zainwestuj w swoją przyszłość. Do zobaczenia w murach naszej uczelni!