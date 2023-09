Blisko 52 tys. zł od uczestników Biegu o Buzdygan Komendanta-Rektora

Tegoroczna edycja Biegu o Buzdygan Komendanta-Rektora Akademii Policji w Szczytnie przeszła do historii. Dzięki hojności uczestników 5. edycji Biegu na rzecz Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach na konto Fundacji trafi blisko 52 tys. zł.

„Nie możemy zmienić całego świata, ale zawsze możemy zmienić czyjś świat” – słowa Janusza Korczaka, które stały się mottem tegorocznej 5. edycji Biegu na rzecz Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach organizowanego przez Akademię Policji w Szczytnie zainspirowały do działania wiele osób. Do Biegu o Buzdygan Komendanta-Rektora Akademii Policji w Szczytnie zarejestrowało się w systemie elektronicznych zapisów i wpłaciło „cegiełkę” aż 1219 zawodników. Do tej liczby należy doliczyć również tych, którzy zapisali się do Biegu głównego w dniu imprezy – 3 września 2023 r. na plaży miejskiej w Szczytnie. Tego dnia od wczesnych godzin porannych wydawano pakiety startowe dla zawodników, którzy już niebawem mieli wyruszyć w blisko 5 km trasę wiodącą malowniczą ścieżką wokół jeziora Domowego Dużego.

Oficjalnego otwarcia Biegu dokonała nadinsp. dr hab. Iwona Klonowska – Komendant-Rektor Akademii Policji w Szczytnie. Następnie zawodnicy Biegu uczestniczyli w odprawie technicznej oraz rozgrzewce. Punktualnie o godz. 11:00, bezpośrednio przed startem, zgromadzeni na plaży minutą ciszy oddali hołd tym, którzy polegli na służbie. „Nie umiera ten, kto pozostaje w sercu i pamięci bliskich” (ks. Jan Twardowski) – społeczność Akademii Policji w Szczytnie i jej przyjaciele pamiętają o tych, którzy słowa roty ślubowania „nawet z narażeniem życia” wypełnili do końca.

Gdy Pani Komendant-Rektor,m gospodarz zawodów, dała sygnał do startu na dobre rozpoczęła się rywalizacja o miejsca na podium. Na pierwszego zawodnika nie trzeba było długo czekać, ponieważ pokonał trasę w niespełna 17 minut. Patrząc na listę startową, biorąc również pod uwagę doświadczenie biegowe, nie było niespodzianki. Jako pierwszy na metę dobiegł podinsp. Maciej Wojciechowski z Akademii Policji w Szczytnie. Za nim meldowali się kolejni zawodnicy. Biegaczy na ostatniej prostej dopingowali kibice, a na linii mety witali wręczający medale Komendant-Rektor Uczelni nadinsp. dr hab. Iwona Klonowska wraz z Zastępcą Komendanta-Prorektorem insp. dr. Andrzejem Żylińskim oraz Burmistrzem Miasta Szczytno Panem Krzysztofem Mańkowskim.

Bieg oprócz swojego charytatywnego charakteru ma również charakter rywalizacji. Nie brakuje jednak na nim osób, które całymi rodzinami przyjeżdżają, by aktywnie, spacerkiem, wspomóc podopiecznych Fundacji, a przy okazji skorzystać z przyrodniczych walorów Szczytna.

Po dotarciu do mety ostatniego zawodnika odbyła się ceremonia wręczenia statuetek za zajęcie miejsc 1-3 w przewidzianych w regulaminie kategoriach.

Na zakończenie Biegu głos zabrała Pani nadinsp. dr hab. Iwona Klonowska. Pani Komendant-Rektor podziękowała wszystkim tym, którzy przyczynili się do organizacji tego Biegu m.in. sponsorom – bez których nie udałoby się przygotować pakietów startowych, a przede wszystkim uczestnikom – bez których nie udałoby się zebrać tak zawrotnej kwoty – 51 921,68 zł, które trafią na konto Fundacji. Pani Generał dokonała również symbolicznego przekazania czeku, który odebrała osobiście Pani mł. insp. w st. spocz. Irena Zając – Prezes Zarządu Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach.

Bieg w statystykach

W tegorocznej edycji Biegu udział wzięło 1219 osób, z czego do biegu wirtualnego zarejestrowało się 745 zawodników, a do biegu głównego, który odbył się w Szczytnie 454. Zdecydowaną większość naszych uczestników stanowili mężczyźni – 863 (356 kobiet).

Dotychczas, dzięki poprzednim edycjom Biegu Charytatywnego na rzecz Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach organizowanego przez Akademię Policji w Szczytnie, uczestnicy wydarzenia przekazali na konto Fundacji ponad 86 tys. zł. Do tej kwoty dopisujemy kolejne 51 921,68. Choć sumy robią wrażenie, stanowią kroplę w morzu potrzeb, dlatego zachęcamy do pomocy Fundacji również na co dzień.

Piknik

Podczas przedsięwzięcia nie zabrakło również wielu atrakcji przygotowanych przez organizatora i partnerów wydarzenia. Na stoiskach promocyjnych Akademii Policji, Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie, Urzędu Miejskiego w Szczytnie czy Banku Spółdzielczego w Szczytnie czekały gry i zabawy dla najmłodszych. Dzięki uprzejmości ludzi o wielkich sercach, oprócz pojazdów policyjnych, można było również obejrzeć z bliska oryginalne amerykańskie radiowozy – Ford Crown Victoria Police Interceptor. Na dzieci czekały również policyjne maskotki, a po wyczerpujących zabawach zorganizowanych przez słuchaczy szkolenia zawodowego oficerskiego, wata cukrowa oraz popcorn. Warto wspomnieć, że dzięki ofiarodawcom, których nie sposób wszystkich wymienić, możliwy był zakup koszulek i medali dla zawodników, nagród dla zwycięzców, a także zorganizowanie posiłku regeneracyjnego. – serdecznie dziękujemy!

Wkrótce na naszej stronie ukaże się galeria zdjęć z tego wydarzenia.

Tekst: kom. Daniel Bruski Rektorat APwSz

Foto: Jacek Konieczny DKS APwSz