Tytuł podwójnego wicemistrza świata dla pracownika Akademii Policji w Szczytnie

W dniach od 22 do 29 września br. w Jabloncu nad Nysą w Republice Czeskiej odbyły się Mistrzostwa Świata Modeli Statków i Okrętów NAVIGA „C”, w których wziął udział Pan Sławomir Słoka – technik strzelnicy Akademii Policji w Szczytnie. Po tych mistrzostwach do kolekcji trofeów Sławomira Słoki dołączyły dwa srebrne medale i tytuły wicemistrza świata.

Przypomnijmy, w kwietniu br. Pan Sławomir Słoka wziął udział w Mistrzostwach Polski Naviga „C” modeli statków i okrętów, które odbyły się w Oleśnicy. W Mistrzostwach wystawiono łącznie 136 modeli wykonanych przez zawodników z Polski, Czech, Słowacji i Ukrainy. Zawody były jednocześnie eliminacjami do Mistrzostw Świata, na które Pan Sławomir Słoka zakwalifikował się zdobywając dwa złote medale za modele w klasie C6 (modele plastykowe). Był to model japońskiego niszczyciela YUKIKAZE oraz ciężki krążownik MOGAMI, oba w skali 1:350. Sławomir Słoka na tegoroczne wrześniowe Mistrzostwa Świata do Czech wysłał właśnie dwa zwycięskie modele z Mistrzostw Polski.

Ich budowa trwała łącznie 3 lata. Do budowy modeli zostały użyte zestawy waloryzacyjne, aby podnieść wygląd modeli co w rezultacie wpływa na efekt końcowy. W imprezie mistrzowskiej wzięło udział około 300 modeli i zawodników z 14 krajów świata. Sławomir Słoka reprezentował Polską kadrę na szczeblu międzynarodowym i zrobił to fenomenalnie zdobywając dwa srebrne medale. To niewątpliwie kolejne wielkie wyróżnienie i sukces zawodnika ze Szczytna. Jak powtarza Pan Sławomir Słoka nie byłoby tych sukcesów, gdyby nie fakt doskonale wyposażonej pracowni, w której powstały m.in. te modele.

Pan Sławomir Słoka już myśli o kolejnych zawodach, jednak nie zdradza co na nie przygotowuje. Serdecznie gratulujemy kolejnych osiągnięć.

Tekst: DKS APwSz

Foto: Jacek Konieczny DKS APwSz