Akademicka solidarność dla czterech łap

Czworonożni przyjaciele od lat wspierają naszą formację w służbie patrolowej, podczas poszukiwań osób zaginionych czy w wykrywaniu nielegalnych substancji. Dlatego stale okazujemy im swoją wdzięczność za ich poświęcenie i oddanie. Ich koledzy i koleżanki spoza policyjnej służby nie mają jednak często łatwego losu, czego przykładem są psiaki przygarnięte przez przytulisko w Dźwierzutach. To właśnie tam trafiły zwierzęta wyłapane z miejsca, w którym noga wielu z nas nigdy nie postanie – ze złomowiska.

Stan zdrowia tych psów oraz stopień ich zaniedbania od początku budziły wiele wątpliwości wymagających pilnej interwencji wolontariuszy. Część zwierząt musi trafić pod opiekę weterynaryjną, aby odzyskać pełną sprawność, siły oraz radość życia po jego jaśniejszej stronie.

Na ten apel nie pozostali obojętni słuchacze, studenci oraz kadra Akademii Policji w Szczytnie. W ramach zbiórki koleżeńskiej zebrali środki pozwalające na zakup karmy, dzięki której podopieczni przytuliska mają pełne brzuszki, a także nowych smyczy, które umilą wspólne spacery z wolontariuszami. Pozostała część zebranych funduszy została przeznaczona na voucher na usługi weterynaryjne o łącznej wartości 2000 złotych. Dzięki temu psiaki z Dźwierzut otrzymają niezbędną, specjalistyczną pomoc.

Pomoc została dostarczona we wtorek, 17 lutego 2026 roku, przez naszą niebieską ekipę dobrych serc. Jak deklarują jej członkowie – to nie jest ich ostatnie słowo. W trakcie realizacji jest już wsparcie dla Fundacji Kocie Piece, o którym poinformujemy wkrótce.

Zachęcamy do śledzenia profilu Facebook „PSYtul Bezdomniaka z Dźwierzut”, gdzie można znaleźć zwierzęta poszukujące nowych domów, pełnych ciepła i miłości. Na uwagę czekają również bezdomne czworonogi w schroniskach i przytuliskach w całej Polsce. Aby pomagać, nie trzeba wiele – może to być symboliczna złotówka, worek karmy, koc, smycz albo po prostu spacer ze zwierzakiem.

W okresie zimowym nie bądźmy obojętni na zwierzęta samotnie błąkające się ulicami naszych miejscowości. Niekiedy wystarczy jeden telefon do lokalnego ekopatrolu lub na numer interwencyjny schroniska bądź przytuliska. Możemy także sami zatroszczyć się o ich bezpieczeństwo, przekazując je pod opiekę wyspecjalizowanych instytucji. Najważniejsza jest reakcja.

tekst: SKS APwSz

foto: Jacek Konieczny SKS APwSz