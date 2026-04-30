16 litrów krwi z Akademii popłynęło do potrzebujących

W przededniu weekendu majowego nasza społeczność akademicka wykazała się ogromnym sercem licznie biorąc udział w akcji oddawania krwi na terenie uczelni w mobilnym punkcie poboru Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie.

30 kwietnia 2026 r. od godzin porannych krwiobus olsztyńskiego RCKiK cieszył się ogromnym zainteresowaniem wśród słuchaczy, studentów, pracowników oraz funkcjonariuszy Akademii Policji w Szczytnie, którzy zechcieli podzielić się z potrzebującymi najcenniejszym darem.

Kwiecień – za sprawą przypadającego 17. dnia miesiąca Światowego Dnia Chorych na Hemofilię – jeszcze wyraźniej uświadamia realne zagrożenie wynikające z brakiem wystarczających zapasów krwi w bankach regionalnych centrów. Ta choroba genetyczna wiąże się z niedoborem czynników krzepnięcia, co prowadzi do krwawień zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych.

Dla osób zmagających się z hemofilią kluczowy jest dostęp do specjalistycznych leków wytwarzanych z osocza, dlatego każda donacja krwi i jej składników stanowi realną pomoc dla tych, którzy najbardziej jej potrzebują. Tej pomocy nie da się niczym zastąpić.

Nadchodzący maj, który coraz intensywniej budzi naturę do życia, niech będzie również inspiracją do podejmowania decyzji o wspieraniu innych. Tym bardziej że dla nas jest to niewielki wysiłek – wizyta w punkcie poboru krwi – a dla kogoś może oznaczać ratunek życia.

Sprawdź już teraz, gdzie w Twojej okolicy można oddać krew (odnośnik) i włącz się w tę szlachetną inicjatywę wspólnej pomocy!

Dzięki 35 osobom z Akademii Policji w Szczytnie blisko 16 litrów krwi zasiliło RCKiK w Olsztynie, każdego dnia niosąc wsparcie m.in. osobom zmagającym się z hemofilią.

tekst: SKS APwSz

foto: Jacek Konieczny SKS APwSz