Szkolenie żołnierzy ŻW z zakresu taktyki i techniki kierowania pojazdem z wykorzystaniem symulatora

W dniach 7-10 października 2025 r. w Akademii Policji w Szczytnie odbyło się szkolenie żołnierzy Żandarmerii Wojskowej wykonujących pilotaże pojazdami uprzywilejowanymi podczas działań typowych i ekstremalnych z wykorzystaniem symulatora jazdy.

Było ono prowadzone przez nadkom. dr. Andrzeja Pogorzelskiego i nadkom. Sławomira Fuksa – wykładowców Zakładu Prewencji i Ruchu Drogowego Instytutu Służby Prewencyjnej Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych.

Celem szkolenia było podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności uczestników w zakresie bezpiecznego i efektywnego wykorzystywania pojazdów służbowych, w tym uprzywilejowanych, podczas realizacji zadań w różnych warunkach drogowych.

Podczas czterech dni zajęć żołnierze doskonalili technikę i taktykę prowadzenia pojazdu w ruchu drogowym, korzystając z nowoczesnych technologii symulacyjnych.

Wirtualne środowisko pozwoliło na odtworzenie sytuacji, których nie da się bezpiecznie przećwiczyć w rzeczywistych warunkach. Uczestnicy mieli także okazję rozwijać umiejętności udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych.

Szkolenie pokazało, że nowoczesne technologie, takie jak symulatory jazdy, stają się nieodłącznym elementem przygotowania służb mundurowych do pracy w wymagających warunkach. Dzięki takim inicjatywom funkcjonariusze i żołnierze mogą jeszcze skuteczniej i bezpieczniej realizować swoje zadania na drogach.

tekst: nadkom. dr Andrzej Pogorzelski ZPiRD ISP/SKS APwSz

foto: nadkom. Sławomir Fuks ZPiRD ISP