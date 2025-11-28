Prawo, nauka, wiedza i doświadczenie w zarządzaniu strukturami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo

26 listopada 2025 r. w Akademii Policji w Szczytnie odbyła się kolejna edycja konferencji z cyklu Zarządzanie i dowodzenie zasobami ludzkimi w organizacji. Tegoroczne wydarzenie, zorganizowane w roku 35-lecia istnienia uczelni, odbyło się pod hasłem: „Prawo, nauka, wiedza i doświadczenie w zarządzaniu strukturami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo na przykładzie ewolucji Akademii Policji w Szczytnie”. Organizatorami tegorocznego spotkania byli: Instytut Nauk Społecznych WBiNP APwSz, Instytut Kształcenia i Doskonalenia Kadr Kierowniczych WBiNP APwSz oraz Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX”.

Konferencja zgromadziła przedstawicieli środowiska naukowego oraz ekspertów w dziedzinie bezpieczeństwa. Obecna była również kadra kierownicza Policji oraz reprezentanci instytucji współpracujących z formacjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo państwa. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Instytut Nauk Społecznych oraz nowo powstały Instytut Kształcenia i Doskonalenia Kadr Kierowniczych w roku jubileuszu 35-lecia istnienia uczelni.

Przedsięwzięcie naukowe stanowiło okazję do:

• prezentacji i oceny ewolucji uczelni od lat 50. XX wieku po czasy współczesne;

• wymiany wiedzy z zakresu nauk prawnych, społecznych, menedżerskich i psychologicznych;

• dyskusji nad metodami zarządzania strukturami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo;

• przedstawienia doświadczeń dotyczących kształcenia kadr w Akademii

• oraz prezentacji wyników badań naukowych w obszarze bezpieczeństwa i zarządzania formacjami mundurowymi.

W imieniu Komendant-Rektor Akademii Policji, nadinsp. dr Agaty Malasińskiej-Nagórny, konferencję otworzyła Dyrektor Instytutu Kształcenia i Doskonalenia Kadr Kierowniczych – mł. insp. dr Anna Zubrzycka, która powitała zaproszonych gości i zaprosiła do wysłuchania wystąpień oraz dyskusji.

Insp. dr hab. Aleksander Babiński, prof. APwSz, otworzył część merytoryczną wystąpieniem dotyczącym rozwoju i ewolucji Akademii Policji – od momentu powołania instytucji, poprzez jej funkcjonowanie jako uczelni wyższej, aż do współczesnego etapu transformacji i modernizacji. Podkreślił osiągnięcia oraz najważniejsze wyzwania stojące dziś przed uczelnią.

Następnie głos zabrał były Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji, prof. dr hab. Wiesław Pływaczewski, prezentując rolę Policji w zapewnianiu bezpieczeństwa ruchu turystycznego na tle badań wiktymizacyjnych realizowanych w Akademii.

Kolejnym prelegentem był były Komendant-Rektor WSPol, a obecnie profesor Akademii Policji, prof. dr hab. Arkadiusz Letkiewicz, który omówił proces kształcenia i doskonalenia kadr kierowniczych Policji. Przedstawił również historię oraz znaczenie Instytutu Kształcenia i Doskonalenia Kadr Kierowniczych Policji, powołanego w 1998 r., w odniesieniu do współczesnej działalności jego odpowiednika działającego w Akademii.

W dalszej części konferencji dr hab. Piotr Bogdalski – profesor APwSz, jak również były Komendant-Rektor WSPol – podkreślił wkład uczelni w rozwój systemu ochrony praw człowieka w Policji. Prof. dr hab. Bernard Wiśniewski z Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej zaprezentował diagnozę funkcjonowania policyjnej uczelni wyższej w ujęciu retrospektywnym, natomiast dr hab. Jarosław Teska z Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni omówił specyfikę i doświadczenia związane z kształceniem akademickim w AMW. Konferencję zamknął jej moderator – dr hab. inż. Janusz Chełchowski – profesor Akademii Policji w Szczytnie, który zaprezentował wyniki własnych badań dotyczących zabezpieczenia medycznego funkcjonariuszy Policji w Polsce.

Podczas konferencji swoje stoisko wystawili pracownicy ITB „MORATEX”, przedstawiając praktyczne możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii w służbach mundurowych. Zaprezentowano m.in. autorską aplikację VR „Ergonomia” pozwalającą na efektywne testowanie i ocenę indywidualnego wyposażenia użytkownika w środowisku wirtualnym.

W ramach współpracy Akademii Policji z ITB Moratex przeprowadzona zostanie walidacja nowego modelu osłony tułowia (kamizelki balistycznej) przeznaczonego dla służb mundurowych, w tym Służby Więziennej. Badania obejmą zarówno środowisko VR – z wykorzystaniem bieżni immersyjnej do symulacji zadań operacyjnych – jak i środowisko rzeczywiste, gdzie oceniane będą parametry wysiłkowe oraz komfort użytkowania. Takie hybrydowe podejście zapewnia kompleksowe dane o ergonomii i funkcjonalności produktu, przy zachowaniu pełnego bezpieczeństwa i kontroli warunków testowych.

Stoisko ITB „MORATEX” cieszyło się dużym zainteresowaniem uczestników, a zastosowane rozwiązania zaprezentowały potencjał współczesnych technologii w doskonaleniu wyposażenia funkcjonariuszy oraz poprawie warunków ich służby.

Jubileuszowa konferencja potwierdziła istotną rolę Akademii Policji w Szczytnie jako ośrodka naukowego i dydaktycznego współpracującego z instytucjami bezpieczeństwa publicznego oraz partnerami technologicznymi. Wymiana doświadczeń, prezentacja wyników badań i nowoczesnych narzędzi – takich jak aplikacje VR ITB „MORATEX” – tworzą solidną podstawę do dalszego rozwoju kadr oraz podnoszenia standardów bezpieczeństwa w Polsce.

tekst: podinsp. Sylwia Królicka, podinsp. Justyna Aćman-Krysiak (INS WBiNP APwSz)

foto: Jacek Konieczny SKS APwSz