Mistrzostwa Piłki Halowej o Puchar Komendanta-Rektora

Gdy cały świat żyje rozgrywkami piłkarskimi odbywającymi się obecnie na stadionach Stanów Zjednoczonych, Kanady i Meksyku, nasi studenci i słuchacze, na co dzień aktywnie śledzący emocjonujące mecze, dali się ponieść sportowej rywalizacji na terenie Akademii Policji w Szczytnie. W tegorocznych uczelnianych mistrzostwach w futsalu udział wzięło aż 11 drużyn. Każda z nich walczyła do ostatniego gwizdka, z determinacją i chęcią sięgnięcia po wyjątkowe trofeum – Puchar Komendanta-Rektora. Rozgrywki stanowiły doskonały element obchodów 100-lecia sportu w Policji, nawiązując do bogatej tradycji sportowej formacji i promując wartości, które od lat jej towarzyszą.

26 czerwca br. odbyło się uroczyste podsumowanie rozgrywek, którego dokonała Zastępca Komendanta-Prorektor insp. dr Monika Porwisz. W turnieju rywalizowało 11 zespołów – 2 drużyny żeńskie oraz 9 drużyn męskich.

Po wielu zaciętych pojedynkach, pełnych sportowych emocji i efektownych akcji, poznaliśmy zwycięzców tegorocznej edycji mistrzostw.

W rywalizacji kobiet triumfowała drużyna grupy szkoleniowej 165/3, która w finałowym spotkaniu pokonała reprezentację Akademii Policji w Szczytnie.

Wśród mężczyzn najlepsza okazała się I drużyna studentów III roku kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, zwyciężając w finale z reprezentacją słuchaczy szkolenia zawodowego podstawowego kompanii 161 i 162. Trzecie miejsce wywalczyła II drużyna studentów III roku kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne.

Turniej był również okazją do wyróżnienia zawodników, którzy indywidualnymi umiejętnościami szczególnie zapisali się na parkiecie. Tytuł najlepszej zawodniczki otrzymała Martyna Rybak, studentka I roku kierunku kryminologia, natomiast najlepszym zawodnikiem został Marcin Borowiak, student III roku kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne. Wśród bramkarzy wyróżniono Joannę Żebrowską z grupy szkoleniowej 165 oraz Michała Andrzejewskiego z grupy szkoleniowej 162. Koronę króla strzelców zdobył Tomasz Szklarz, student III roku kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne.

Podczas ceremonii podsumowującej podziękowano również Wojciechowi Młotkowskiemu, studentowi III roku kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, za zaangażowanie, poświęcony czas, pomoc w organizacji turnieju oraz sprawiedliwe prowadzenie spotkań w roli arbitra.

Za przygotowanie i sprawny przebieg mistrzostw odpowiadali nauczyciele Zakładu Wychowania Fizycznego Instytutu Służby Prewencyjnej – podinsp. Ryszard Kukliński oraz podkom. Jacek Cyran.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom sportowej postawy, zwycięzcom zdobytych trofeów i już dziś zapraszamy na kolejną edycję Mistrzostw w Futsalu o Puchar Komendanta-Rektora.

tekst: mł. insp. dr Arkadiusz Tomaszek (ZWF ISP)/SKS APwSz

foto: organizator/Jacek Konieczny (SKS APwSz)