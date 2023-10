Kurs specjalistyczny dla kandydatów na biegłych policyjnych laboratoriów kryminalistycznych

W Akademii Policji w Szczytnie realizowany jest kurs specjalistyczny dla kandydatów na biegłych policyjnych laboratoriów kryminalistycznych „ETK”. Na kurs zostali skierowani policjanci i pracownicy cywilni policyjnych laboratoriów kryminalistycznych ubiegający się o uprawnienia w zakresie wykonywania opinii dla organów procesowych w toku prowadzonych postępowań przygotowawczych.

Kandydaci reprezentują różne specjalizacje np. daktyloskopia, biologia, mechanoskopia i inne. Forma kursu opiera się na prowadzeniu zajęć w formie wykładów i ćwiczeń ze szczególnym naciskiem na wykonywanie czynności praktycznych w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Zajęcia prowadzone są zarówno w salach symulacyjnych jak i terenie otwartym w rożnych porach dnia i nocy. Przyczynia się to do nabycia praktycznych umiejętności w zakresie ujawniania i zabezpieczania śladów kryminalistycznych, na podstawie których, w dalszym procesie wykrywczym pozwala organowi procesowemu na podjęcie decyzji merytorycznej co do sposobu zakończenia postępowania przygotowawczego.

Formuła kursu opiera się na prowadzeniu zajęć w grupie nie większej niż 20 osób, co wynika z faktu, iż przekazywana jest wiedza specjalistyczna z poszczególnych dziedzin kryminalistyki. Celem nadrzędnym kursu jest nabycie umiejętności samodzielnego sporządzania opinii dotyczącej konkretnej sprawy w ramach swoich kompetencji, w tym do udziału w czynnościach procesowych prowadzonych na miejscu zdarzenia np. oględzinach.

Zajęcia prowadzą wykładowcy z Zakładu Kryminalistyki i Informatyki Śledczej Instytutu Służby Kryminalnej Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych Akademii Policji w Szczytnie. Opiekunem kursu jest podinsp. Arkadiusz Błaszczuk – starszy wykładowca ZKiIŚ ISK.

Tekst: kom. Daniel Bałdyga ZKiIŚ ISK WBiNP APwSz

Foto: Jacek Konieczny DKS APwSz/kom. Daniel Bałdyga ZKiIŚ WBiNP APwSz