Kolejni słuchacze rozpoczęli pierwszy etap nauki w szeregach Policji

W poniedziałek, 18 maja 2026 roku, w auli biblioteki odbyła się uroczysta inauguracja szkolenia zawodowego podstawowego z udziałem insp. dr Moniki Porwisz – Zastępcy Komendanta-Prorektora Akademii Policji w Szczytnie. Pani Komendant wyraziła uznanie dla osób rozpoczynających swoją drogę w policyjnym mundurze, podkreślając, że jest to zawód niezwykle odpowiedzialny i wymagający odwagi oraz zaangażowania. Życzyła nowym słuchaczom wielu sukcesów, satysfakcji z osiąganych celów oraz owocnie spędzonego czasu w murach Akademii.

Następnie podkom. Artur Magnuszewski z Działu Dowodzenia APwSz odczytał list Komendanta Głównego Policji gen. insp. Marka Boronia skierowany do funkcjonariuszy rozpoczynających szkolenie. Pan Generał podkreślił w nim, że w obliczu zmieniających się uwarunkowań geopolitycznych oraz rosnących zagrożeń związanych z różnymi formami przestępczości, szczególnego znaczenia nabiera odpowiednie przygotowanie policjantów do realizacji obowiązków służbowych na najwyższym poziomie. Życzył słuchaczom, aby czas szkolenia był okresem intensywnego rozwoju, poszerzania horyzontów oraz rozwijania zainteresowań przydatnych w dalszej służbie.

Po odprowadzeniu sztandaru Akademii Policji w Szczytnie oraz złożeniu meldunku o zakończeniu uroczystości przez podinsp. Tomasza Kozona głos zabrał mł. insp. Andrzej Kamiński – kierownik Działu Dyscyplinarnego i Kontroli APwSz. W swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie przestrzegania zasad etyki w codziennej służbie, zaznaczając, że stanowi to fundament działań zgodnych z prawem oraz budowania społecznego zaufania do zawodu policjanta.

Szkolenie rozpoczęte w przedostatni poniedziałek maja 2026 roku zakończy się 3 grudnia 2026 roku. Uczestniczy w nim 48 słuchaczy reprezentujących komendy wojewódzkie Policji w Białymstoku i Bydgoszczy oraz Komendę Stołeczną Policji. W trakcie kursu słuchacze będą zdobywać wiedzę oraz rozwijać umiejętności niezbędne do realizacji zadań na podstawowych stanowiskach wykonawczych. W końcowym etapie odbędą praktyki zawodowe pod opieką doświadczonych funkcjonariuszy z jednostek organizacyjnych podległych Komendzie Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Szkolenie zakończy egzamin stanowiący sprawdzenie poziomu przygotowania uczestników do pełnienia służby.

tekst: Sekcja Komunikacji Społecznej APwSz

foto: Jacek Konieczny (SKS APwSz)