Wizyta delegacji z Uniwersytetu Stanowego im. Sama Houstona w Teksasie w APwSz

W dniach 7-8 października 2025 r. Akademia Policji w Szczytnie gościła delegację kierownictwa i kadry Uniwersytetu Stanowego im. Sama Houstona w Teksasie (Sam Houston State University, USA) oraz przedstawicieli służb policyjnych z tego stanu.

Wizyta odbyła się w ramach wieloletniej współpracy szkoleniowej prowadzonej pomiędzy Komendą Główną Policji a Uniwersytetem Stanowym im. Sama Houstona w Huntsville, a jej część miała miejsce w Akademii Policji w Szczytnie.

Oficjalnego powitania delegacji w dniu 8 października 2025 r. dokonała Komendant-Rektor Akademii Policji w Szczytnie, nadinsp. dr Agata Malasińska-Nagórny. W spotkaniu uczestniczyła kadra kierownicza Akademii oraz przedstawiciel Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji, podkom. Wojciech Sobczak.

Podczas wizyty zaprezentowano ofertę edukacyjną i szkoleniową uczelni oraz omówiono aktualne wyzwania stojące przed współczesnymi uczelniami policyjnymi i możliwości rozwijania wspólnych inicjatyw naukowo-dydaktycznych. Zaprezentowano także bazę naukowo-dydaktyczną Akademii Policji w Szczytnie, w tym m.in. symulator działań Policji w sytuacjach kryzysowych.

W ramach programu wizyty przedstawiciele delegacji z USA odwiedzili również Sąd Rejonowy w Szczytnie, gdzie spotkali się z Prezesem Sądu, panią sędzią Eweliną Wolny. Spotkanie pozwoliło na przybliżenie zasad funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w Polsce oraz wymianę doświadczeń w zakresie współpracy Policji z sądami.

Wizyta przebiegła w atmosferze otwartości i profesjonalnego dialogu, stanowiąc kolejny etap w umacnianiu relacji polsko-amerykańskich oraz w rozwoju współpracy akademickiej pomiędzy Uniwersytetem Stanowym im. Sama Houstona w Huntsville a Akademią Policji w Szczytnie w obszarze bezpieczeństwa publicznego.

tekst: Monika Rożek (Zespół do spraw Integracji Europejskiej i Kontaktów Międzynarodowych APwSz)

foto: Jacek Konieczny SKS APwSz