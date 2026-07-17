Nowy numer „Policji. Kwartalnika Kadry Kierowniczej Policji” już dostępny!

„Policja. Kwartalnik Kadry Kierowniczej Policji” to czasopismo, w którym publikowane są m.in. artykuły związane z ustawowymi zadaniami służb działających na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego czy propagowaniem światowych trendów mających wspierać poprawę bezpieczeństwa. Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym numerem policyjnego kwartalnika wydawanym przez Akademię Policji w Szczytnie.

W drugim numerze „Policji. Kwartalnika Kadry Kierowniczej Policji” poruszamy zagadnienia, które wpisują się w najważniejsze wyzwania współczesnej Policji – od zmian legislacyjnych, przez zarządzanie zasobami ludzkimi, po nowoczesne technologie i wyposażenie wykorzystywane w służbie.

Szczególną uwagę warto zwrócić na analizę dotyczącą rozwiązań prawnych w zakresie postępowania wobec nieletnich sprawców czynów karalnych stanowiących znamiona wykroczeń oraz możliwości stosowania przez Policję środków oddziaływania wychowawczego. To opracowanie pokazuje nie tylko zmiany legislacyjne, ale również ich praktyczne konsekwencje w oparciu o najnowsze dane statystyczne.

Numer otwiera także artykuł poświęcony 100. rocznicy utworzenia stanowiska dzielnicowego w Policji Państwowej, przypominający genezę tej służby oraz jej niezmienną rolę w budowaniu bezpieczeństwa lokalnego i współpracy ze społecznością.

Nie zabrakło również tematów związanych z zarządzaniem organizacją. Autorzy podejmują problematykę zaangażowania policjantów jako jednego z filarów bezpieczeństwa kadrowego, a także analizują zjawisko międzypokoleniowości wśród kandydatów do Policji i funkcjonariuszy rozpoczynających służbę. To wartościowe spojrzenie na wyzwania rekrutacyjne i zmieniające się oczekiwania kolejnych pokoleń wobec formacji.

Czytelnicy zainteresowani rozwojem nowoczesnych środków ochrony znajdą artykuł prezentujący innowacyjne rozwiązania w projektowaniu ochraniaczy przedramienia przeznaczonych do działań w warunkach zamieszek. Z kolei zwolenników nowych technologii z pewnością zainteresuje pierwsza część raportu z badań dotyczących postrzegania przez obywateli kamer nasobnych, które stają się stałym elementem wyposażenia policjantów.

W numerze zamieszczono również sprawozdania z wydarzeń naukowych i międzynarodowych, w tym z praktyk realizowanych w ramach programu Erasmus+ oraz I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Pierwsza Pomoc i Ratownictwo w Policji”, a także zestawienie publikacji poświęconych problematyce mowy nienawiści, przygotowane przez Bibliotekę Akademii Policji w Szczytnie.

Numer kończy fotokronika stanowiąca skrót najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce w Akademii Policji w Szczytnie.

Zachęcamy do lektury. Wydanie dostępne na stronie internetowej: https://kwartalnik.akademiapolicji.edu.pl

tekst: nadkom. Daniel Bruski (DWiP APwSz)