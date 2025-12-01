Specjalistyczne szkolenie policjantów z likwidacji nielegalnych laboratoriów

Za nami kolejna edycja specjalistycznego szkolenia realizowanego w ramach projektu „Zwalczanie przestępczości narkotykowej poprzez zwiększenie efektywności działań Policji w zakresie ujawniania i likwidacji nielegalnych laboratoriów narkotykowych”. DISLABOR jest współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej. Część teoretyczna szkolenia odbyła się w Mrągowie, natomiast zajęcia praktyczne przeprowadzono w murach Akademii Policji w Szczytnie.

W dniach 24-28 listopada 2025 r. zorganizowano intensywne szkolenie składające się z dwóch modułów – teoretycznego i praktycznego. Przez trzy dni uczestnicy przebywali w Mrągowie, gdzie podczas bloku wykładowego omawiano m.in. zagadnienia dotyczące współpracy międzynarodowej, charakterystyki nielegalnych laboratoriów w Polsce i UE, chemicznych aspektów produkcji narkotyków, zagrożeń występujących na miejscach nielegalnej produkcji, a także taktyki i technik prowadzenia działań operacyjnych oraz neutralizacji laboratoriów.

Praktyczny, dwudniowy etap szkolenia odbył się w pracowniach Akademii Policji w Szczytnie. W celach dydaktycznych odwzorowano tam w pełni wyposażone, nielegalne laboratoria służące do produkcji amfetaminy, metamfetaminy i katynonów. Warto podkreślić, że wykorzystano sprzęt zabezpieczony podczas policyjnych realizacji, co znacząco zwiększyło realizm prowadzonych symulacji.

Uczestników podzielono na czteroosobowe zespoły składające się z funkcjonariusza dochodzeniowo-śledczego, policjanta operacyjnego, technika kryminalistyki oraz biegłego chemika z laboratorium kryminalistycznego. Taki dobór specjalistów zapewnił kompleksowe podejście do założeń szkolenia oraz umożliwił praktyczne wykorzystanie wiedzy i doświadczenia każdej z osób.

Zajęcia odbywały się pod okiem ekspertów z Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji, Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Akademii Policji w Szczytnie.

Było to już drugie szkolenie zorganizowane w ramach projektu DISLABOR – pierwsze odbyło się pod koniec października bieżącego roku.

Tego typu inicjatywy istotnie podnoszą kompetencje i wiedzę funkcjonariuszy zajmujących się zwalczaniem nielegalnej produkcji narkotyków syntetycznych, a przede wszystkim zwiększają pewność działania i świadomość zagrożeń, z jakimi mogą się spotkać w rzeczywistych sytuacjach.

