35 lat kształtowania tożsamości Akademii Policji w Szczytnie: od tradycji ku przyszłości

Dobiega końca rok kalendarzowy, a wraz z nim zwieńczają się obchody 35-lecia policyjnego szkolnictwa w Szczytnie. Przez kilkanaście miesięcy w Akademii Policji w Szczytnie odbywał się szereg wydarzeń upamiętniających ten jubileusz – wszystko po to, by docenić zdarzenia i ludzi, którzy mieli wpływ na rozwój uczelni na przestrzeni ponad trzech dekad. Konferencja „35 lat kształtowania tożsamości Akademii Policji w Szczytnie: od tradycji ku przyszłości” stanowiła podsumowanie tego szczególnego okresu. Gośćmi przedsięwzięcia byli m.in. Zastępca Komendanta Głównego Policji – nadinsp. dr Rafał Kochańczyk oraz pan Radosław Król – Wojewoda Warmińsko-Mazurski.

W 1990 r. swoją działalność rozpoczęła Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie – uczelnia, która stworzyła solidny fundament pod policyjne szkolnictwo wyższe. Dzięki konsekwentnemu rozwojowi oraz modernizacji kampusu (m.in. Policyjne Centrum Analityczno-Badawcze, kompleks strzelnic, symulator działań Policji w sytuacjach kryzysowych) wypracowała silną pozycję wśród uczelni kształcących w zakresie nauk społecznych.

Jej następczynią jest Akademia Policji w Szczytnie – kontynuatorka wizji nowoczesnego szkolnictwa stawiająca na innowacyjne rozwiązania zwiększające przygotowanie funkcjonariuszy do realizacji zadań na najwyższym poziomie. Przykładem jest symulator wspomagający szkolenie policjantów w zakresie czynności na miejscu zdarzenia drogowego oparty na technologii VR oraz specjalistycznych aplikacjach komputerowych. W 2025 r., po latach przerwy, powołano ponownie Instytut Kształcenia i Doskonalenia Kadr Kierowniczych – jako odpowiedź na rosnącą potrzebę podnoszenia kompetencji osób zarządzających zespołami.

Centralnym elementem jubileuszu była konferencja naukowa pt. „35 lat kształtowania tożsamości Akademii Policji w Szczytnie: od tradycji ku przyszłości”, która odbyła się w dniach 11–12 grudnia 2025 r. w budynku biblioteki. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewoda Warmińsko-Mazurski oraz Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Konferencja zgromadziła wielu znamienitych gości, w tym Zastępcę Komendanta Głównego Policji – nadinsp. dr. Rafała Kochańczyka, a także przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej regionu warmińsko-mazurskiego i powiatu szczycieńskiego na czele z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim – panem Radosławem Królem. Wzięli w niej udział również przedstawiciele świata nauki, instytucji współpracujących z Akademią, kadra, studenci oraz byli komendanci-rektorzy uczelni.

Wydarzenie otworzyła nadinsp. dr Agata Malasińska-Nagórny, wyrażając nadzieję, że czas ten będzie okazją nie tylko do wspomnień o bogatej historii uczelni, lecz także do merytorycznych dyskusji na temat jej przyszłego, strategicznego rozwoju.

Głos zabrał również nadinsp. dr Rafał Kochańczyk – Zastępca Komendanta Głównego Policji. Wskazał Akademię jako wiodący ośrodek kształcenia policjantów oraz przekazał wyrazy uznania wszystkim, którzy na przestrzeni lat przyczynili się do jej rozwoju.

W ramach inauguracyjnej sesji, prowadzonej przez prof. dr. hab. Waldemara Zubrzyckiego – pierwszego dyrektora BOA KGP, swoje wystąpienia wygłosili m.in. dr hab. Piotr Kardela oraz dr hab. Adam Ostanek, którzy przybliżyli dzieje Policji w Polsce. O początkach szczycieńskiej szkoły wyższej mówił insp. w st. sp. prof. dr hab. Mieczysław Goettel – pierwszy Komendant-Rektor WSPol. Następnie nadinsp. w st. sp. dr Irena Doroszkiewicz przedstawiła prelekcję dotyczącą roli kobiet w Policji oraz w samej Akademii Policji w Szczytnie.

Zagadnienia związane z zarządzaniem uczelnią w perspektywie przywództwa omówił dr hab. Janusz Chełchowski, natomiast o retrospekcji Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie i Akademii Policji w Szczytnie w aspekcie administracyjnoprawnym mówił insp. dr hab. Aleksander Babiński.

Zwieńczeniem pierwszego dnia obrad było wręczenie medali okolicznościowych „Pro Meritis erga Academiam Administrationis Publicae Securitatis in Szczytno” – wyróżnień przyznawanych za zasługi dla funkcjonowania Akademii Policji w Szczytnie. Otrzymali je insp. w st. sp. dr hab. Izabela Nowicka oraz prof. dr hab. Bernard Wiśniewski.

Drugi dzień konferencji rozpoczął się sesją dotyczącą współczesności szczycieńskiej uczelni prowadzoną przez insp. w st. sp. prof. dr. hab. Wiesława Pływaczewskiego – byłego Komendanta-Rektora WSPol. Zastępca Komendanta-Prorektor, insp. dr Monika Porwisz, szczegółowo omówiła ofertę kształcenia APwSz. Następnie insp. dr Ewa Kuczyńska przedstawiła referat dotyczący krajowych i międzynarodowych badań podstawowych i wdrożeniowych. O rozwoju dyscyplin nauki o bezpieczeństwie oraz nauk prawnych mówili kolejno: mł. insp. w st. sp. dr hab. Agata Tyburska (była prorektor ds. rozwoju WSPol) oraz prof. dr hab. Emil Pływaczewski i prof. dr hab. Ewa Monika Guzik-Makaruk. Blok wystąpień zamknęła mł. insp. dr Anna Zubrzycka – dyrektor Instytutu Kształcenia i Doskonalenia Kadr Kierowniczych APwSz, prezentując referat pt. „Pokolenie Z i iGen w strukturach policyjnych – zarządzanie zespołem wielopokoleniowym”.

Po dwóch sesjach poświęconych przeszłości i teraźniejszości przyszedł czas na rozmowę o szansach i wyzwaniach stojących przed uczelniami służb mundurowych. W debacie, której przewodniczyła dr hab. Agata Tyburska, udział wzięli:

nadinsp. dr Rafał Kochańczyk – Zastępca Komendanta Głównego Policji,

nadinsp. dr Agata Malasińska-Nagórny – Komendant-Rektor APwSz,

gen. bryg. SG dr Piotr Boćko – Rektor-Komendant Wyższej Szkoły Straży Granicznej,

płk dr hab. Tadeusz Zieliński – Prorektor ds. naukowych ASzWoj,

st. bryg. dr hab. inż. Tomasz Zwęgliński – Prorektor ds. Kształcenia i Studentów APoż,

prof. dr hab. Bogdan Szulc – przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Nauk o Bezpieczeństwie,

prof. dr hab. Mieczysław Goettel z Akademii Policji w Szczytnie.

Żywa wymiana zdań dotycząca przyszłości uczelni mundurowych została wzbogacona o niespodziankę – film prezentujący wizję Akademii Policji w Szczytnie, przedstawioną przez stworzony przez sztuczną inteligencję awatar nadinsp. dr Agaty Malasińskiej-Nagórny. Nowe czasy tworzą nowe warunki i wymuszają na uczelniach wyższych zmianę sposobu myślenia, co doskonale wybrzmiało w tej części wydarzenia.

Konferencja zakończyła rok obchodów jubileuszu, wskazując jednocześnie dalsze kierunki rozwoju. Szacunek do historii oraz profesjonalna realizacja zadań związanych z funkcjonowaniem uczelni we współczesności pozwalają na kompleksowe spojrzenie na przyszłość.

Dziękujemy za udział w przedsięwzięciu, które w znaczący sposób upamiętniło 35 lat działalności uczelni, jej historii i osiągnięć. Wydarzenie to sprzyjało integracji środowiska tworzącego fundament policyjnego szkolnictwa wyższego w Szczytnie z obecną kadrą, refleksji oraz merytorycznej wymianie myśli. Do zobaczenia podczas kolejnych jubileuszów!

