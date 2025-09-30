Uroczystość z okazji 35. rocznicy powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów

W Akademii Policji w Szczytnie odbyła się uroczystość z okazji jubileuszu 35. rocznicy powstania Zarządu Szkolnego NSZZ Policjantów. W gronie odznaczonych znalazła się Komendant-Rektor APwSz, nadinsp. dr Agata Malasińska-Nagórny.

1 października 2025 roku w bibliotece Akademii Policji w Szczytnie odbyło się wyjątkowe wydarzenie celebrujące 35-lecie istnienia Zarządu Szkolnego NSZZ Policjantów. Gospodarzem spotkania był insp. dr hab. Aleksander Babiński, przewodniczący związkowych struktur w APwSz. W swoim wystąpieniu omówił rys historyczny funkcjonowania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów oraz podkreślił jak ważną rolę w rozwoju uczelni odegrał Związek. Nadmienił, że to szczególny moment w historii naszej organizacji, która od ponad trzech dekad stoi na straży praw funkcjonariuszy i pracowników Policji, dbając o ich godność, bezpieczeństwo oraz stabilność zawodową.

Podczas uroczystości jubileuszowych zostały wręczone odznaczenia „Medal-Krzyż 35-lecia powstania NSZZP”, nadane decyzją Prezydium Zarządu Głównego NSZZ Policjantów. Mają one charakter honorowy i pamiątkowy. Są przyznawane członkom Związku oraz osobom spoza środowiska związkowego i policyjnego, które podejmują efektywne działania na rzecz NSZZP i Policji. Obejmują one aktywną działalność związkową, zawodową i społeczną, budowanie wspólnoty związkowej, wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej oraz rozsławianie dobrego imienia formacji i Związku. Doceniane są również: pełnienie z oddaniem funkcji w organach statutowych Związku na wszystkich jego szczeblach organizacyjnych, długoletni staż związkowy oraz aktywne wspieranie działalności statutowej.

Wręczenia odznaczeń „Medal-Krzyż 35-lecia powstania NSZZP” w imieniu przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ Policjantów, kom. Rafała Jankowskiego, dokonał członek Prezydium Zarządu Głównego, podinsp. Tomasz Borowiecki – wiceprzewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów, w asyście insp. dr. hab. Aleksandra Babińskiego – przewodniczącego Zarządu Szkolnego NSZZP w APwSz.

Wśród odznaczonych medalami znaleźli się:

▪️ nadinsp. dr Agata Malasińska-Nagórny – Komendant-Rektor Akademii Policji w Szczytnie,

▪️ podkom. Anna Pepłowska – Kanclerz Akademii Policji w Szczytnie,

▪️ mł. insp. dr Agnieszka Choromańska – Prorektor ds. rozwoju Akademii Policji w Szczytnie,

▪️ mł. insp. dr Agnieszka Sadło-Nowak – Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych Akademii Policji w Szczytnie,

▪️ podkom. dr Grzegorz Bąk – Prodziekan ds. studenckich Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych Akademii Policji w Szczytnie.

W gronie wyróżnionych znaleźli się także: insp. w st. sp. prof. dr hab. Arkadiusz Letkiewicz, insp. w st. sp. dr hab. Piotr Bogdalski, insp. w st. sp. Wojciech Ostrycharz, dr hab. Janusz Chełchowski, podkom. w st. sp. Anna Bryczkowska, mł. insp. Maciej Wojciechowski, mł. insp. Małgorzata Ciesielska, mł. insp. Grzegorz Sieńczewski, podinsp. Tomasz Kozon, podinsp. Andrzej Gidziński, podinsp. Anna Królikowska, podinsp. Sylwia Królicka, podinsp. Maciej Sostek, podinsp. Wojciech Olzacki, nadkom. Andrzej Pogorzelski, nadkom. Artur Staniszewski, nadkom. Krzysztof Wasyńczuk, nadkom. Sebastian Żbikowski, kom. Cezary Piotrowski, kom. Wojciech Ostrowski, kom. Michał Miszkiewicz, podkom. Bartłomiej Szkop oraz podkom. Kamil Samiczak.

Po zakończeniu uroczystości głos zabrała Komendant-Rektor Akademii Policji w Szczytnie, nadinsp. dr Agata Malasińska-Nagórny, która podkreśliła, że dzięki działalności Związku w Policji zachowana jest równowaga i dialog społeczny, a policjanci i ich rodziny mogą liczyć na realne wsparcie – zarówno w formie zapomóg finansowych i materialnych, jak i różnorodnej pomocy w trudnych sytuacjach życiowych.

Na zakończenie przewodniczący Zarządu Szkolnego NSZZ Policjantów APwSz podziękował wszystkim członkom za lata wspólnej, wytężonej pracy na rzecz Związku, a następnie zaprosił gości do wspólnego świętowania tego ważnego jubileuszu.

Ze związkowym pozdrowieniem.

tekst: SKS/NSZZP APwSz

foto: Jacek Konieczny SKS APwSz

video: Adam Gewartowski SKS APwSz