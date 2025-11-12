Początek policyjnej edukacji 143 nowych funkcjonariuszy

W Akademii Policji w Szczytnie oficjalnie zainaugurowano kolejną edycję szkolenia zawodowego podstawowego – najważniejszego etapu przygotowującego nowych funkcjonariuszy Policji do pełnienia policyjnych zadań na najwyższym poziomie. 143 słuchaczy przez ponad pół roku będzie zdobywać wiedzę i doświadczenie, które zaprocentują w toku ich przyszłej służby.

12 listopada 2025 r. w auli im. Władysława Stasiaka Akademii Policji w Szczytnie odbyło się uroczyste otwarcie szkolenia zawodowego podstawowego. Po złożeniu meldunku przez dowódcę uroczystości oraz wprowadzeniu sztandaru APwSz głos zabrała mł. insp. dr Agnieszka Sadło-Nowak – dziekan Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych. W imieniu kierownictwa uczelni przywitała w murach Akademii nowych słuchaczy, wyrażając nadzieję, że czas nauki będzie dla nich nie tylko wartościowym doświadczeniem w kontekście rozwoju, ale także miłym wspomnieniem.

Następnie list Komendanta Głównego Policji do nowych policjantów odczytał podkom. Artur Magnuszewski. Szef polskiej Policji wskazał, że zdobywana podczas szkolenia wiedza, w korelacji z sukcesywnie uzyskiwanym doświadczeniem, pozwoli na profesjonalne wykonywanie obowiązków policjanta na rzecz państwa i jego obywateli. Pogratulował nowym funkcjonariuszom wyboru zawodu oraz życzył satysfakcji z dbałości o bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej.

Po odprowadzeniu sztandaru uczelni wykład inauguracyjny na temat etyki policjanta oraz znaczenia praw i wolności człowieka w codziennej służbie wygłosił podinsp. Wojciech Bilewicz – pełnomocnik Komendanta-Rektora Akademii Policji w Szczytnie ds. ochrony praw człowieka.

Przed słuchaczami szkolenia zawodowego podstawowego czas wytężonej nauki, która zostanie zwieńczona praktykami w jednostkach organizacyjnych garnizonu warmińsko-mazurskiego. Zdobyta w trakcie zajęć wiedza będzie mogła być zweryfikowana podczas pierwszych czynności służbowych – wszystko po to, by po ponad sześciomiesięcznym szkoleniu funkcjonariusze wrócili do swoich komend z ugruntowaną i praktyczną wiedzą przydatną do pełnienia podstawowych stanowisk wykonawczych.

W szkoleniu udział weźmie 143 funkcjonariuszy Policji reprezentujących jednostki podległe komendom wojewódzkim w Białymstoku, Gdańsku, Lublinie, Olsztynie i Szczecinie, a także Komendzie Stołecznej Policji oraz Centralnemu Biuru Zwalczania Cyberprzestępczości.

Kurs zakończy się egzaminem, który zaplanowany jest na 11 czerwca 2026 r.

tekst: SKS APwSz

foto: Jacek Konieczny SKS APwSz