Od aukcji WOŚP do praktyki pierwszej pomocy w warunkach bojowych

Ratownictwo w warunkach zbliżonych do realnych działań bojowych, praca w ciężkim oporządzeniu oraz zadania realizowane wspólnie z policyjnymi „specjalsami” – tak wyglądały warsztaty z pierwszej pomocy, które 13 marca 2026 r. odbyły się w Akademii Policji w Szczytnie. Zajęcia zorganizował Zakład Wychowania Fizycznego Instytutu Służby Prewencyjnej Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych przy wsparciu SPKP w Olsztynie w ramach 34. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Podczas tegorocznego finału WOŚP w Akademii Policji w Szczytnie udało się zebrać 32 003,34 zł, które w formie symbolicznego czeku przekazano szczycieńskiemu sztabowi. Dodatkowe 935 zł pozyskano dzięki aukcji przeprowadzonej w serwisie Allegro. Zebrane środki wspierają działania na rzecz diagnostyki i leczenia chorób układu pokarmowego u najmłodszych.

Jednym z voucherów, wylicytowanym przez studentki II roku studiów stacjonarnych na kierunku nauka o Policji oraz mł. insp. Marcina Maludego z Instytutu Kształcenia i Doskonalenia Kadr Kierowniczych Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych Akademii Policji w Szczytnie, były warsztaty z udzielania pierwszej pomocy w warunkach bojowych przeprowadzone przez podkom. Dawida Żaka z Zakładu Wychowania Fizycznego ISP WBiNP APwSz wspólnie z funkcjonariuszami Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Olsztynie.

Funkcjonariusze tej jednostki aktywnie włączyli się w przygotowanie oraz realizację ćwiczeń. Dzięki ich zaangażowaniu uczestnicy mogli wcielić się w rolę policyjnych „specjalsów”, pracując w ważącym ponad 10 kg oporządzeniu oraz wykonując zadania medyczne w warunkach zbliżonych do realnych działań bojowych.

Podczas warsztatów przećwiczono m.in. udzielanie pomocy policyjnemu pirotechnikowi ubranemu w specjalistyczny kombinezon ochronny oraz procedury ratownicze prowadzone pod ostrzałem. Uczestnicy mieli także możliwość zapoznania się ze sprzętem wykorzystywanym na co dzień przez policyjnych specjalsów oraz wymiany doświadczeń z funkcjonariuszami pełniącymi służbę w tej wymagającej formacji.

Warsztaty stanowiły nie tylko okazję do zdobycia praktycznych umiejętności, lecz także do budowania relacji i inspirowania młodych adeptów policyjnego rzemiosła.

tekst: podkom. Dawid Żak (ZWF ISP WBiNP APwSz)/SKS APwSz

foto: Jacek Konieczny (SKS APwSz)