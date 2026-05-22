W trosce o profesjonalną komunikację medialną

To były bardzo intensywne warsztaty szkoleniowe poświęcone współpracy z mediami oraz profesjonalnej komunikacji w sytuacjach codziennych i kryzysowych. W przedsięwzięciu, zainicjowanym przez Instytut Kształcenia i Doskonalenia Kadr Kierowniczych Akademii Policji w Szczytnie, uczestniczyło 26 funkcjonariuszy Policji z całej Polski odpowiedzialnych za kontakty z mediami i komunikację społeczną. To pierwszy taki cykl szkoleniowy. W założeniu w przedmiotowych warsztatach przeszkoleni zostaną wszyscy ci, którzy na co dzień w różnej formie i w różnych obszarach współpracują z mediami.

Celem szkolenia było doskonalenie kompetencji związanych z wystąpieniami publicznymi, skutecznym przekazywaniem informacji oraz budowaniem profesjonalnych relacji z przedstawicielami mediów. Program zajęć obejmował zarówno część teoretyczną, jak i intensywne warsztaty praktyczne realizowane przed kamerą w profesjonalnym studio Akademii Policji w Szczytnie. Przeznaczony był dla oficerów prasowych komend miejskich i powiatowych Policji, policyjnych profilaktyków oraz wszystkich współpracujących w wielu obszarach ze środkami masowego przekazu.

Podczas szkolenia uczestnicy analizowali współczesne wyzwania i zagrożenia stojące przed oficerami prasowymi, w szczególności w kontekście dynamicznego rozwoju mediów społecznościowych, sztucznej inteligencji, zjawisk dezinformacji, fake newsów, zagrożeń wynikających z wojen hybrydowych, a także kryzysów wizerunkowych.

Istotnym elementem programu były również:

praktyczne aspekty udzielania informacji mediom,

realizacja nagrań radiowych i telewizyjnych,

przygotowywanie komunikatów prasowych,

analiza czynników determinujących skuteczną służbę oficera prasowego Policji.

Dwa z trzech dni szkolenia poświęcono przede wszystkim praktycznym ćwiczeniom z zakresu wystąpień medialnych. Uczestnicy doskonalili umiejętności pracy przed kamerą, udzielania wypowiedzi „na żywo”, reagowania w sytuacjach kryzysowych oraz budowania jasnych, sensownych i wiarygodnych przekazów informacyjnych.

Zajęcia prowadził mł. insp. Marcin Maludy, który dzielił się z uczestnikami doświadczeniem zdobytym podczas wieloletniej współpracy z mediami oraz realizacji działań komunikacyjnych w sytuacjach szczególnie wymagających.

Warsztaty stanowiły kolejną inicjatywę ukierunkowaną na podnoszenie kompetencji funkcjonariuszy Policji w obszarze komunikacji społecznej, która dziś pozostaje jednym z kluczowych elementów budowania zaufania społecznego oraz skutecznego informowania opinii publicznej. To pierwszy cykl szkoleniowy. Przedmiotowa inicjatywa zakłada przeszkolenie wszystkich, ponad 400 policjantek i policjantów, którzy na co dzień współpracują z mediami. Kolejne dwie edycje szkoleniowe zostaną zrealizowane już w czerwcu.

tekst: mł. insp. Marcin Maludy (wykładowca Instytutu Kształcenia i Doskonalenia Kadr Kierowniczych WBiNP APwSz)

foto: Jacek Konieczny (Sekcja Komunikacji Społecznej APwSz)