Szkolenie medialne dla policyjnych specjalistów od komunikacji

Jak wykorzystać inteligencję emocjonalną podczas sytuacji kryzysowej? Jak zachować spokój przed kamerą, gdy emocje sięgają zenitu? Jak przekazać rzetelną informację wtedy, gdy presja czasu nie pozostawia miejsca na pomyłkę? I wreszcie – jak budować wiarygodność instytucji w sytuacjach, które z natury są trudne i nieprzewidywalne? Odpowiedzi na te pytania poszukiwali uczestnicy trzeciej edycji warsztatów poświęconych współpracy Policji z mediami, które organizują eksperci z Akademii Policji w Szczytnie.

W szkoleniu uczestniczyli funkcjonariusze odpowiedzialni za działalność prasowo-informacyjną w komendach miejskich i powiatowych Policji z różnych części kraju. Program przedsięwzięcia został przygotowany z myślą o osobach, które na co dzień pełnią rolę łącznika pomiędzy Policją, mediami i społeczeństwem, a ich słowa często stają się pierwszym źródłem informacji o ważnych wydarzeniach.

Choć nie zabrakło zagadnień związanych z komunikacją werbalną i niewerbalną, wykorzystaniem nowoczesnych technologii, w tym narzędzi opartych na sztucznej inteligencji, czy budowaniem przekazu dostosowanego do współczesnych kanałów informacyjnych, najważniejszą część szkolenia stanowiła praktyka. To właśnie ona była osią całego przedsięwzięcia.

Uczestnicy stawali przed kamerami i mikrofonami, mierząc się z rozbudowanymi scenariuszami opartymi na sytuacjach kryzysowych oraz zdarzeniach mogących wywołać poważne konsekwencje wizerunkowe. Symulowane wywiady telewizyjne i radiowe wymagały nie tylko merytorycznego przygotowania, ale także odporności na presję, umiejętności panowania nad emocjami oraz szybkiego reagowania na trudne, niekiedy zaskakujące pytania.

Każde nagranie było następnie szczegółowo analizowane przez prowadzących. Uczestnicy otrzymywali indywidualne wskazówki dotyczące sposobu formułowania komunikatów, pracy głosem, mowy ciała oraz budowania autorytetu i wiarygodności w kontakcie z odbiorcami. Dzięki temu mogli nie tylko dostrzec własne mocne strony, ale również wyeliminować nawyki, które w sytuacji kryzysowej mogłyby osłabić skuteczność przekazu.

Warsztatowa formuła szkolenia pozwoliła przełożyć teorię na konkretne działania i sprawdzić się w warunkach maksymalnie zbliżonych do tych, z którymi policyjni oficerowie prasowi spotykają się podczas codziennej służby. To właśnie takie doświadczenia budują kompetencje niezbędne wtedy, gdy od jakości komunikacji zależy nie tylko społeczny odbiór działań Policji, ale także poczucie bezpieczeństwa obywateli.

Trzecia edycja warsztatów potwierdziła, że skuteczna komunikacja nie jest wyłącznie sztuką mówienia. To przede wszystkim umiejętność zachowania profesjonalizmu, wiarygodności i opanowania wtedy, gdy uwaga opinii publicznej skupiona jest na każdym wypowiedzianym słowie. Właśnie dlatego doskonalenie tych kompetencji pozostaje ważnych elementem przygotowania funkcjonariuszy odpowiedzialnych za kontakty z mediami. Warsztaty prowadził mł. insp. Marcin Maludy z Instytutu Kształcenia i Doskonalenia Kadr Kierowniczych Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych.

tekst: mł. insp. Marcin Maludy (IKiDKK WBiNP APwSz)

foto: Jacek Konieczny (Sekcja Komunikacji Społecznej APwSz)