Ochrona ludności i obrona cywilna – nowy kierunek studiów trzech Akademii

Akademia Policji w Szczytnie, Akademia Pożarnicza oraz Akademia Sztuki Wojennej to trzy uczelnie wyższe, na których będą odbywały się studia I stopnia na kierunku ochrona ludności i obrona cywilna.

2 grudnia 2025 roku miało miejsce szczególne wydarzenie. W murach Akademii Sztuki Wojennej odbyło się podpisanie trójstronnej umowy, na mocy której powstaje nowy, wspólny kierunek studiów pierwszego stopnia: ochrona ludności i obrona cywilna.

To wyjątkowa inicjatywa łącząca doświadczenie trzech kluczowych uczelni odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa. Nowy kierunek pozwoli studentom zdobyć kompleksową wiedzę oraz praktyczne umiejętności z zakresu ochrony ludności, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej.

Nadinsp. dr Agata Malasińska-Nagórny podkreśliła, że podczas kształcenia na międzyuczelnianym kierunku ochrona ludności i obrona cywilna wykorzystane zostaną doświadczenie, wiedza i potencjał wynikające z dotychczas prowadzonych studiów I i II stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne.

Przypomnijmy, 27 sierpnia 2025 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Minister Obrony Narodowej podpisali porozumienie w sprawie współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku ochrona ludności i obrona cywilna przez Akademię Pożarniczą, Akademię Policji w Szczytnie oraz Akademię Sztuki Wojennej.

Studia te mają na celu realizację wspólnej polityki państwa w zakresie bezpieczeństwa narodowego, m.in. w zakresie przygotowania wysoko wykwalifikowanych kadr do działań na rzecz ochrony ludności, zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej. Studia skierowane są do osób chcących aktywnie działać na rzecz bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony infrastruktury państwowej w sytuacjach kryzysowych i w czasie wojny.

Program studiów obejmie kluczowe zagadnienia związane z zarządzaniem kryzysowym, ratownictwem, bezpieczeństwem wewnętrznym i administracją publiczną. Studenci nauczą się organizacji systemów ochrony ludności, zarządzania sytuacjami kryzysowymi oraz planowania działań ratowniczych w przypadku zagrożeń naturalnych, technologicznych i militarnych. Nowy kierunek powstaje zgodnie z aktualnymi regulacjami prawnymi i potrzebami administracji publicznej.

Połączenie teorii z praktyką będzie kluczowym atutem studiów – program obejmuje ćwiczenia terenowe, symulacje kryzysowe oraz współpracę z ekspertami służb ratowniczych i administracji publicznej. Dzięki temu absolwenci zdobędą kompetencje niezbędne do skutecznego działania w sektorze publicznym, służbach ratowniczych, organizacjach pozarządowych oraz firmach z sektora bezpieczeństwa i ochrony.

tekst: SKS APwSz

foto: Jacek Konieczny SKS APwSz