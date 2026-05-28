W hołdzie dla weteranów. „Murph Challenge” w Akademii Policji w Szczytnie

27 maja 2026 r. teren Akademii Policji w Szczytnie stał się areną wyjątkowego wydarzenia sportowego zorganizowanego z okazji Dnia Weterana. Była to nie tylko okazja do sportowej rywalizacji, lecz przede wszystkim moment refleksji i oddania hołdu weteranom działań poza granicami państwa oraz poległym funkcjonariuszom.

Centralnym punktem wydarzenia były zawody „Murph Challenge” – wymagający test charakteru, determinacji i wytrzymałości. Do rywalizacji przystąpiło dwudziestu śmiałków, którzy zmierzyli się z legendarnym zestawem ćwiczeń obejmującym bieg na dystansie 1,6 km, 100 podciągnięć na drążku, 100 pompek, 100 przysiadów oraz końcowy bieg na dystansie 1,6 km.

Od pierwszych minut zawodów nie brakowało sportowych emocji i walki do samego końca. Na podium stanęli:

• 1. miejsce: Alan Walczak (czas: 26 min 27 s),

• 2. miejsce: post. Łukasz Mazur (czas: 28 min 7 s),

• 3. miejsce: post. Bartosz Samul (czas: 28 min 41 s).

Szczególnym momentem wydarzenia był aktywny udział w wyzwaniu nadkom. dr. Łukasza Kacprowicza, prodziekana Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych, który wspólnie ze studentami podjął sportowe wyzwanie, dając przykład postawy godnej naśladowania.

Pieczę merytoryczną nad zawodami oraz ich sprawną organizację sprawował kom. Adam Artych z Zakładu Wychowania Fizycznego Instytutu Służby Prewencyjnej WBiNP. Za organizację wydarzenia z ramienia Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego odpowiadali natomiast post. Aleksander Kamiński oraz post. Alicja Wolska.

Zawody przebiegły w bezpiecznej i pełnej sportowej energii atmosferze, po raz kolejny pokazując, że społeczność Akademii Policji w Szczytnie potrafi łączyć pasję do sportu z kultywowaniem najważniejszych wartości mundurowych – odwagi, wytrwałości i pamięci o tych, którzy służyli Ojczyźnie.

tekst: post. Aleksander Kamiński (KU AZS APwSz)

foto: Sekcja Komunikacji Społecznej APwSz/post. Aleksander Kamiński (KU AZS APwSz)