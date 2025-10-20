Akademia Policji w Szczytnie gospodarzem posiedzenia Komitetu Wykonawczego AEPC

W dniach 16-17 października 2025 roku w Akademii Policji w Szczytnie odbyło się posiedzenie Komitetu Wykonawczego Stowarzyszenia Europejskich Szkół Policji (AEPC – Association of European Police Colleges). W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele instytucji szkoleniowych policji z Austrii, Gruzji, Holandii, Norwegii, Polski, Portugalii i Szwajcarii, a jego uroczystego otwarcia dokonał Prezydent AEPC – Dyrektor Szwajcarskiego Instytutu Policji, pan Stefan Aegerter.

Akademię Policji w Szczytnie podczas obrad Komitetu Wykonawczego AEPC reprezentowały Komendant-Rektor, nadinsp. dr Agata Malasińska-Nagórny, oraz Zastępca Komendanta-Prorektor, insp. dr Monika Porwisz.

Uczestnicy spotkania omówili kluczowe kwestie związane z przyjęciem nowego statutu AEPC, który wyznacza kierunki rozwoju Stowarzyszenia na kolejne lata. Wśród tematów znalazły się również powołanie nowych organów – Presidency Round Table oraz Komitetów Eksperckich, które zajmą się m.in. przywództwem policyjnym, innowacjami dydaktycznymi oraz odpornością psychiczną funkcjonariuszy.

Podczas obrad przedstawiono także projekt Strategii AEPC na lata 2026-2028 obejmujący działania na rzecz modernizacji metod nauczania, rozwoju współpracy z organizacjami międzynarodowymi oraz wdrażania nowoczesnych technologii w procesach szkoleniowych.

Delegaci mieli okazję zapoznać się z zapleczem dydaktycznym i naukowym Akademii, odwiedzając m.in. Policyjne Centrum Analityczno-Badawcze, a także zwiedzić Wilczy Szaniec w Gierłoży oraz Muzeum Warmińsko-Mazurskie w Olsztynie. Pobyt w Akademii umilił występ Chóru Kantata pod dyrygenturą kierownika Sekcji ds. Kwatermistrzowskich, Pana Mariusza Pardo.

Spotkanie Komitetu Wykonawczego AEPC w Szczytnie miało szczególny charakter, ponieważ podczas jego trwania Prezydent AEPC, pan Stefan Aegerter, wręczył Pani Komendant-Rektor, nadinsp. dr Agacie Malasińskiej-Nagórny kryształ AEPC – symboliczne wyróżnienie przyznawane za zaangażowanie w rozwój współpracy w ramach Stowarzyszenia oraz wspieranie inicjatyw służących doskonaleniu kształcenia policyjnego. Uhonorowanie to stanowi wyraz uznania dla aktywnej roli Akademii w budowaniu międzynarodowych relacji i promowaniu wysokich standardów w edukacji policyjnej.

Warto podkreślić, iż goszczenie w naszej Akademii przedstawicieli szkół policji stanowi wyróżnienie dla całej społeczności uczelni oraz dowód uznania dla wysokiego poziomu kształcenia i zaangażowania w międzynarodową współpracę.

Kolejne posiedzenia Komitetu Wykonawczego AEPC planowane są w latach 2026-2027 m.in. w Norwegii, Niderlandach i na Malcie.

Wizyta przedstawicieli AEPC była cennym doświadczeniem i przyczyniła się do umocnienia współpracy między instytucjami.

tekst: Monika Rożek (Zespół ds. Integracji Europejskiej i Kontaktów Międzynarodowych APwSz)

foto: Jacek Konieczny (SKS APwSz)