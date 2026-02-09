Policyjna pomoc potrzebującym w czasie mrozów

W obliczu silnych mrozów policjanci oraz studenci Akademii Policji w Szczytnie podjęli wyjątkową inicjatywę odwiedzania osób starszych, samotnych, osób niepełnosprawnych, które z uwagi na swoją sytuację życiową oraz pogodę wymagali pilnej pomocy.

W czasie, gdy zimowe mrozy stają się realnym zagrożeniem dla zdrowia i życia, szczególnego znaczenia nabiera obecność drugiego człowieka. To właśnie w takich momentach najbardziej doceniamy solidarność, empatię i zwykłą ludzką wrażliwość. Nieobojętność na los osób słabszych i potrzebujących potrafi zmienić więcej niż niejeden systemowy mechanizm wsparcia – bo często to drugi człowiek jako pierwszy zauważa problem i reaguje.

W odpowiedzi na trudne warunki pogodowe – silne mrozy, zawiane drogi – policjanci Działu Dowodzenia oraz studenci Akademii Policji w Szczytnie w dniach 3-9 lutego 2026 r. docierali do osób zamieszkujących powiat szczycieński, osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych w celu sprawdzenie ich sytuacji życiowej, warunków bytowych oraz tego, czy nie potrzebują pomocy w związku z panującymi mrozami.

W typowaniu osób wymagających wsparcia ogromną rolę odegrali sołtysi, leśnicy, księża oraz mieszkańcy lokalnych miejscowości. To właśnie oni wskazywali adresy osób, które mogły znajdować się w trudnej sytuacji, często poza zasięgiem instytucjonalnej pomocy. Dzięki temu funkcjonariusze mogli dotrzeć również do tych, którzy dotychczas nie byli objęci żadnymi programami wsparcia.

Nie zawsze jednak pomoc była łatwa do zrealizowania. W wielu przypadkach policjanci zmuszeni byli do marszów, ponieważ warunki drogowe uniemożliwiały dojazd samochodem do odległych gospodarstw czy domów położonych w trudno dostępnych terenach.

Zakres udzielanej pomocy był różnorodny i dostosowany do potrzeb odwiedzanych osób. Funkcjonariusze i studenci pomagali m.in. w porąbaniu oraz wniesieniu drewna do mieszkań, by seniorzy mogli ogrzać swoje domy. Jedną z takich osób była 90-letnia kobieta z gminy Wielbark, która przebywała w nieogrzanym lokalu z uwagi na brak opału. Jeszcze tego samego dnia w mieszkaniu kobiety zapanowała ciepła atmosfera.

Zdarzało się również, że policjanci kupowali podstawowe produkty żywnościowe, gdy osoby samotne nie miały możliwości samodzielnego zrobienia zakupów czy nie posiadały na to środków. Dostarczano również zapas wody mieszkańcom, którym zamarzły studnie. Funkcjonariusze dotarli m.in.

do mężczyzny, który pozyskiwał wodę, topiąc śnieg.

W sytuacjach szczególnie trudnych, gdy konieczne było szersze wsparcie, policjanci informowali odpowiednie instytucje i organy odpowiedzialne za udzielanie pomocy społecznej. Co istotne, działania te pozwoliły objąć wsparciem osoby, które wcześniej pozostawały poza systemem pomocy. Po interwencjach funkcjonariuszy część z nich została włączona do programów opieki i już otrzymała pomoc.

Inicjatywa policjantów i studentów Akademii Policji w Szczytnie pokazuje, że bezpieczeństwo to nie tylko reagowanie na przestępstwa, ale także troska o drugiego człowieka, zwłaszcza w sytuacjach ekstremalnych. Wspólne działania służb i lokalnej społeczności udowadniają, że wrażliwość i solidarność mogą uratować zdrowie, a nawet życie.

Opr. nadkom. D. Bruski

Zdjęcia: Dział Dowodzenia APwSz