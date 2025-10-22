Grono oficerów polskiej Policji powiększyło się o 167 funkcjonariuszy

22 października 2025 r. dla 167 funkcjonariuszy Policji stał się datą szczególną. Tego dnia w auli Władysława Stasiaka Akademii Policji w Szczytnie odebrali oni swoje szlify oficerskie, otwierając przed sobą nowy rozdział służby na rzecz państwa i jego obywateli.

W promocji oficerskiej wzięła udział kadra kierownicza polskiej Policji na czele z gen. insp. Markiem Boroniem – Komendantem Głównym Policji oraz nadinsp. Romanem Kusterem – I Zastępcą Komendanta Głównego Policji.

Nowym oficerom towarzyszyli również przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej województwa warmińsko-mazurskiego oraz powiatu szczycieńskiego, którym przewodził pan Radosław Król – Wojewoda Warmińsko-Mazurski. W tym wyjątkowym dniu nie zabrakło szefów jednostek służb mundurowych i instytucji województwa warmińsko-mazurskiego współpracujących z APwSz, władz oraz przedstawicieli uczelni mundurowych, reprezentantów duchowieństwa, policyjnych emerytów i rencistów, związków zawodowych, a także fundacji i stowarzyszeń.

Uroczystość poprzedziło złożenie wieńca pod pomnikiem „Pamięci Jeńców Obozu w Ostaszkowie zamordowanych przez NKWD w Kalininie, Światu ku Przestrodze” przez delegację złożoną z pana Radosława Króla – Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, gen. insp. Marka Boronia – Komendanta Głównego Policji, nadinsp. Romana Kustera – I Zastępcy Komendanta Głównego Policji, nadinsp. Agaty Malasińskiej-Nagórny – Komendanta-Rektora APwSz oraz przedstawicieli promowanych funkcjonariuszy.

Część oficjalna w auli Władysława Stasiaka rozpoczęła się złożeniem meldunku Komendantowi Głównemu Policji, gen. insp. Markowi Boroniowi, przez dowódcę uroczystości, podinsp. Tomasza Kozona, oraz wprowadzeniem sztandarów Komendy Głównej Policji i Akademii Policji w Szczytnie. Następnie odegrano i odśpiewano hymn Rzeczypospolitej Polskiej.

Jako pierwsza głos zabrała Komendant-Rektor Akademii Policji w Szczytnie, nadinsp. Agata Malasińska-Nagórny. Gratulując uzyskania stopnia podkomisarza, wyraziła nadzieję, że nowo promowani świetnie poradzą sobie z nowymi wyzwaniami i ważnymi decyzjami, które wraz z nowym etapem służby na nich czekają. Życzyła również oficerom licznych sukcesów oraz satysfakcji z realizowanych zadań.

Komendant Główny Policji, gen. insp. Marek Boroń, po odczytaniu treści oficerskiej przysięgi przyjął ją od 167 funkcjonariuszy mianowanych na stopień podkomisarza Policji. Następnie symbolicznym uderzeniem szabli generalskiej w ramię gen. insp. Marek Boroń i nadinsp. Roman Kuster przypieczętowali akt promocji wobec występujących kolejno w szeregach funkcjonariuszy.

Błogosławieństwa ekumenicznego na dalszą służbę udzielili obecni podczas uroczystości przedstawiciele duchowieństwa.

Po wybrzmieniu sygnału „Słuchajcie wszyscy” przemówienie okolicznościowe wygłosił gen. insp. Marek Boroń – Komendant Główny Policji. — Pagony oficerskie to nie tylko symbol awansu, ale także przypomnienie, że to odpowiedzialność za siebie i za innych — podkreślał. Pogratulował nowym oficerom awansu oraz podziękował rodzinom i bliskim promowanych za pomoc i wyrozumiałość. Wyróżnił także szczególne znaczenie Akademii Policji w Szczytnie w procesie kształcenia funkcjonariuszy polskiej Policji.

Wojewoda Warmińsko-Mazurski, pan Radosław Król, w swoim wystąpieniu pogratulował promowanym oraz zwrócił uwagę na znaczenie służby funkcjonariuszy polskiej Policji dla bezpieczeństwa państwa i jego obywateli. Odnosząc się do złożenia wieńca pod pomnikiem poległych policjantów, wskazał, jak ważne jest krzewienie pamięci o tych, których nie ma już wśród nas – jako wyraz wdzięczności i patriotyzmu.

Tradycyjnie głos zabrała przedstawicielka promowanych. — Dziś złożyliśmy obietnicę wobec ojczyzny, wobec społeczeństwa, ale i wobec siebie samych. Otrzymane pagony nie są jedynie znakiem awansu. To symbol zaufania i pokładanych w nas nadziei. Bycie oficerem polskiej Policji to zaszczyt, ale również ogromna odpowiedzialność — mówiła podkom. Jolanta Rakiel-Sugier z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Słowa podziękowania za wsparcie i cierpliwość skierowała do rodzin i bliskich funkcjonariuszy, natomiast za poświęcony czas i przekazaną wiedzę – do przełożonych oraz wykładowców Akademii Policji w Szczytnie.

Odprowadzeniem sztandarów i złożeniem meldunku Komendantowi Głównemu Policji zwieńczono uroczystość.

Promocja oficerska to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu każdego funkcjonariusza. Postanowieniem Prezydenta RP grono oficerów polskiej Policji powiększyło się o 38 policjantek i 129 policjantów, którzy będą stanowić ważny trzon funkcjonowania i rozwoju naszej formacji.

Wszystkim nowo promowanym gratulujemy dostąpienia tego szczególnego zaszczytu! To ogromny powód do dumy i dowód uznania za Waszą dotychczasową służbę. Niech ta promocja będzie motywacją do dalszego doskonalenia i wypełniania obowiązków na najwyższym poziomie.

tekst: SKS APwSz

foto: Jacek Konieczny SKS APwSz