Obchody Święta Policji w Akademii

Mija 107 lat od utworzenia Policji Państwowej, która ustanowiła fundament pod powstałą po przemianach ustrojowych w 1990 r. Policję – nowoczesną formację odpowiadającą na współczesne wyzwania bezpieczeństwa. Oficjalne obchody Święta Policji w Warszawie poprzedzają lokalne uroczystości. 16 lipca 2026 r. plac apelowy Akademii Policji w Szczytnie stał się miejscem uhonorowania wieloletniej służby oraz szczególnych zasług funkcjonariuszy naszej uczelni. W wydarzeniu udział wziął Komendant Główny Policji gen. insp. Marek Boroń, który objął uroczystość patronatem honorowym.

W roku 2026 obchodzone są ważne dla całej formacji jubileusze: 100-lecia służby dzielnicowych oraz 100-lecia sportu w Policji. Dla Akademii to także 90. rocznica pierwszej publikacji kwartalnika „Przegląd Policyjny”, który jest historycznym świadectwem dbałości o rozwój nauki oraz integracji środowiska naukowego i policyjnego.

W czwartek, 16 lipca 2026 r., plac apelowy Akademii Policji w Szczytnie wypełnił się gośćmi reprezentującymi administrację rządową i samorządową regionu na czele z Wicemarszałkinią Województwa Warmińsko-Mazurskiego panią Sylwią Jaskulską. W uroczystości uczestniczyli również przedstawiciele kierownictwa uczelni partnerskich, szefowie jednostek służb mundurowych oraz zaprzyjaźnionych instytucji. Nie zabrakło reprezentantów duchowieństwa, prezesów i przedstawicieli fundacji oraz stowarzyszeń, a także przewodniczących związków zawodowych policjantów i pracowników. Wśród zaproszonych gości znaleźli się również policyjni emeryci, w tym byli komendanci-rektorzy Akademii oraz ich zastępcy.

Po złożeniu meldunku przez dowódcę uroczystości gen. insp. Markowi Boroniowi, przeglądzie pododdziałów, wprowadzeniu sztandarów i odśpiewaniu hymnu Rzeczypospolitej Polskiej oraz minucie ciszy upamiętniającej wszystkich poległych na służbie, jako pierwsza głos zabrała Komendant-Rektor nadinsp. Agata Malasińska-Nagórny. Na wstępie powitała gości, a następnie wyraziła słowa uznania dla całej kadry APwSz. — Dziękuję państwu za ogromny wkład w realizację powierzonych zadań. To dzięki państwa profesjonalizmowi i zaangażowaniu Akademia Policji w Szczytnie może się nieustannie rozwijać i doskonalić jako jedyna wyższa uczelnia policyjna w naszym kraju — mówiła Pani Generał. Zwróciła się również z podziękowaniami do studentów i słuchaczy za wkład włożony w proces zdobywania wiedzy oraz do podmiotów współpracujących – za wsparcie i otwartość na wspólne projekty.

Pani Komendant-Rektor pogratulowała wyróżnionym, odznaczonym i mianowanym na wyższe stopnie policyjne oraz wyraziła słowa wdzięczności bliskim uhonorowanych za zrozumienie i cierpliwość. Na końcu życzyła wszystkim dalszych sukcesów oraz pomyślności w życiu zawodowym i osobistym.

Na wyższy stopień mianowanych zostało 40 policjantek i policjantów, natomiast Medalami za Długoletnią Służbę oraz odznaką „Zasłużony Policjant” wyróżniono 14 funkcjonariuszek i funkcjonariuszy Policji.

Srebrnym Krzyżem Zasługi IPA Sekcja Polska została wyróżniona nadinsp. Agata Malasińska-Nagórny. Wręczenia medalu dokonał wiceprezydent Sekcji pan Radosław Skubina.

W ramach przemówień okolicznościowych słowa do uczestników obchodów skierował Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji pan Marcin Kierwiński. W jego imieniu list odczytał nadkom. Łukasz Kacprowicz, prodziekan Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych APwSz. — Policjantka, policjant to symbol odwagi, determinacji i gotowości do niesienia pomocy. To służba wymagająca wyjątkowych cech charakteru, najwyższego profesjonalizmu, wiedzy i umiejętności — wskazał szef resortu spraw wewnętrznych i administracji. — Wszystkim funkcjonariuszkom, funkcjonariuszom oraz pracownikom cywilnym Policji życzę spokojnej i bezpiecznej służby, poczucia satysfakcji oraz wielu chwil zawodowej dumy — nadmienił Pan Minister w swoim liście.

Do zgromadzonych zwrócił się również Komendant Główny Policji gen. insp. Marek Boroń, który objął to wydarzenie swoim patronatem honorowym. — Szkolnictwo policyjne odgrywa kluczową rolę. Przestępczość zmienia swoje oblicze, a my musimy być zawsze o krok do przodu. Szczególne słowa uznania kieruję do policjantek i policjantów, pracownic i pracowników uczelni. Wasza służba ma ogromne znaczenie. To państwa zasługa, że mamy w Policji funkcjonariuszy przygotowanych merytorycznie, świadomych swojej roli i odpowiedzialności wobec obywateli — podkreślił szef polskiej Policji.

Podniosłym elementem uroczystości była defilada pododdziałów nawiązująca do wieloletniej tradycji policyjnej i podkreślająca trwałość policyjnego etosu. Wziął w niej udział m.in. pododdział towarzyszący złożony ze słuchaczy szkolenia zawodowego podstawowego – nowych policjantów, dla których z pewnością było to wyjątkowe przeżycie.

Tuż po defiladzie dowódca uroczystości złożył meldunek o zakończeniu uroczystości, a wraz z tym przyszedł czas na pamiątkowe zdjęcia oraz wspólną radość z rodziną i bliskimi. Nie brakowało łez szczęścia, promiennych uśmiechów, kwiatów i uścisków.

Obchody zostały poprzedzone mszą świętą w intencji całego środowiska akademickiego w Kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Szczytnie oraz złożeniem wieńca pod pomnikiem „Pamięci Jeńców Obozu w Ostaszkowie zamordowanych przez NKWD w Kalininie, Światu ku Przestrodze”.

Wydarzenie uświetniła obecność Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu oraz kompanii honorowej z KWP w Olsztynie.

Listy okolicznościowe z okazji Święta Policji w Akademii Policji w Szczytnie, zawierające gratulacje i życzenia, skierowało do społeczności akademickiej wiele instytucji i osób. Wśród nich znaleźli się m.in. sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji pan Wiesław Szczepański oraz prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.” z siedzibą w Katowicach pan Grzegorz Grześkowiak.

tekst: Sekcja Komunikacji Społecznej APwSz

foto: Jacek Konieczny (SKS APwSz)

wideo: Adam Gewartowski (SKS APwSz)