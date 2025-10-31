Erasmus+ Staff International Week w Akademii Policji w Szczytnie

Zakończył się pierwszy w Akademii Policji w Szczytnie Erasmus+ Staff International Week poświęcony zagadnieniu „Systemy kształcenia policji i innych służb odpowiedzialnych za ochronę bezpieczeństwa i porządku publicznego w Europie”.

Było to jedno z wydarzeń organizowanych w ramach obchodów 35-lecia policyjnej uczelni w Szczytnie przez Zespół ds. Integracji Europejskiej i Kontaktów Międzynarodowych oraz Zespół monitorujący systemy kształcenia krajowych i zagranicznych formacji bezpieczeństwa i porządku publicznego w Akademii Policji w Szczytnie z okazji 35-lecia szkolnictwa wyższego w uczelni.

W spotkaniu wzięło udział 13 przedstawicieli zagranicznych uczelni kształcących funkcjonariuszy Policji lub Straży Granicznej: Akademii Policji im. Ianu Cuza w Bukareszcie (Rumunia), Akademii Policji w Hamburgu (Niemcy), Akademii Policji w Zagrzebiu (Chorwacja), Uniwersytetu im. Mikołaja Romera w Wilnie (Litwa), Uniwersytetu Nauk Stosowanych Policji Badenii-Wirtembergii (Niemcy), Uniwersytetu Policyjnego w Tampere (Finlandia), Wyższej Szkoły Straży Granicznej w Rezekne (Łotwa) i Scottish Police College w Kincardine (Wielka Brytania). Ponadto zaproszono do udziału reprezentantów Wyższej Szkoły Straży Granicznej w Koszalinie oraz Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie.

W części merytorycznej uczestniczyła również insp. Sylwia Majewska-Mazepa, dyrektor Biura Koordynacji Postępowań Kwalifikacyjnych i Szkolenia Policji KGP. Akademię Policji w Szczytnie reprezentowali licznie: prorektor ds. rozwoju, dziekani, dyrektorzy instytutów oraz inni członkowie kadry kierowniczej i dydaktycznej.

Gości w imieniu kierownictwa uczelni 27 października 2025 r. powitała insp. dr Monika Porwisz, Zastępca Komendanta-Prorektor. Następnie mł. insp. Aleksander Napiórkowski, kierownik Działu Organizacji Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego APwSz, szczegółowo przedstawił system policyjnego szkolnictwa w Polsce.

Kolejnym punktem programu było wystąpienie Moniki Rożek z Zespołu ds. Integracji Europejskiej i Kontaktów Międzynarodowych, która zaprezentowała Akademię Policji w Szczytnie, jej zadania, strukturę oraz ofertę edukacyjną. Prezentację uczelni od strony praktycznej rozpoczęto wizytą w studiu nagrań Instytutu Nauk Społecznych.

W trakcie drugiego dnia pobytu goście zwiedzili wybrane obiekty APwSz: pracownie specjalistyczne Policyjnego Centrum Analityczno-Badawczego, strzelnicę, symulator działań policyjnych w sytuacjach kryzysowych, symulator czynności na miejscu zdarzeń drogowych, bibliotekę oraz izbę pamięci.

Następny dzień Erasmus+ Staff International Week poświęcono poznawaniu systemów kształcenia polskiej Straży Granicznej oraz policji w innych krajach. Przedstawiciele uczelni europejskich zaprezentowali strukturę szkolnictwa, kryteria naboru oraz programy kształcenia funkcjonariuszy w swoich państwach.

30 października 2025 r. goście zagraniczni odwiedzili Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie. Erasmus+ Staff International Week zakończono dzień później podsumowaniem spotkania.

Niezależnie od zaplanowanych prezentacji i wykładów, uczestnicy programu Erasmus+ mieli okazję poznać polską kulturę – zwiedzili Muzeum Mazurskie w Szczytnie, Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, olsztyńską starówkę oraz Wilczy Szaniec w Gierłoży. Goście byli pod wrażeniem nie tylko nowoczesności i wszechstronności szczycieńskiej uczelni, lecz także bogactwa polskiej historii i tradycji.

Spotkanie stało się okazją do wymiany informacji na temat systemów kształcenia resortowego w poszczególnych krajach europejskich, realiów służby, kryteriów przyjęcia i awansowania, a także problemów związanych z organizacją i realizacją przedsięwzięć edukacyjnych dla funkcjonariuszy.

Obecność licznych uczestników programu Erasmus+ przyczyniła się do wzrostu internacjonalizacji Akademii Policji w Szczytnie.

Największą jednak wartością wydarzenia było nawiązanie przyjacielskich kontaktów pomiędzy przedstawicielami uczelni zagranicznych. Pojawiły się pomysły na wspólną realizację szkoleń i konferencji, a także propozycje szerszej wymiany studentów.

Tym samym Erasmus+ Staff International Week stał się początkiem dalszej, owocnej współpracy międzyuczelnianej.

tekst: Anna Ćwiklińska (Zespół ds. Integracji Europejskiej i Kontaktów Międzynarodowych APwSz)

foto: Jacek Konieczny (SKS APwSz)/Samodzielna Sekcja Organizacji i Promocji Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie