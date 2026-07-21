Akademia Policji w Szczytnie zainaugurowała wirtualny Bieg o Buzdygan Komendanta-Rektora

W Akademii Policji w Szczytnie zainaugurowano wirtualną edycję Biegu o Buzdygan Komendanta-Rektora. W wydarzeniu uczestniczyło blisko 300 funkcjonariuszy, którzy pokonali 3-kilometrową trasę leśnymi duktami, wspierając jednocześnie szczytny cel – zbiórkę środków na rzecz Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. Na czele biegu stanęła Komendant-Rektor nadinsp. Agata Malasińska-Nagórny. Wielki finał przedsięwzięcia zaplanowano na 30 sierpnia – wtedy uczestnicy spotkają się na trasie biegu głównego w Leśnictwie Lipnik.

20 lipca 2026 r. na starcie wirtualnego Biegu o Buzdygan stanęli słuchacze szkoleń zawodowych realizowanych w Akademii Policji w Szczytnie. Na szczególną uwagę zasługują policjantki i policjanci przygotowujący się do swojej promocji oficerskiej, która będzie miała miejsce 24 lipca 2026 r. w Warszawie podczas Centralnych Obchodów Święta Policji. Funkcjonariusze, mimo wielogodzinnych ćwiczeń na placu apelowym, znaleźli w sobie siły, by dołączyć do uczestników biegu, wspierając szczytny cel, jakim jest pomoc podopiecznym Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach.

Wszyscy zawodnicy z entuzjazmem pokonali wyznaczoną trasę, udowadniając, że solidarność i chęć niesienia pomocy są ważniejsze niż zmęczenie czy chwilowe niedogodności, które bledną wobec doświadczeń rodzin funkcjonariuszy, którzy ponieśli najwyższą ofiarę w służbie.

Wszystkim, którzy do tej pory wsparli nasze przedsięwzięcie, serdecznie dziękujemy. Dziękujemy za Waszą wielką życzliwość i serce. Wspólnie osiągniemy wspaniały cel, jakim jest zebranie funduszy na rzecz podopiecznych Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach.

Pamiętajmy!

Nie liczy się to ile posiadasz, ale ile dajesz innym i jak się z nimi dzielisz. Przyjaciele naszego Biegu niejednokrotnie udowodnili, że można na nich liczyć.

Przypominamy!

Zapisy prowadzone są elektronicznie na stronie: www.dostartu.pl/bieg-o-buzdygan-v16590.

Rejestracja do biegu głównego potrwa do 19 sierpnia 2026 r. lub do wyczerpania limitu miejsc, natomiast do biegu wirtualnego do 26 sierpnia 2026 r.

tekst: nadkom. Daniel Bruski (DWiP)

foto: Jacek Konieczny (SKS APwSz)