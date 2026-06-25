Rozwój Akademii Policji w Szczytnie dzięki inwestycjom z Programu Modernizacji Służb Mundurowych

Akademia Policji w Szczytnie po raz pierwszy w swojej historii realizuje inwestycje finansowane w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Ochrony Państwa na lata 2026-2029. To przełomowy moment dla naszej uczelni i ważny krok w kierunku dalszego rozwoju infrastruktury oraz podnoszenia jakości kształcenia przyszłych funkcjonariuszy.

Obecnie Akademia realizuje trzy strategiczne przedsięwzięcia inwestycyjne o łącznej wartości blisko 55 mln złotych. Ich celem jest modernizacja infrastruktury technicznej, rozbudowa bazy dydaktycznej oraz poprawa warunków zakwaterowania słuchaczy i studentów.

Pierwszym z projektów jest „Budowa zewnętrznych podziemnych instalacji wodno-kanalizacyjnych i deszczowych wraz z przyłączem wodociągowym, przyłączem kanalizacji deszczowej oraz zewnętrzną instalacją elektryczną”. Na realizację tego zadania przeznaczono łącznie 17,2 mln złotych, z czego 7,7 mln złotych zostanie wykorzystane już w 2026 roku. Jest to inwestycja o fundamentalnym znaczeniu dla dalszego rozwoju kampusu oraz realizacji kolejnych przedsięwzięć infrastrukturalnych.

Równie ważnym przedsięwzięciem jest budowa nowoczesnego budynku zamieszkania zbiorowego (akademika). Na ten cel Akademia pozyska 28 mln złotych. Inwestycja znacząco poprawi organizację procesu szkolenia i studiowania funkcjonariuszy, a także podniesie komfort ich pobytu na terenie uczelni.

Trzecia inwestycja obejmuje przebudowę budynku krytej strzelnicy wraz z budową nowoczesnej instalacji wentylacyjnej. Na realizację tego zadania zadeklarowano 9,5 mln złotych. Modernizacja obiektu pozwoli dostosować go do współczesnych standardów szkoleniowych oraz zwiększy bezpieczeństwo i efektywność prowadzonych zajęć.

Realizowane przedsięwzięcia stanowią nie tylko największy program inwestycyjny w historii Akademii Policji w Szczytnie, ale także potwierdzenie znaczenia Programu Modernizacji Służb Mundurowych dla rozwoju infrastruktury, procesu szkolenia oraz potencjału kadrowego formacji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa. Dla Akademii oznacza to wzmocnienie potencjału dydaktycznego i infrastrukturalnego oraz rozwój nowoczesnych warunków kształcenia odpowiadających współczesnym wyzwaniom.

tekst: Sekcja Komunikacji Społecznej APwSz

foto: Jacek Konieczny (SKS APwSz)