Ogólnopolska konferencja naukowa „Bezpieczeństwo dokumentów publicznych”

Kolejna edycja ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Bezpieczeństwo dokumentów publicznych” za nami. Po raz pierwszy odbyła się ona w dwudniowej formule. Wydarzenie było objęte patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – Pana Marcina Kierwińskiego.

Konferencja poświęcona bezpieczeństwu dokumentów publicznych w Polsce stała się okazją do wymiany doświadczeń i poglądów między przedstawicielami administracji rządowej i samorządowej, środowisk akademickich, producentów dokumentów zabezpieczonych oraz służb odpowiedzialnych za ich ochronę. Spotkanie umożliwiło podzielenie się wiedzą oraz praktycznymi rozwiązaniami w zakresie podnoszenia standardów bezpieczeństwa.

Wydarzeniu towarzyszyło również uroczyste zakończenie i podsumowanie V edycji studiów podyplomowych poświęconych problematyce bezpieczeństwa dokumentów publicznych.

Współorganizatorami przedmiotowych studiów podyplomowych i konferencji, obok naszej uczelni, byli: Departament Spraw Obywatelskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A., Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji oraz Centrum Szkolenia Straży Granicznej im. Żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza w Kętrzynie.

Konferencję zainaugurowała nadinsp. dr Agata Malasińska-Nagórny, Komendant-Rektor Akademii Policji w Szczytnie. W swoim wystąpieniu zwróciła uwagę na kluczową rolę współpracy międzyinstytucjonalnej oraz znaczenie edukacji w obszarze bezpieczeństwa dokumentów publicznych. Podkreśliła także istotną funkcję studiów podyplomowych dedykowanych funkcjonariuszom i pracownikom instytucji podległych MSWiA, a także jednostkom zajmującym się szeroko rozumianym tworzeniem i ochroną dokumentów zabezpieczonych.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Pan Krystian Ciećka – Dyrektor Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA, Pan dr Remigiusz Lewandowski – Członek Zarządu Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A., Pan Marek Borowski – Przewodniczący Komisji ds. Dokumentów Publicznych w Departamencie Spraw Obywatelskich MSWiA, Pani Monika Krasińska – Dyrektor Departamentu Prawa i Nowych Technologii Urzędu Ochrony Danych Osobowych, insp. Iwona Marciniak-Krawczyk – Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji oraz płk SG Marek Szymański – Zastępca Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie.

Podczas konferencji podjęto szereg istotnych zagadnień związanych z bezpieczeństwem dokumentów publicznych w Polsce. Dyskusja dotyczyła m.in. praktycznych aspektów funkcjonowania ustawy o dokumentach publicznych, zjawiska przestępczości wymierzonej w ich wiarygodność, a także nowoczesnych standardów w zakresie zabezpieczeń i metod kontroli autentyczności. Uczestnicy mieli również okazję zapoznać się z najnowszymi rozwiązaniami technicznymi wspierającymi w szczególności proces ochrony dokumentów.

tekst: nadkom. dr inż. Monika Hejduk

foto: Jacek Konieczny SKS APwSz