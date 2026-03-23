Efektywne kierowanie jednostką Policji bez tajemnic

W ubiegłym tygodniu odbyła się kolejna edycja doskonalenia zawodowego centralnego poświęconego efektywnemu kierowaniu jednostkami Policji. Szkolenie adresowane było do komendantów powiatowych, miejskich i rejonowych oraz ich zastępców.

W kursie uczestniczyło 17 przedstawicieli kadry kierowniczej średniego szczebla. Jego otwarcia dokonała mł. insp. dr Anna K. Zubrzycka, dyrektor Instytutu Kształcenia i Doskonalenia Kadr Kierowniczych Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych.

Głównym celem szkolenia, określanego jako kurs menedżerski, było rozwijanie kompetencji niezbędnych do skutecznego zarządzania jednostkami Policji. Program obejmował zagadnienia związane m.in. z przywództwem, zarządzaniem zasobami ludzkimi, procesem podejmowania decyzji, a także budowaniem pozytywnego wizerunku Policji i komunikacją w obszarze public relations.

Zajęcia prowadzone były przez doświadczonych praktyków, którzy łączą wiedzę teoretyczną z bogatym doświadczeniem zawodowym, co przekłada się na wysoki poziom merytoryczny kursu.

Organizatorem wydarzenia był Instytut Kształcenia i Doskonalenia Kadr Kierowniczych Akademii Policji w Szczytnie. Komórka została powołana w październiku 2025 r. po wieloletniej przerwie i zajmuje się rozwijaniem kompetencji kadry kierowniczej Policji oraz innych służb podległych resortowi spraw wewnętrznych i administracji.

Szkolenie stanowiło istotny element podnoszenia kwalifikacji kadry kierowniczej Policji, wzmacniając ich kompetencje w zakresie nowoczesnego zarządzania oraz efektywnego kierowania podległymi jednostkami.

tekst: mł. insp. dr Anna K. Zubrzycka (IKiDKK WBiNP APwSz)

foto: Jacek Konieczny (SKS APwSz)