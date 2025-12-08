Szkolenie dla przedstawicieli Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury z wykorzystaniem technologii VR

Wiedza książkowa bez połączenia z praktyką jest o wiele trudniejsza do przyswojenia, dlatego w Akademii stawiamy na nowoczesne podejście do kształcenia – z wykorzystaniem rozwiązań opartych na technologii VR oraz specjalistycznych aplikacji komputerowych. Wszystko po to, by nauka była nie tylko przyjemniejsza w odbiorze, ale przede wszystkim bardziej efektywna.

W dniach 4-5 grudnia 2025 r. w Akademii Policji w Szczytnie odbyło się szkolenie pt. „Wykonywanie czynności na miejscu zdarzeń drogowych z wykorzystaniem symulatora wspomagającego szkolenie policjantów w realizacji czynności na miejscu zdarzenia drogowego” skierowane do przedstawicieli Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury.

Szkolenie zostało poprowadzone przez nadkom. Grzegorza Kamińskiego i kom. Marka Wyrozębskiego – wykładowców Zakładu Prewencji i Ruchu Drogowego Instytutu Służby Prewencyjnej Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych – przy wsparciu pana Sławomira Sawickiego, nauczyciela akademickiego Zakładu Wychowania Fizycznego tego samego instytutu.

Celem kursu było podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności przedstawicieli Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury podczas realizacji czynności służbowych w zakresie obsługi zdarzeń komunikacyjnych oraz stosowania przepisów ruchu drogowego. W trakcie zajęć uczestnikom przybliżono również procedury udzielania pierwszej pomocy – umiejętności tak ważnej w kontekście prowadzonych czynności, ale i przydatnej w życiu codziennym.

Nowatorska formuła szkolenia, łącząca teorię z praktycznymi ćwiczeniami na symulatorze, pozwoliła uczestnikom w bezpiecznych warunkach przećwiczyć reakcje na realne sytuacje. Dzięki temu zdobyta wiedza i umiejętności będą mogły zostać skutecznie wykorzystane podczas codziennej pracy.

tekst: kom. Marek Wyrozębski (ZPiRD ISP)/SKS APwSz

foto: Jacek Konieczny (SKS APwSz)