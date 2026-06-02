Prace nad optymalizacją systemu szkolenia Policji

Po raz kolejny Akademia Policji w Szczytnie stała się miejscem obrad specjalnego zespołu zajmującego się wyznaczaniem kierunków rozwoju policyjnego szkolenia. Wnioski wypracowane podczas wielogodzinnych dyskusji przyczynią się do usprawnienia dotychczasowego systemu kształcenia, wzmacniając kompetencje funkcjonariuszy i odpowiadając na współczesne wyzwania służby.

W dniach 1-2 czerwca br. w Akademii Policji w Szczytnie odbyło się spotkanie zespołu powołanego decyzją nr 412 Komendanta Głównego Policji z dnia 17 grudnia 2025 r. Jego zadaniem jest analiza oraz przygotowanie zmian wybranych programów doskonalenia zawodowego centralnego realizowanego w formie kursów specjalistycznych, a także analiza wybranych programów szkoleń zawodowych Policji.

W spotkaniu uczestniczyły: insp. dr Monika Porwisz – Zastępca Komendanta-Prorektor Akademii Policji w Szczytnie oraz insp. Agnieszka Sowińska-Turczyk – Zastępca Dyrektora Biura Koordynacji Postępowań Kwalifikacyjnych i Szkolenia Policji Komendy Głównej Policji.

W wydarzeniu wzięli udział również przedstawiciele jednostek organizacyjnych i szkoleniowych Policji będący członkami zespołu.

Spotkanie poświęcono analizie, ocenie oraz aktualizacji programów doskonalenia zawodowego i szkoleń zawodowych w Policji. Dyskusje koncentrowały się na ich optymalizacji pod względem zakresu treści, czasu trwania oraz możliwości wykorzystania systemów elektronicznego kształcenia na odległość. Istotnym elementem prac było również dostosowanie oferty szkoleniowej do aktualnych i przyszłych potrzeb szkoleniowych formacji.

tekst: nadkom. Izabela Majka-Nepelska (Dział Organizacji Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego APwSz)

foto: Jacek Konieczny (Sekcja Komunikacji Społecznej APwSz)