Konferencja naukowa „Przestrzenne Aspekty Bezpieczeństwa”

W dniach 16-17 października 2025 r. w Akademii Policji w Szczytnie odbyła się konferencja naukowa pt. „Przestrzenne Aspekty Bezpieczeństwa” organizowana we współpracy z Biurem Wywiadu i Informacji Kryminalnych Komendy Głównej Policji oraz firmą Esri Polska Sp. z o.o. Przedsięwzięcie było objęte patronatem honorowym Komendanta Głównego Policji, gen. insp. Marka Boronia.

Konferencję, w imieniu Komendanta-Rektora Akademii Policji w Szczytnie, otworzył insp. dr inż. Michał Bukowski, dyrektor Instytutu Służby Kryminalnej Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych. W uroczystym otwarciu uczestniczyli również: insp. Robert Malinowski, Zastępca Dyrektora Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych Komendy Głównej Policji, oraz Pan Bogdan Zawiśliński, dyrektor Sektora Bezpieczeństwa i Administracji Centralnej Esri Polska Sp. z o.o.

Przedsięwzięcie było dedykowane służbom państwowym oraz podmiotom realizującym zadania na rzecz bezpieczeństwa państwowego, a także skierowane do sektora prywatnego, który wspiera te obszary poprzez rozwój nowoczesnych technologii. Do udziału zaproszono również przedstawicieli środowiska naukowego, aktywnie zaangażowanych w doskonalenie koncepcji i modeli służących wieloaspektowemu podejściu do przestrzeni w kontekście bezpieczeństwa.

Wydarzenie stanowiło kolejną edycję cieszącego się dużą popularnością cyklu spotkań poświęconych analizom geoprzestrzennym (GIS). Uczestnicy mieli możliwość wymiany doświadczeń, zapoznania się z nowoczesnymi trendami w zakresie wykorzystania danych przestrzennych oraz pogłębienia wiedzy z zakresu geoprzestrzennego myślenia o bezpieczeństwie.

Akademia Policji w Szczytnie konsekwentnie kultywuje tradycję organizowania spotkań ekspertów, które sprzyjają promowaniu innowacyjnych rozwiązań i budowaniu współpracy pomiędzy służbami, nauką i sektorem technologicznym.

Na zakończenie konferencji uczestnikom wręczono nagrody za zajęcie trzech pierwszych miejsc w konkursie sprawdzającym wiedzę z zakresu prezentowanych wykładów.

tekst: nadkom. Mariola Kowalska ZSnP ISK WBiNP APwSz

foto: Jacek Konieczny SKS APwSz