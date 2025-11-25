Nowe trendy przestępczości – delegacja Akademii w Stanach Zjednoczonych

Delegacja Akademii Policji w Szczytnie, na czele z nadinsp. dr Agatą Malasińską-Nagórny, wzięła udział w międzynarodowej konferencji naukowej „Criminology, Law and The Democratic Ideal”, w wizycie studyjnej w Akademii FBI w Quantico oraz w spotkaniu z oficerem łącznikowym Policji w Stanach Zjednoczonych.

W dniach od 12 do 15 listopada 2025 r. nadinsp. dr Agata Malasińska-Nagórny – Komendant-Rektor Akademii Policji w Szczytnie wraz z zastępczynią, insp. dr Moniką Porwisz, a także dwojgiem nauczycieli akademickich Instytutu Nauk Prawnych WBiNP, prof. dr hab. Ewą Guzik-Makaruk oraz prof. dr hab. Emilem Pływaczewskim, wzięli udział w konferencji naukowej „Criminology, Law and The Democratic Ideal” organizowanej przez Amerykańskie Stowarzyszenie Kryminologii (ASC). Wydarzenie przyciąga blisko 4000 uczestników z ponad 50 państw, a jego program obejmuje do 1100 sesji tematycznych.

Prelekcja na temat „The main centers of criminological research in Poland – selected aspects of activities” w ramach podobszaru Cross-National Comparison of Crime and Justice umożliwiła przedstawienie polskiego dorobku naukowego na arenie międzynarodowej oraz podjęcie dyskusji na temat perspektyw dalszej współpracy. Dotyczyła ona kluczowych ośrodków badań kryminologicznych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem relacji Amerykańskiego Stowarzyszenia Kryminologii z Akademią Policji w Szczytnie oraz Białostocką Szkołą Kryminologii.

Uzupełnieniem rozważań teoretycznych była wizyta studyjna w Akademii FBI w Quantico, która przyczyniła się do zdobycia cennej wiedzy na temat nowych trendów w przestępczości oraz strategii jej zwalczania. Spotkania i rozmowy z przedstawicielami ośrodka pozwoliły poznać strategie postępowania z podejrzanymi i sprawcami przestępstw, najnowsze metody wspierania i ochrony ofiar przestępstw, wykorzystanie technologii cyfrowych i sztucznej inteligencji w szkoleniu i pracy organów ścigania, system rekrutacji i szkolenia funkcjonariuszy FBI oraz możliwości współpracy naukowo-badawczej.

W trakcie wyjazdu nasza delegacja spotkała się również z oficerem łącznikowym w Stanach Zjednoczonych Ameryki, insp. Beatą Trojanowską – I radcą Ambasady RP w Waszyngtonie. Była to doskonała okazja do inspirujących rozmów na temat polsko-amerykańskiej współpracy policyjnej i kierunków współczesnej przestępczości.

