Pierwsza w historii Akademii Policji w Szczytnie Inauguracja Roku Akademickiego

13 października br., w przeddzień Dnia Edukacji Narodowej, w murach Akademii Policji w Szczytnie odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2023/2024. Uroczystość miała historyczny wymiar i szczególne znaczenie, bowiem zainaugurowany rok akademicki będzie pierwszym pod szyldem Akademii Policji w Szczytnie. Uroczystą inaugurację poprzedziło zainstalowanie Kapsuły Czasu Akademii Policji w Szczytnie oraz złożenie kwiatów pod pomnikiem „Pamięci Jeńców Obozu w Ostaszkowie zamordowanych przez NKWD w Kalininie, Światu ku Przestrodze”. Kwiaty, oddając hołd pomordowanym policjantom, złożyli Pan Błażej Poboży – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, gen. insp. dr Jarosław Szymczyk – Komendant Główny Policji oraz nadinsp. dr hab. Iwona Klonowska – Komendant-Rektor Akademii Policji w Szczytnie.

Uroczystość poprzedzająca - kapsuła czasu Akademii Policji w Szczytnie

Tuż przed ceremonią, Pan Błażej Poboży – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, gen. insp. dr Jarosław Szymczyk – Komendant Główny Policji, nadinsp. dr hab. Iwona Klonowska – Komendant-Rektor Akademii Policji w Szczytnie, Pan Krzysztof Mańkowski – Burmistrz Miasta Szczytno oraz Pan Jarosław Matłach – Starosta Powiatu Szczycieńskiego, wzięli udział w uroczystości wmurowania Kapsuły Czasu Akademii Policji w Szczytnie. Podczas tej uroczystości obecni byli również kadra, pracownicy i słuchacze Akademii Policji w Szczytnie.

Kapsuła czasu zainstalowana została na pamiątkę podniesienia statusu Uczelni, który dokonał się 1 sierpnia 2023 roku poprzez podpisanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudę Ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie nazw uczelni służb państwowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023.1088 z dnia 2023.06.12). Przekształcenie Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie w Akademię Policji w Szczytnie było niezwykle ważnym wydarzeniem i uznaniem dotychczasowego dorobku naszej Uczelni. Na ten sukces pracowało wiele pokoleń, którym składamy serdeczne podziękowania za ich dokonania, zaangażowanie, dotychczasową współpracę, okazane zaufanie oraz wspieranie realizacji ważnych dla Uczelni zadań.

Kapsułę czasu zainstalowano obok kamienia z Godłem RP znajdującego się przed gmachem głównym Uczelni, od ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego. W kapsule czasu umieszczono: Ustawę z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie nazw uczelni służb państwowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023.1088 z dnia 2023.06.12); Uchwałę Nr 71/V/2023 Senatu Akademii Policji w Szczytnie z dnia 11.09.2023 r. w sprawie uchwalenia statutu Akademii Policji w Szczytnie; Porozumienie w sprawie współpracy pomiędzy Akademią Policji w Szczytnie a Gminą Miejską w Szczytnie podpisane podczas Uroczystego Posiedzenia Rady Miasta, które odbyło się 11 października 2023 r. i przyjęte zostało Stanowiskiem Rady Miejskiej w Szczytnie tego samego dnia; Medal Zasłużonym dla Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie „Pro Meritis erga Academiam Administrationis Publicae Securitatis in Szczytno”; Godło z łańcucha Zastępcy Komendanta-Prorektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie; Medal pamiątkowy z okazji 300-lecia nadania praw miejskich, Szczytno 1723-2023; gazetę „Tygodnik Szczytno” z 12 października 2023 r.; pendrive z filmem dokumentalnym pt. „Droga do Akademii” oraz folderem zdjęć z najważniejszych uroczystości i przełomowych momentów Uczelni; zdjęcie z historycznego momentu wymiany napisu na budynku głównym z Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie na Akademia Policji w Szczytnie oraz List do potomnych, który został podpisany podczas uroczystości przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Błażeja Pobożego, Komendanta Głównego Policji gen. insp. dr. Jarosława Szymczyka, Komendanta-Rektora Akademii Policji w Szczytnie nadinsp. dr. hab. Iwonę Klonowską, Burmistrza Miasta Szczytno Pana Krzysztofa Mańkowskiego i Starostę Powiatu Szczycieńskiego Pana Jarosława Matłacha.

Inauguracja roku akademickiego 2023/2024 – rozpoczęcie uroczystości i wystąpienie Komendanta-Rektora

O godzinie 11:00 rozpoczęła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2023/2024. Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu Rzeczypospolitej Polskiej nadinsp. dr hab. Iwona Klonowska – Komendant-Rektor Akademii Policji w Szczytnie otworzyła uroczystość i powitała gości zgromadzonych w Auli im. Władysława Stasiaka. – Szanowni Państwo! Inauguracja roku akademickiego jest wielkim wydarzeniem w każdej uczelni wyższej, ale dzisiejsza uroczystość jest szczególnie wyjątkowa. To dla nas bardzo szczególny dzień. Dzień, w którym po raz pierwszy inaugurujemy rok akademicki pod nową nazwą, która pokazuje też zmianę – zmianę szerszą aniżeli tylko zmianę nazwy. Zmianę poprzez rozszerzenie naszych uprawnień, naszych możliwości i uczynienie kroku w stronę akademickości. Po raz pierwszy inaugurujemy ten rok jako Akademia Policji w Szczytnie. To niezwykle ważne dla nas wydarzenie i od kilku dni towarzyszą temu wydarzeniu różnego rodzaju uroczystości i okoliczności, które mają podkreślić właśnie dla nas tę wyjątkowość – powiedziała Komendant-Rektor.

Pani Komendant-Rektor podczas swojego wystąpienia powiedziała również o poprzedzającym dzisiejszą uroczystość zainstalowaniu Kapsuły Czasu Akademii Policji w Szczytnie. Znalazły się tam wszystkie ważne i wartościowe rzeczy, które sankcjonują nas jako Akademię. Następnie Pani Generał powiedziała o samej inauguracji roku akademickiego. – Ta inauguracja to dla nas bardzo wyjątkowa rzecz. Tym bardziej Rektorom, Prorektorom i Dziekanom z naszych zaprzyjaźnionych uczelni, które niezwykle sobie cenię, bardzo nisko się kłaniam i dziękuję, że Państwo przyjechaliście, bo miarą wagi tego, że jest to duży krok jest Państwa obecność. Dlatego to dla mnie tak ważne osobiście i z racji pełnionej funkcji. Za to jestem niezwykle wdzięczna. Szanowni Państwo, dziękuję wszystkim za przybycie – dodała nadinsp. dr hab. Iwona Klonowska.

Uroczysta immatrykulacja oraz wręczenie indeksów i dyplomów doktora

Po przemówieniu Komendanta-Rektora APwSz mł. insp. dr Agnieszka Choromańska – Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych Akademii Policji w Szczytnie odczytała informację o przyjęciu studentów na I rok studiów w roku akademickim 2023/2024, po czym odbyło się uroczyste ślubowanie i immatrykulacja. Aktu immatrykulacji dokonała Komendant-Rektor Akademii Policji w Szczytnie, natomiast symboliczne indeksy studentom wręczył Pan Minister, a listy gratulacyjne Komendant Główny Policji.

Następnie Prorektor ds. rozwoju Akademii Policji w Szczytnie, mł. insp. dr Monika Porwisz, odczytała informację o dyplomach uzyskaniu stopnia naukowego doktora przez Krzysztofa Piotra Białowąsa, Krzysztofa Gackowskiego, Kamilę Jakubczak-Krawczyńską i Andrzeja Pogorzelskiego. Po złożeniu ślubowania nastąpiło uroczyste wręczenie dyplomów, które doktorzy odebrali z rąk nadinsp. dr. hab. Iwony Klonowskiej - Komendanta-Rektora APwSz. Gratulacje złożyli także Pan Minister i Komendant Główny Policji.

Odznaczenia państwowe i resortowe

W dalszej części uroczystości, po historycznym ogłoszeniu otwarcia roku akademickiego przez Komendanta-Rektora, odbyło się wręczenie funkcjonariuszom i pracownikom Akademii Policji w Szczytnie medali i odznaczeń państwowych i resortowych. Postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu medali za długoletnią służbę oraz decyzje Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o nadaniu odznaczeń odczytała mł. insp. Iwona Drach – Kierownik Działu Kadr Akademii Policji w Szczytnie. Medal złoty „Za długoletnią służbę” otrzymali: insp. Andrzej Żyliński, mł. insp. Anna Zubrzycka, podinsp. Marek Gierach, podinsp. Grzegorz Sieńczewski, Pani Iwona Kwiatkowska, Pani Sylwia Święcińska i Pani Irena Żuchowska. Medalem srebrnym odznaczeni zostali: mł. insp. Monika Florczuk, podinsp. Małgorzata Ciesielska, podinsp. Anna Kodzis, podinsp. Anna Królikowska, podinsp. Ryszard Kukliński, kom. Dorota Jastrzębska i Pan Marek Cekała. Srebrną odznaką „Zasłużony policjant” odznaczona została podinsp. Monika Kupniewska, Brązową odznaką „Zasłużony Policjant” odznaczony podinsp. Jacek Iwański. Brązowy medal „Za zasługi dla Policji” otrzymał Pan Tomasz Didjurgeit. Medale i odznaczenia wręczyli Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendant Główny Policji i Komendanta-Rektor Akademii Policji w Szczytnie.

Medal „Gloria Intrepidis Et Animi Promptis”

Podczas uroczystości odbyło się również wręczenie Medalu „Gloria Intrepidis Et Animi Promptis” - Chwała Ofiarnym i Nieustraszonym nadanego Pani Komendant-Rektor przez Biskupa Polowego Wojska Polskiego. Medal ten przyznawany jest przedstawicielom służb mundurowych, którzy jako słudzy ładu społecznego i bezpieczeństwa dają odważne świadectwo wartościom takim jak prawda, bohaterstwo i sprawiedliwość. Medal nadinsp. dr. hab. Iwonie Klonowskiej wręczył ks. płk Jan Domian.

Medale „Pro Meritis erga Academiam Administrationis Publicae Securitatis in Szczytno”

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie zasłużonym dla Akademii Policji w Szczytnie medali „Pro Meritis erga Academiam Administrationis Publicae Securitatis in Szczytno”. Medale, po pozytywnym zaopiniowaniu wniosków przez Senat Uczelni, nadane zostały przez Komendanta-Rektora. W tym roku, z uwagi na pierwszą inaugurację roku akademickiego pod szyldem Akademii Policji w Szczytnie, uhonorowano osoby z najdłuższym stażem w Uczelni oraz biorące udział w istotnych dokonaniach Uczelni. Wyróżnieni zostali: prof. dr hab. Mieczysław Goettel, dr hab. inż. Andrzej Urban, dr hab. Agata Tyburska, podinsp. Małgorzata Jasińska, podinsp. Wojciech Olzacki, Pani Teresa Ostrycharz, Pani Małgorzata Chmiołek, Pani Maria Piotrak oraz Pan Przemysław Sawicz. Wyróżnieni odebrali medale z rąk nadinsp. dr. hab. Iwony Klonowskiej.

Przemówienia okolicznościowe – wystąpienie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji

Podczas inauguracji pierwsze wystąpienie okolicznościowe wygłosił Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Błażej Poboży. – Nie mam żadnych wątpliwości, że uczestniczymy dziś w wydarzeniu szczególnym i wyjątkowym, w pierwszej inauguracji roku akademickiego Uczelni pod nową nazwą Akademia Policji w Szczytnie. Bardzo się cieszę, bo jesteśmy w takim gronie, w którym inaczej niż w przypadku wielu pytań czy rozmów z mediami, nie muszę mówić co to znaczy, że uczelnia staje się Akademią. Państwo dobrze wiecie, droga kadro, rektorzy i przyjaciele, jak ważne dla każdej szkoły wyższej jest uzyskanie statusu uczelni akademickiej, stanie się Akademią. To jest naturalny kierunek rozwoju każdej uczelni i to tym większy mój komfort teraz, że w tym gronie nikogo do tego przekonywać nie muszę. Tu bije serce polskiej Policji, czyli tu w Szczytnie. Pani Komendant-Rektor, Pan Komendant Główny Policji byli od samego początku wielkimi zwolennikami i orędownikami tej zmiany. Pan Komendant jest jednym z największych, jeśli może nie największym, przyjacielem szkoły w Szczytnie. Wszystkim którzy do tego się przyłożyli, do tego wielkiego wspólnego sukcesu, chciałbym bardzo pogratulować i podziękować – zaczął Pan Minister.

Pan Minister zwrócił się również do rozpoczynających studia w Akademii Policji w Szczytnie. – Wszystkim, którzy rozpoczynają dziś studia pierwszego bądź drugiego stopnia chciałbym pogratulować doskonałego wyboru. Wiem, że dla Was jest to dzień szczególny, jest to ogromna emocja. Wiem to także dlatego, że niezależnie od funkcji resortowej sam jestem nauczycielem akademickim i cała moja aktywność zawodowa jest związana przede wszystkim z uczelnią, ze szkołą wyższą. Wiem co to dla Was znaczy, wiem co to znaczy również dla znakomitej kadry, która tworzy ten sukces i markę kiedyś Wyższej Szkoły Policji, a dziś Akademii Policji w Szczytnie – powiedział.

W dalszej części wystąpienia Pan Minister podziękował Pani Komendant-Rektor. – Dziś u mnie dominuje wielka radość z tego co już się stało i z tego jak wygląda ta dzisiejsza uroczystość. Pomysł z poprzedzeniem jej kapsułą czasu, którą złożyliśmy obok pamiątkowego pomnika, który zawsze kojarzy nam się ze szkołą, jest szczególny i obyśmy się wszyscy w dobrym zdrowiu i sile spotkali za ten czas, na pięknym kolejnym jubileuszu i mogli uśmiechnąć się do tego co dziś złożyliśmy w tej kapsule czasu. Pani Komendant-Rektor, bardzo Pani gratuluję i dziękuję, że Pani nas przeprowadziła przez ten czas, czas szczególny. Przechodzi Pani jak i wszyscy państwo do historii tych, którzy przyczynili się do podniesienia rangi, statusu, znaczenia tej najważniejszej uczelni nie tylko w mojej ocenie resortowej, nie tylko uczelni warmińsko-mazurskiej, ale najważniejszej uczelni akademickiej. Fakt, że mogłem w jakimkolwiek zakresie współuczestniczyć w tym ważnym procesie i towarzyszyć w tej pięknej drodze, jest dla mnie najwyższym honorem i zaszczytem. Bardzo dziękuję – zakończył Pan Minister Błażej Poboży.

Wystąpienie Komendanta Głównego Policji

Następnie głos zabrał Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk. – Szanowni Państwo! Inauguracja nowego roku akademickiego jest jednym z najważniejszych momentów dla całej akademickiej społeczności. To otwarcie nowego etapu w życiu studentów, którzy stają przed szansą rozwoju, zdobywania wiedzy, odkrywania nowych pasji i spełniania marzeń. To święto, podczas którego dominują uczucia radości i nadziei. Niezmiernie cieszę się, że mogę spotkać się z Państwem, by wspólnie uczcić ten wyjątkowy dzień. Tegoroczna uroczystość jest szczególna dla całej kadry dydaktycznej, pracowników oraz studentów, tym bardziej, że to pierwsza inauguracja w historii Akademii Policji w Szczytnie. 1 sierpnia tego roku zmieniła się nie tylko nazwa uczelni, ale uznany został jej dorobek naukowy, a tym samym pojawiły się nowe możliwości oraz jeszcze większe szanse na rozwój – rozpoczął Pan Komendant.

W dalszych słowach gen. insp. dr Jarosław Szymczyk odniósł się do roli Akademii Policji w Szczytnie. Od początku istnienia Uczelnia odgrywa istotna rolę w kształceniu funkcjonariuszy polskiej Policji. – Akademia Policji w Szczytnie pełni wiodącą rolę w systemie szkolnictwa policyjnego. Ta elitarna placówka jako jedyna w Polsce kształci przyszłych oficerów Policji. W ciągu kilkudziesięciu lat funkcjonowania, mury Szkoły opuściło wiele tysięcy osób, stanowiących kadrę kierowniczą Policji. Ponadto policjanci oraz pracownicy cywilni mogą skorzystać z szerokiej oferty studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz studiów podyplomowych. Akademia posiada także uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora oraz doktora habilitowanego. Ogromnym zainteresowaniem cieszą się także uruchomione w 2019 r. studia ,,Nauka o Policji". Pod koniec maja bieżącego roku, 81 absolwentów tego kierunku zdało wszystkie egzaminy i w czasie tegorocznych obchodów Święta Policji, na Placu Zamkowym w Warszawie, w obecności Prezydenta RP oraz przedstawicieli najwyższych władz państwowych, dostąpili zaszczytu mianowania na pierwszy stopień oficerski. Akademia Policji w Szczytnie doskonale reaguje na postęp cywilizacyjny, rozwój technologiczny i wszelkie modyfikacje w otaczającym nas świecie. Wszechobecne dążenie do cyfryzacji i zmieniająca się rzeczywistość powodują konieczność dostosowywania oferty edukacyjnej do aktualnych potrzeb szkoleniowych. Wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań oraz ciągłe poszerzanie wiedzy i zdobywanie nowych umiejętności, stanowią gwarancję skuteczności i profesjonalizmu w działaniu. Tylko odpowiednio wykształceni i właściwie przeszkoleni funkcjonariusze są w stanie sprostać zadaniom stawianym przed naszą formacją – powiedział Komendant Główny Policji.

Pan Komendant odniósł się również do podniesienia statusu naszej Uczelni i rozpoczynającego się dzięki temu historycznego roku akademickiego. Pan Generał podziękował również kadrze kierowniczej i naukowo-dydaktycznej oraz złożył życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Pogratulował również wszystkim wyróżnionym podczas uroczystości. – Szanowni Państwo! Rozpoczynający się rok akademicki będzie wyjątkowy, jedyny i niepowtarzalny. To pierwszy rok funkcjonowania dla tej Uczelni podniesionej do rangi Akademii. Nie byłoby z pewnością tej zmiany, a tym samym zapewnienia jeszcze większej renomy i rozpoznawalności Uczelni, gdyby nie kadra kierownicza oraz naukowo-dydaktyczna. Państwa zaangażowanie, pracowitość, chęć do podejmowania nowych wyzwań, uczestnictwo w wielu konkursach i projektach, współpraca z licznymi partnerami zarówno w kraju jak i za granicą, przełożyły się na ten ogromny sukces. Szanowni Państwo, mam ogromny szacunek dla Waszej codziennej pracy i pragnę serdecznie podziękować Państwu za wysiłek, jaki wkładacie w kształcenie policjantów, pracowników Policji, a także studentów kierunków cywilnych. Pasja, zaangażowanie, a przede wszystkim serce przyczyniają się do zwiększania potencjału Akademii i umacniają jej, i tak już silną pozycję w obszarze szkolnictwa wyższego – powiedział gen. insp. dr Jarosław Szymczyk. – Z okazji jutrzejszego Dnia Edukacji Narodowej, na ręce Pani Komendant-Rektor, całej kadry kierowniczej, a także wszystkich wykładowców i pracowników Uczelni, pragnę złożyć życzenia wielu dalszych sukcesów, satysfakcji z realizowanych przedsięwzięć oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Tym z Państwa, którzy otrzymali dzisiaj dyplomy uzyskania stopnia naukowego doktora, a także osobom wyróżnionym medalami, serdecznie gratuluję. Drodzy Studenci i Słuchacze! Rozpoczynający się właśnie rok akademicki to nowe szanse, wyzwania oraz czas zdobywania kolejnych umiejętności i nawiązywania przyjaźni. Wykorzystajcie go najlepiej jak potraficie, a w Waszym otoczeniu niech nie zabraknie mądrych i życzliwych osób, które będą służyć Wam radą i pomocą. Życzę Wam dużo siły, zapału oraz wiele satysfakcji z możliwości nauki w Akademii Policji w Szczytnie. Dziękuję – dodał i zakończył Komendant Główny Policji.

Wystąpienie Przewodniczącego Zarządu Samorządu Studenckiego

Jako ostania głos, w imieniu studentów, zabrała sierż. Zuzanna Wojciechowska - Przewodniczący Zarządu Samorządu Studenckiego APwSz. W swoim przemówieniu zwróciła się i przywitała w murach Akademii Policji w Szczytnie nowych kolegów. – Jako studentka czwartego roku wiem, że rozpoczęcie studiów to nowy etap życia, wiążący się z wieloma wyzwaniami, ale i obawami. Pragnę Was jednak zapewnić, w imieniu Zarządu Samorządu Studenckiego, że zawsze służyć będziemy Wam wsparciem i dobrą radą. Będziemy też Was zachęcać i motywować do tego, abyście czas nauki spożytkowali jak najowocniej poprzez angażowanie się w życie akademickie Uczelni oraz organizacje studenckie. Szanowni Studenci, Drodzy Koledzy, Koleżanki wiedzcie, że jesteście w gronie wybranych z wielu, a to zobowiązuje do ciągłego rozwoju, czerpania z autorytetów oraz dążenia do jak najlepszego wykorzystania okresu nauki w Akademii Policji w Szczytnie – powiedziała sierż. Zuzanna Wojciechowska.

Listy okolicznościowe

Lektor uroczystości, podinsp. Małgorzata Ciesielska – Kierownik Działu Dowodzenia Akademii Policji w Szczytnie, poinformowała zgromadzonych, że z okazji dzisiejszej uroczystości do Uczelni wpłynęły gratulacje i życzenia, które na ręce Komendanta-Rektora złożyli: Rektor Politechniki Gdańskiej prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde, Rektor Politechniki Koszalińskiej dr hab. Danuta Zawadzka, Rektor Politechniki Poznańskiej prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski, Rektor Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba, Rektor Uniwersytetu Warszawskiego prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak, Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska, Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie dr hab. Jerzy Przyborowski, Rektor Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska, Rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie dr hab. Barbara Marcinkowska, Rektor Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego dr Wojciech Federczyk oraz Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk.

Wykład inauguracyjny

Wykład inauguracyjny nt. „Społeczeństwo wirtualne - nowy wymiar bezpieczeństwa” wygłosił prof. dr hab. dr h.c. Bronisław Sitek – Sekretarz Rady Doskonałości Naukowej. Pan Profesor jest autorem kilkuset opracowań naukowych. Uczestniczył w licznych konferencjach naukowych zarówno krajowych jak i zagranicznych. Profesor Bronisław Sitek jest profesorem nauk prawnych, specjalistą w zakresie prawa rzymskiego oraz prawa cywilnego. Profesor jest członkiem wielu organizacji naukowych. Jest członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, a od 1 lipca 2019 r. jest również członkiem i Sekretarzem Rady Doskonałości Naukowej. Wchodzi także w skład Prezydium Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Jego wybitne osiągnięcia zostały docenione poprzez nadanie licznych wyróżnień, nagród rektorskich oraz odznaczeń państwowych.

W tym wyjątkowym dniu gościliśmy wielu znamienitych gości

W inauguracji udział wzięli: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Błażej Poboży, Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk oraz kadra kierownicza polskiej Policji. Podczas uroczystości obecne były również władze rządowe i samorządowe regionu warmińsko-mazurskiego oraz powiatu szczycieńskiego: Pani Agnieszka Warakomska-Poczobutt reprezentująca Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego, Pan Jarosław Matłach – Starosta Powiatu Szczycieńskiego, Pan Krzysztof Mańkowski – Burmistrz Miasta Szczytno wraz z Panią Iloną Bańkowską – Zastępcą Burmistrza oraz przedstawiciele duchowieństwa ks. bp dr Janusz Ostrowski – Biskup Pomocniczy Archidiecezji Warmińskiej, ks. dr hab. Wojsław Czupryński – Kapelan naszej Uczelni i ks. płk dr Jan Domian.

Uroczystość nie mogłaby się odbyć bez udziału władz rektorskich oraz przedstawicieli uczelni resortu spraw wewnętrznych i administracji oraz resortu obrony narodowej, jak również uczelni partnerskich Akademii Policji w Szczytnie. Obecni byli: ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski – Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski – Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, prof. dr hab. Mirosław Minkina – Rektor Uniwersytetu Siedleckiego, prof. dr hab. Robert Ciborowski – Rektor Uniwersytetu w Białymstoku, dr hab. inż. dr h.c. Zbigniew Ciekanowski – Rektor Menadżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie, dr hab. Magdalena Sitek – Rektor Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, dr Marta Kapusta – Rektor Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach, prof. dr hab. dr h.c. Bronisław Włodzimierz Sitek – profesor w Instytucie Prawa SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie i Sekretarza Rady Doskonałości Naukowej, płk dr hab. Tadeusz Zieliński – Prorektor Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, dr hab. Izabela Nowicka – Prorektora Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, dr hab. Jarosław Teska – Prorektor Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni, dr hab. inż. Roman Stanisław Deniziak – Dziekan Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Świętokrzyskiej, mł. bryg. dr inż. Marcin Łapicz – Prodziekan Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności Akademii Pożarniczej, ppłk dr inż. Kamil Przybysz – Prodziekan Wydziału Lotnictwa Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie, prof. dr hab. dr h.c. Andrzej Misiuk – Kierownik Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, płk dr inż. Krzysztof Firmanty – reprezentujący Rektora-Komendanta Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, dr hab. Dorota Zbroszczyk oraz płk Sławomir Gąsior reprezentujący Rektora Uniwersytetu Radomskiego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, dr Wiesław Zawadzki reprezentujący Rektora-Komendanta Akademii Wymiaru Sprawiedliwości.

Gościliśmy także: Przewodniczącego Komisji Legislacyjno-Prawnej Krajowej Rady Kuratorów Pana Pawła Oleszkiewicza, ppłk. Bartosza Klepczyńskiego reprezentującego Komendanta Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim, dr. Krzysztofa Kierskiego reprezentującego Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, Panią Klaudię Kwapisz reprezentującą Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Pana Juliusza Brzostka – Dyrektora Centrum Cyberbezpieczeństwa NASK.

Obecni byli również szefowie jednostek służb mundurowych i instytucji województwa warmińsko-mazurskiego współpracujących z Akademią Policji w Szczytnie: st. bryg. Tomasz Ostrowski – Zastępca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, Pan Mariusz Pawłowski – Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie, Pan Ryszard Płoski – Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, Pan Zbigniew Czerwiński – Zastępca Prokuratora Okręgowego Prokuratury Okręgowej w Olsztynie, insp. Radosław Drach – Komendant Powiatowy Policji w Szczytnie, płk Jacek Lange – Dowódca Jednostki w Starych Kiejkutach, ppłk Mariusz Miłkowski – Dowódca 8. Szczycieńskiego Batalionu Radiotechnicznego w Lipowcu, Pani Marlena Sumin – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Szczytnie, Pan Tomasz Liwartowski – Dyrektor Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Szczytnie.

Uroczystość uświetnił występ Chóru Policji Garnizonu Warmińsko-Mazurskiego pod dyrygenturą nadkom. Tomasza Marka.

Wyjątkowa inauguracja - wydarzenia towarzyszące

Dzień przed inauguracją roku akademickiego odbył się koncert piosenek i premiera filmu dokumentalnego pt. „Droga do Akademii, przygotowanego specjalnie na tę okoliczność. Film w reżyserii Marioli Daszkiewicz-Konopczyńskiej został zrealizowany przez Dział Komunikacji Społecznej APwSz. Film to swoisty wywiad rzeka nadinsp. dr. hab. Iwony Klonowskiej z insp. w st. sp. prof. zw. dr. hab. Mieczysławem Goettlem – pierwszym Komendantem-Rektorem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, który opowiada o tych wszystkich zmianach i krokach milowych, które przez lata dokonały się i doprowadziły Uczelnię do tego miejsca. Począwszy od infrastruktury, przez nowe kierunki studiów, współpracę krajową i zagraniczną aż do uprawnień, które Uczelnia posiada aktualnie. Przed premierą filmu odbył się kameralny koncert piosenek w wykonaniu uzdolnionych funkcjonariuszy polskiej Policji. Na scenie obok st. asp. Krzysztofa Ciborskiego z Komendy Powiatowej Policji w Rypinie, mł. asp. Estery Chalimoniuk z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu i sierż. szt. Katarzyny Skrzypek z Komendy Miejskiej Policji w Kielcach wystąpił także Zespół Musique Macabre, działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Świętajnie pod kierownictwem dr. Dominika Jastrzębskiego.

Wszystkim serdecznie dziękujemy za obecność.

Listy okolicznościowe od władz rektorskich uczelni oraz podmiotów współpracujących





























Fotorelacja z uroczystości i wydarzeń towarzyszących













































































































































Tekst: DKS APwSz

Foto: Jacek Konieczny DKS APwSz

Wideo: Adam Gewartowski DKS APwSz