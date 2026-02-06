Wizyta uczniów łomżyńskiego oddziału o profilu mundurowym

6 lutego 2026 r. naszą uczelnię odwiedzili uczniowie łomżyńskiego oddziału o profilu mundurowym, dla których wyjazd ten był jedną z nagród w turnieju piłki siatkowej o Puchar Komendanta Miejskiego Policji w Łomży. W trakcie wizyty goście mogli zapoznać się z bazą dydaktyczno-sportową Akademii Policji w Szczytnie oraz specyfiką szkolenia funkcjonariuszy.

Blisko 20 uczniów nowo utworzonego oddziału o profilu mundurowym Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych w Łomży miało okazję do szczegółowego poznania szczycieńskiej uczelni od środka. Na samym początku pani Anna Bielińska z Dziekanatu Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych przedstawiła gościom ofertę studiów licencjackich oraz omówiła warunki rekrutacji.

Następnie instruktorzy Zakładu Wychowania Fizycznego Instytutu Służby Prewencyjnej – podkom. Jacek Cyran i podkom. Wojciech Stępniak –wprowadzili uczniów w tajniki taktyki i technik interwencji podczas rzeczywistych zajęć prowadzonych dla funkcjonariuszy szkolenia zawodowego podstawowego. Młodzież miała szansę zdobycia cennej wiedzy praktycznej poprzez spróbowanie swoich sił w umiejętnym wydawaniu poleceń osobie oraz używaniu wobec niej kajdanek na ręce trzymane z tyłu.

W dalszej kolejności podinsp. Norbert Szostak z Zakładu Studiów nad Przestępczością Instytutu Służby Kryminalnej oprowadził gości po pracowniach specjalistycznych Policyjnego Centrum Analityczno-Badawczego z zakresu fałszerstwa pieniędzy, przestępczości narkotykowej oraz przestępstwa porwania dla okupu, szczegółowo omawiając ich wyposażenie i trendy współczesnej przestępczości.

Nie zabrakło symulatora działań Policji w sytuacjach kryzysowych, którego działanie przedstawili mł. insp. dr Robert Czerniawski oraz podinsp. Piotr Jędrys z Zakładu Studiów nad Bezpieczeństwem Publicznym. Wirtualna symulacja zdarzenia na terenie miasta stołecznego Warszawy uzmysłowiła uczestnikom wizyty, jak wielkim profesjonalizmem, cierpliwością i odwagą muszą kierować się dowódcy akcji policyjnych podczas podejmowania swoich decyzji, które bardzo często trzeba podejmować sprawnie i bez zbędnej zwłoki.

Zainteresowanie uczniów było równie dostrzegalne podczas wizyty na strzelnicy, gdzie podinsp. Milan Cieśla omówił panujące na obiekcie zasady bezpieczeństwa oraz jednostki broni służące do szkolenia funkcjonariuszy.

Po intensywnych wrażeniach przyszedł czas na obiad w akademickiej stołówce – przedsmak codzienności przyszłych słuchaczy i studentów naszej uczelni.

tekst: SKS APwSz

foto: Jacek Konieczny SKS APwSz