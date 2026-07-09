Szkolenia dla komendantów powiatowych i miejskich z zakresu efektywnego kierowania jednostką Policji

Grupa uczestników siedzi na krzesłach, obserwując wywiad jednego z nich z wykładowcami przed kamerą na statywie.

Czy skuteczne kierowanie jednostką Policji opiera się wyłącznie na doświadczeniu? Jak rozwijać kompetencje przywódcze, podejmować trafne decyzje w sytuacjach kryzysowych i budować autorytet w organizacji? Z takimi zagadnieniami zmierzyli się komendanci miejscy i powiatowi Policji podczas szkoleń pod nazwą „Efektywne kierowanie jednostką Policji” realizowanych w Akademii Policji w Szczytnie.

Szkolenia, zainicjowane przez Instytut Kształcenia i Doskonalenia Kadr Kierowniczych Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych, mają charakter cykliczny i są skierowane do komendantów powiatowych i miejskich Policji. Ich celem jest rozwijanie kompetencji menedżerskich kadry kierowniczej oraz przygotowanie jej do skutecznego zarządzania jednostkami Policji w zmieniających się uwarunkowaniach służby.

Program obejmuje zagadnienia związane z przywództwem i zarządzaniem w Policji, podejmowaniem decyzji oraz kierowaniem działaniami w sytuacjach kryzysowych. Uczestnicy doskonalą również wiedzę z zakresu protokołu dyplomatycznego, ceremoniału i etykiety, a także rozwijają kompetencje dotyczące zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach zhierarchizowanych. Istotnym elementem szkoleń jest również rozwój osobisty lidera – umiejętności niezbędnych do skutecznego kierowania zespołem i budowania relacji opartych na zaufaniu oraz odpowiedzialności.

Nieodłącznym aspektem współczesnego przywództwa są także umiejętności komunikacyjne. Dlatego podczas szkoleń uczestnicy doskonalili kompetencje związane z wystąpieniami publicznymi i kontaktem z mediami. W ramach zajęć praktycznych komendanci występowali przed kamerą, ćwicząc sposób przekazywania informacji, budowanie wiarygodnego przekazu oraz zachowanie w sytuacjach wymagających publicznych wystąpień. Analiza zrealizowanych nagrań pozwoliła uczestnikom zidentyfikować mocne strony oraz obszary wymagające dalszego doskonalenia.

Warsztatowy charakter zajęć sprzyja wymianie doświadczeń oraz analizie praktycznych przykładów zaczerpniętych z codziennej służby. Dzięki temu uczestnicy mogą konfrontować własne doświadczenia z rozwiązaniami stosowanymi w innych jednostkach Policji oraz wypracowywać skuteczne metody zarządzania odpowiadające współczesnym wyzwaniom.

Realizacja kolejnych edycji szkolenia potwierdza konsekwentne działania Akademii Policji w Szczytnie na rzecz doskonalenia kompetencji kadry kierowniczej Policji. To inwestycja w nowoczesne przywództwo, efektywne zarządzanie oraz rozwój liderów odpowiedzialnych za funkcjonowanie jednostek Policji w całym kraju.

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tekst: mł. insp. Marcin Maludy (IKiDKK WBiNP APwSz)
foto: Jacek Konieczny (Sekcja Komunikacji Społecznej APwSz)/mł. insp. Marcin Maludy (IKiDKK WBiNP APwSz)

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